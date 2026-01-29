【累計14万部突破の大ヒットシリーズ発】短時間で積み上がる英語学習『みるみる英語に強くなる 中学英語が楽しく身につく90秒ドリル』発売

株式会社マガジンハウス

このたび、株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、累計14万部を突破した大ヒット学習マンガシリーズ『ゼロからわかる！みるみる』発のドリル『みるみる英語に強くなる 中学英語が楽しく身につく90秒ドリル』（Mr.Sun・著／小笠原藤子・訳）を、2026年1月29日（木）に全国の書店・インターネット書店にて発売いたします。

本書は、続々重版で4万部を突破した『ゼロからわかる！ みるみる英語に強くなるマンガ』で読んだ内容をしっかり身につけられるドリルです。短い時間で、気軽に続けられることをポイントにしてつくりました。

“1ページ90秒”は積み上げ学習に最適

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/4838733720

本書は、中学校で習う23の文法を中心に、基礎文法・時制・応用文法の3つのパートで学ぶ、韓国発の英語ドリルです。特に重視したのは、「英語を難しく感じさせない」こと。英語学習では、説明が多すぎたり問題量が多すぎたりすると、学習ペースが落ち、つまずきの原因になりがちです。

そこで本書では、問題数をあえて絞り、「1ページ90秒で解いてみる」という短時間設計を採用。ゲーム感覚で取り組めるため、無理なく学習を積み重ねることができます。毎日コツコツ続けることで、英語への苦手意識を自然と克服できる一冊です。

楽しいイラストでサクサク進む、やる気がずーっと続く！

『みるみる英語に強くなる 中学英語が楽しく身につく90秒ドリル』目次ページ。

本書は、従来のドリルとは一線を画す、見た目の楽しさも大きな特長です。イラストをふんだんに使ったフルカラー構成で、アルファベットの書体もカジュアルにデザイン。堅苦しさを感じさせない紙面づくりにより、英語に苦手意識がある人でも親しみやすく、ページをめくるたびに自然と「やる気」を引き出します。

高校生の復習や大人の学び直しにも最適

かわいいイラストがふんだんに使われている。単元の「まとめ」はマンガのようなコマ割りで。

中学英語の重要ポイントを短時間で区切り、要点だけを反復確認できる学習設計は、高校英語でつまずきやすい「基礎の抜け」を効率よく補強します。高校生はもちろん、時間に追われがちな大人でも、達成感を積み重ねながら学び直せる一冊です。

『みるみる英語に強くなるマンガ』も続々重版で4万部を突破

2024年に発売された『ゼロからわかる！ みるみる英語に強くなるマンガ』は、小中学生から大人まで幅広い層に支持され、現在8刷4万部を突破しています。

マンガで英語への興味を引き出し、ドリルで理解を定着させる――2冊を組み合わせて学ぶことで、より効果的な学習が可能です。

ドリルの参考書は学習マンガ。シリーズ累計14万部を突破！『ゼロからわかる！ みるみる図形に強くなるマンガ』のドリルも2026年秋に発売予定。

著者紹介

［著］ Mr.Sun（ソン・ジンホ）

2003年から、鍾路YBM語学塾およびEBSをはじめとするさまざまな教育機関で英語、スペイン語、日本語を教える。2008年に、自らの経験とノウハウをもとにMr.Sun語学研究所を設立。言語学習と教育のためにさまざまな書籍を企画および出版し、これまで100冊余りを手がける。単なる知識ではなく、学習者の目線に合わせたおもしろく効果的な教育方法を絶えず研究している。

［訳］小笠原藤子

上智大学大学院ドイツ文学専攻・文学修士。現在は慶應義塾大学・國學院大學他でドイツ語講師を務める。オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験試験官。著書に共著『新・ドイツ人が日本人によく聞く100の質問』『場面で学ぶドイツ語基本単語』（ともに三修社）ほか。韓国語訳書に『ゼロからわかる！みるみる英語に強くなるマンガ』Mr.Sun著（マガジンハウス）、『朝イチの「ひとり時間」が人生を変える』キム・ユジン著（文響社）ほか多数。

書誌情報

書名 ：みるみる英語に強くなる 中学英語が楽しく身につく90秒ドリル

著者 ：Mr.Sun（著）小笠原藤子（訳）

発売日 ：2026年1月29日

価格 ：1,430円（税込）

仕様 ：B5判・136ページ

ＩＳＢＮ：978-4-8387-3372-9

発行 ：株式会社マガジンハウス

ＵＲＬ ：https://magazineworld.jp/books/paper/3372/