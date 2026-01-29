【TAC公務員】2/2（月）オンラインで開催「数的処理 体験講義～絶望を希望に変えるTACの講義～」

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、公務員試験を検討されている方へ向けた「数手処理 体験講義」を、オンラインで開催します。

2026年2月2日（月）19:30 ～20:30 オンラインで開催！（+質疑応答）

苦手な方が多い図形分野を扱うミニ講義です。

空間把握とも呼ばれるこの分野は、ちょっとしたコツで克服できるのが特徴です。

図形が苦手な方はもちろん、得意な方でも時短と正答率安定に繋がる内容となっています。

絶望を希望に変えるTACの講義を是非とも体験してください！

■日時／場所

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 竹内 良平 講師

公務員試験はコツコツと努力を積み重ね、最後まで本気になって取り組めば必ず、結果がついてくる試験です。TACをとことん利用していただき、一緒に合格を目指して頑張りましょう。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_tk.html#taiken

今年受験を予定の方へ耳より情報！

直前期オプション講座は申込期限があるのでお早めに！

TAC講師陣による、本試験直前におさえておきたいポイントや出題論点予想などを行うオプション講座が開講します。志望先に合わせて選べる豊富なラインナップをご用意。本試験直前の学習に最適です。



充実のラインナップです！

- 数的処理 過去問特訓本試験での時間配分を意識しながら、過去問演習で数的処理を得点源に！ ！- 論文特訓「書き方重視」「本試験形式」で特訓！《予想テーマ》にチャレンジして、合格答案作成力をブラッシュアップ！- 東京都I類B 対策セミナー専門記述・論文・面接対策のポイントや出題予想論点を解説！- 特別区I類 対策セミナー専門択一・論文・面接対策のポイントや出題予想論点を解説！- 国家一般職(行政) 対策セミナー専門択一・論文・面接対策のポイントや出題予想論点を解説！- 課題対応能力試験トレーニング集R7年度から始まった国家一般職（教養区分）の課題対応能力試験に向け、類似する国家一般職（高卒）適性試験問題10年分で、トレーニング！- 裁判所一般職 対策セミナー過去の出題傾向をもとに、ムダなく得点につながるポイントを整理。対策の方向性に迷っている人におすすめ！- 労働基準監督官A対策セミナー「労働法」「労働事情」の対策として、択一試験＆記述試験のポイントを解説！- 市政・県政 厳選トピック集各自治体の重要な市政・県政を網羅！面接対策としての自治体研究として、近隣自治体を比較する資料としてもオススメ！- 地方上級 問題解説セミナー(数的処理)問題持ち帰り不可の地方上級試験問題【数的処理】を講師が再現し、解説。出題傾向を知って、不安を安心に！- 本試験過去問題集本試験問題を通して、出題のクセと頻出テーマを把握。理解から得点までつなげる過去３年分の問題集！詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_chokuzen_option_idx.html

