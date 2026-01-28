【沖縄県】島の恵みを、料理人たちが紡ぐ美食の祭典 「おきなわ美食王国 レストランフェア」開催

株式会社ブレーン沖縄

沖縄県は、「令和7年度 多彩な沖縄食体験創出事業」の一環として、2026年2月1日（日）から2月15日（日）までの期間中、「おきなわ美食王国 レストランフェア」を県内6店舗のレストランで開催します。

本フェアは、沖縄の自然が育んだ多彩な食材や、先人たちから受け継がれてきた琉球・郷土料理など、食文化の価値をあらためて見つめ直すとともに、新たな食体験の創出を通して、その魅力をより多くの方に体感いただくことを目的としています。

フェアでは、令和7年度事業で取り上げた生産者が手がける食材をはじめ、料理人が各地域から選りすぐった食材を用い、それぞれの感性と技を生かして沖縄の“恵み”を一皿一皿に表現したメニューをご提供します。

生産者と料理人の想いが重なる“沖縄の美味しさ”を、この機会にぜひご堪能ください。

■ ヒルトン沖縄瀬底リゾート ステーキ＆シーフード「シスクグリル」

名護“INAHO FARM”のジャージー牛乳で作ったクラムチャウダーのパイ包み焼き

〈参加店舗メニューご紹介〉

〔料金〕\2,900（お一人様／税・サービス料込）

やんばるにある自然農法にこだわったINAHO FARMのジャージー牛乳を使用した、クリーミーなクラムチャウダーです。濃厚で具たくさんなスープをパイ包みにした満足感のある一皿です。

【ヒルトン沖縄瀬底リゾート ステーキ＆シーフード「シスクグリル」】

・住所：沖縄県国頭郡本部町瀬底5750番地

・営業時間：18：00～22：30(ラストオーダー21：30)

・TEL：0570-02-0701（代表）

・HP：https://sesoko.hiltonjapan.co.jp/restaurants/sisuco_grill

■ アラマハイナ コンドホテル やんばるビストロ「ルアナ」

INAHO FARM仔牛バラ肉のロースト 県産キノコのクリームソース

〔料金〕１.ハイビスカスコース（メインチョイス）\7,400／２.単品 \2,800

（お一人様／税・サービス料込）

希少な県産仔牛肉の美味しさをコースのメインチョイスとしてご提供。単品でもお召し上がりいただけます。

【アラマハイナコンドホテル やんばるビストロ「ルアナ」】

・住所：沖縄県国頭郡本部町山川1421-1

・営業時間：07:00～10:00・18:00～21:00

・TEL：0980-51-7800

・HP：https://www.ala-mahaina.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/alamahaina_condohotel/

■ ラ・メゾン・クレール1853

琉球への誘い 春の装い

〔料金〕\16,500（お一人様／税・サービス料込）

沖縄で培われた食文化とフランスを融合｡ここでしか味わえない美食の数々。

オキナワンガストロノミー､春の沖縄が盛りだくさん。



●琉球アミューズ ヴァリエ(4～5品)

