【Kibidango第三弾企画】熊本県の本漆塗り×新潟県の燕三条の職人技が光る包丁企画！24時間限定シークレットセール実施のお知らせ

日本文化継承プロジェクト「狼煙」を運営するFlipNine株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大竹優策）は、きびだんご株式会社（本社：東京都新宿区）が運営するクラウドファンディングサービス「Kibidango」にて、フォロワー様限定で、24時間限定シークレットセールを実施することをお知らせいたします。

【自宅の料理をもっと楽しく】世界に一つだけの本漆塗り包丁をあなたに。プロジェクトページはこちら :https://kibidango.com/2776

24時間限定シークレットセール開催期間

1月30日（金曜）夕方17時スタート～31日（土曜）17時まで

シークレットセール詳細

シークレットセールに参加するには、Kibidangoに会員登録のうえ

プロジェクトページをフォローしてください。

１．Kibidangoに会員登録プロジェクトページの「MENU」より新規登録をお願いします。

２．プロジェクトページをフォロープロジェクトページ上にある「フォローする」をクリックしてお待ちください。会員登録したメールに通知が届きます。

※すでにセールが始まっている場合は通知は届きませんので、そのままご支援にお進みください。

三徳包丁

定価：\31,000 → 特別価格 \18,000（42% OFF）

菜切包丁

定価：\31,000 → 特別価格 \18,000（42% OFF）

万能ナイフ



定価：\21,000 → 特別価格 \14,400（31% OFF）

人気イラストレーターによる限定イラスト化粧箱付！



イラストレーター 巛須てと/Teto Kawasu完成イメージ

イラストレーター巛須てと/Teto Kawasu

限定イラスト作品名：鉄の巫女

Instagram：https://www.instagram.com/tetoteto0523/

X（旧Twitter）：https://x.com/4Ioasan

その他：https://lit.link/tetokawaii

企画協力企業のご紹介

株式会社スカイパレード

伝統的な日本の職人技術と現代のアウトドアカルチャーを融合させた製品開発・流通・イベント運営を行う企業です。 地域のものづくりに深く関わりながら、キャンプやアウトドア市場に新しい価値を届けています。

HP：https://skyparadeoutdoor.jimdofree.com/

日本文化継承プロジェクト狼煙-NOROSHI-

日本文化を世界へ

-後継者を繋ぎ持続可能な未来を築く-

-後継者を繋ぎ持続可能な未来を築く-

日本には世界に誇れる匠の技術が詰まった作品が多く存在します。

アニメや書道といった芸術から、お酒や食文化に至るまで、分野は多岐にわたります。

私たちは、インターネットを通じて日本が誇る作品や技術を世界へ発信していく日本文化継承プロジェクト「狼煙」を立ち上げ、2023年1月に始動いたしました。

狼煙には、狼煙公式クリエイターとして、

書道家、風景画家、デジタルクリエイターなど世代を超えて様々な方が約40名以上在籍しています。



本プロジェクトでは、狼煙公式クリエイターが伝統文化とコラボし、新たに生み出す作品を世界に向けて発信・販売しています。

その収益をクリエーターへ還元することで、後継者の育成や、事業拡大を支援し、日本人が受け継いできた大切な日本文化を一つでも多く後世に残していく一助となりたいと考えています。



このプロジェクトの発展が、伝統文化作品を担うクリエイターの将来を切り拓き、世界へ羽ばたく契機になるよう、私たちは邁進してまいります。



▼事業内容▼

♦クラウドファンディングサポート事業

https://noroshiofficial.com/cloudfundingnoroshi/



▼狼煙オフィシャルサイト▼

♦https://noroshiofficial.com/



▼狼煙公式SNS情報▼

♦狼煙Instagram

https://www.instagram.com/noroshi_official_1/

♦狼煙公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/NOROSHI2022

FlipNine株式会社

弊社、FlipNine株式会社は、インターネット広告分野でのベンチャー企業として、インフルエンサー特化型ASP「FLIP」の運営を行っております。さらに、GoogleやMetaを活用した広告運用を通じて、クライアント様の広告効果を最大化しています。特にCPA（顧客獲得単価）に重きを置いた獲得重視の訴求を行い、広告主様に対しては、成果を上げるためのコンサルティング提案を丁寧に実施しております。これにより、広告主様の顧客満足度向上に貢献し、ビジネスの成長をサポートしています。

■会社概要

社名：FlipNine株式会社（FlipNine Inc.）

本社：東京都中央区日本橋茅場町2-7-4 Aster茅場町5階

資本金：1,000万円

代表者：代表取締役社長 大竹 優策

U R L：https://flip-nine.jp/