オートアート製「湾岸ミッドナイト」スケールモデル、「大阪オートメッセ2026」で展示・販売！

「湾岸ミッドナイト」“悪魔のZ”を精巧に再現した1/18スケールモデルが「大阪オートメッセ」に登場します！

株式会社フェイス『湾岸ミッドナイト』日産 フェアレディZ (S30) 1/18 スケール

株式会社フェイス（本社：石川県白山市、運営：CAMSHOP.JP）は、走り屋漫画の金字塔『湾岸ミッドナイト』の1/18スケールミニカー “悪魔のZ”を、「大阪オートメッセ」で販売いたします。

主人公「朝倉アキオ」が駆る「日産 フェアレディZ (S30)」、通称「悪魔のZ」が首都高を舞台にバトルを繰り広げる人気コミック「湾岸ミッドナイト」。「オートアート」では、完全新規金型で1/18スケールの「悪魔のZ」コミック第1巻仕様をモデル化しました。実車のS30型Zを取材し、写真撮影と3Dスキャニングによってボディ形状や細部までを正確に把握。加えて膨大なコミックの検証やチューニングパーツの取材など各所から情報を集め、徹底的にコミック仕様の再現に拘った製品です。

講談社公認の『湾岸ミッドナイト』ライセンス取得商品として立体化した一台であり、作品ファンはもちろん、ミニカーコレクターにもおすすめの製品です。（製造元：AUTOart）

この機会にぜひ会場でご覧ください。

オンラインページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010701&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010701&sort=n)

大阪オートメッセ2026 開催概要

・開催日：2026年2月13日（金）、14日（土）、15日（日）

・会場：インテックス大阪

・CAMSHOP.JP ブース：1号館 1-B4-2

「大阪オートメッセ」は1997年より大阪で開催のモーターショー。自動車とカスタマイズを軸にした、多様なクルマ・エンターテイメントを追求します。例年20万人以上の来場者を誇る国内有数、関西最大級のビッグイベントです。

大阪らしく「オモロイ」ことに夢中になれる人々が集まり、ふれあい、語らい、

来場者も主催者も一緒に楽しめるイベント

https://www.automesse.jp/about/

1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ

1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ1/18 スケール 日産 フェアレディZ (S30)「湾岸ミッドナイト」悪魔のZ商品詳細

●ボディカラー（ミッドナイトブルー）

●フロントエアロパーツ

●前後オーバーフェンダー

●ナンバープレート

●L28改ツインターボエンジン（タービン再現）

●インタークーラー（フロントエアインテーク内）

●前後タワーバー

●車高ローダウン

●大径ワイドホイール&タイヤ

●前後大径ブレーキローター

●ピロ足

●100リッター・タンク

●デュアルマフラー&エキゾーストパイプ

●バケットシート

●4点式シートベルト

●ステアリング

●340km/hフルスケールスピードメーター

●ブーストメーター



JAN：0674110774535 (品番：77453)



(C) 楠みちはる/講談社



※日産自動車 (株) 許諾済

販売元

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

【CAMSHOP.JP】

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。

各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

HP ：https://camshop.jp/

CAMSHOPメールマガジン

https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)

Twitter

https://x.com/camshop_byfaith

インスタグラム

https://www.instagram.com/camshop_by_faith/

https://www.instagram.com/faithinc_norimono/

https://www.instagram.com/faithinc__fun/

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010701&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010701&sort=n)