イラブの泡ジュレ あぐ～リエット 山羊

豆腐ようショッソン 島蛸 白烏賊 島野菜など



●地鶏のうっちん蒸しと白レバーのフォンダン

鶏胸肉のうっちん漬けを蒸し上げ､レバームース

旬のたっぷり島野菜のアンサンブル



●アバサーと小魚のスープグラタン

近海魚のこってりスープをカレー風味グラタンに



●活魚のエテュベと深層水車海老のデュオ

朝市活魚のバター蒸し煮に車海老の旨味を添えて



●きび丸豚の塩パイ包み焼き

きび丸豚のリブロースを塩パイで包みジューシーに焼き上げました｡



●春のアシエットデセール

伊江島落花生のヌガーグラッセとタンカンのコンポート

●珈琲or紅茶

プチ・フール（紅芋） ショコラ（ラム酒他）



【ラ・メゾン・クレール1853】

・住所：沖縄県那覇市久米2丁目15－17

・営業時間：18:00～23:00（月曜日定休）

・TEL：098-963-6565（ご予約ください）

・HP：http://www.la-maison-claire.com/

■ EFFE（エッフェ）

Menù dei buongustai d'okinawa おきなわ美食王国コース

〔料金〕\19,800（お一人様／税・サービス料込）

「多彩な沖縄食体験創出事業」の一環として魅力ある沖縄食材をふんだんに取り入れ、素材本来の良さを引き出した料理で織りなす特別なコースです。

【EFFE】

・住所：沖縄市山内4丁目11－22 1F

・営業時間：11:30～23:00

・定休日：不定休（完全予約制）

・TEL：098-989-6858

・Mail：effe.yamazaki@gmail.com

・HP：https://sites.google.com/view/effe-officina-e-cucina/home?authuser=0

・Instagram：https://www.instagram.com/effe_officina.cucina?igsh=OHU3bThodjd0eGxj&utm_source=qr(https://www.instagram.com/effe_officina.cucina?igsh=OHU3bThodjd0eGxj&utm_source=qr)

■ Bon Côte （ボンコテ）

１.厳選沖縄食材コース／２.一期一会 沖縄食材コース

〔料金〕１.\16,500／２.\22,000（お一人様／税・サービス料込）

生産者様より託された食材を、命薬（ぬちぐすい）の心を大切に、一皿一皿、丁寧に仕立てております。ゆっくりと、お客様の空間でお食事をお召し上がりください。

〔店舗情報〕

・住所：沖縄県国頭郡恩納村名嘉真30 【Bon Côte】ボンコテ 右奥1階

・営業時間：Lunch12:00／Dinner18:30

※一日一組様のみのご案内とさせて頂いております。

※お子様のご来店も可能です。お子様ランチのご用意がございます。

・ご予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/bon-cote/reserve/message

・Instagram：https://www.instagram.com/boncote_okinawa/profilecard/?igsh=MWV1bGdnYzBhZTdxbw==

■ THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座

１.Menu Degustation～旬の食材とシェフのこだわりを贅沢に愉しむコース～２.Menu de Saison～旬の食材を取り入れたコース～

〔料金〕１.\31,700／２.\22,800（お一人様／税・サービス料込）

生産者の方が大切に育てた食材への敬意を込めて、丁寧に仕上げたフランス料理です。

１.Menu DegustationではINAHO FARMの希少な仔牛肉もお召し上がりいただけます。



〔店舗情報〕

・住所：沖縄県国頭郡宜野座村松田1425

・営業時間：Dinner17:30～20:00 L.O.

・ご予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/hiramatsuhotels-ginoza/reserve

・Instagram：https://www.instagram.com/hiramatsu_ginoza/



※メニューの内容は、食材の仕入れ状況などにより、変更する場合がございます。

※フェアメニューは数に限りがございます。

※ご予約は、各店舗にてお問い合わせください。

令和7年度事業で取り上げた生産者と県産食材

マキ屋フーズの紅麹と紅麹で仕込んだ豆腐よう

琉球王朝秘伝の宮廷発酵食品“豆腐よう”の熟成機構解明後の培養技術を引き継ぎ、自社製造で紅麹を使った豆腐などの商品づくりを行っている。

株式会社マキ屋フーズ

沖縄県名護市山入端162

https://makiyabenikouji.com/

和花の畑のハーブとエディブルフラワー

無農薬で育てたハーブやエディブルフラワーを栽培し、県内外の飲食店へ出荷。沖縄の太陽を浴びて丁寧に育てられたハーブは、豊かな風味で県内外の料理人から好評を得ている。



和花の畑

沖縄県糸満市武富

https://www.instagram.com/wakanohatake/

INAHO FARMの仔牛肉

やんばるの大自然に抱かれた敷地で循環型農業を行っている。牛舎を設けず、ほぼ敷地の草だけを食べてすごすジャージー牛のミルクと、希少な仔牛肉が料理人から注目を集めている。



INAHO FARM

沖縄県名護市天仁屋165／050-5475-0315

https://inaho.okinawa/

沖縄県 令和7年度多彩な沖縄食体験創出事業



■ 事業公式HP

おきなわ美食王国 https://gastronomy-okinawa.com/

(https://gastronomy-okinawa.com/%E2%96%A0)■ 公式Instagram

https://www.instagram.com/gastronomy_okinawa/



■ お問い合わせ

令和7年度多彩な沖縄食体験創出事業事務局（株式会社ブレーン沖縄内）

担当：兼島

TEL：098-862-6269

お問い合わせフォーム：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfewvLslYuO0d-i0CopFvsr-7tl0aDGLIhE_RKAOj1cB72svA/viewform