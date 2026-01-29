TVアニメ『葬送のフリーレン』より、高性能・高精細ゲーミングマウスパッド発売！！

株式会社ベビーフェイズゲームに仕事に、最高品質のゲーミングマウスパッド誕生。

「何で本格布製マウスパッドに美麗な絵柄をプリントできないの？」これまでの「布に昇華転写印刷は使用感が変わってしまう」問題をクリアし、理想を実現した唯一無二のゲーミングマウスパッドが誕生！絵柄は自由で操作感も抜群という奇跡の仕様「Dot And Z」を採用。10万分の1秒を攻めぎ合うFPSの戦いから、グラフィックデザイン等の緻密な操作、事務作業等の一般使用まで幅広く使える最高品質のマウスパッドです。

絵柄は全てフリーレンで全5種類。

スピードタイプとコントロールタイプ、それぞれの長所をバランスよく融合させたハイブリッド仕様のゲーミングマウスパッド。 軽やかな滑り出しと、狙った位置でしっかり止まる制動感を両立。表面には適度な摩擦感を持たせ、精密なトラッキングにも対応します。

ゆったり操作できるLサイズ。抜群の使用感。ほつれ防止ステッチで毎日使っても精度長持。使い込むほど馴染む高耐久素材。高級感あふれる化粧箱付き。

下記販売サイトにて発売中！！

★BABY FAZE GAMING SHOP

https://babyfazegaming.shop

★Dot And Z SHOP

https://dotandz.shop

【価格】6,000円（税抜）

【サイズ】490 × 420 × 4（mm）

【仕 様】素材：布・天然ラバー／印刷：あり／手首のサポート：なし／ステッチフレーム：あり

発売・販売 : 株式会社BABY FAZE

（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

INFOMATION（問い合わせ先）

info@babyfazegaming.shop

株式会社ベビーフェイズ

代表取締役

サイトウシンヤ

音楽業界で数々のトップアーティスト達のアートディレクション＆デザインや、コンサートグッズデザインや制作他、アニメIPコラボ商品を企画・制作・販売。2026年からゲーミングプロダクツを数々の人気IPとコラボレーションし発売予定。

アートディレクション＆デザインワークス

https://babyfaze.net

アニメIPコラボ商品

https://babyfazeshop.com

ゲーミングプロダクトショップ

https://babyfazegaming.shop