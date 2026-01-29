「神さまへの願い事」から覗き見る　人生劇場バラエティ　　　　　「ウワサの神社でナニ願う？ ～願い事のゆくえ大追跡！～」

東海テレビ放送株式会社写真 左から）伊集院光、山里亮太（南海キャンディーズ）、藤本美貴、佐々木優太（神社ソムリエ）

【番組内容】

人はなぜ神に祈るのか、そしてその願いは叶うのか――この番組は、日本各地でウワサの神社を訪れている人々にインタビューし、テレビの取材であることに同意いただいた上で、その願いの内容とその“ゆくえ”を追跡するドキュメンタリーバラエティ！みなさんの願いの行方を見守るのは、南海キャンディーズの山里亮太と伊集院光、そして藤本美貴！

▼「仕事運爆上がり神社」とウワサの神田明神（東京都）には、毎年、仕事始めの日には参拝者が殺到するという。そこに切実な事情があるというスナックの経営者がやって来た。経営が崖っぷちのスナックは年末が勝負…果たして彼女の願いは成就するのか？

▼「縁切り日本一をうたう神社」門田稲荷神社（栃木県）には、さまざまな悩みを抱えた人たちがやってきた。そこに、父親と縁を切りたいという男性が現れた、話をきいていくうちに壮絶な過去が語られた。果たして彼の願いは叶ったのだろうか？

▼「金運爆上がり神社」とウワサの聖（ひじり）神社（埼玉県）では、自分のチームが昇格トーナメントを勝ち上がってカテゴリーが上がってほしいと願う社会人サッカーのコーチが登場。Ｊリーグ入りを目指す地方サッカーチームの挑戦…果たしてその願いは叶うのか！？

▼「日本で唯一、気象の神様を祀る」という気象神社（東京都）の御祭神は、晴れや曇りなど８つの気象条件を司（つかさど）るという。そこに東京メトロで働く男性が何かを願っている。聞いてみると近く開催する予定のイベント当日、曇ってほしいという…その理由は？また、願いは届いたのか？

「恋愛」「健康」「将来の夢」「縁切り」など…人の願いは十人十色。神様への願い事の裏にある人生ドラマに寄り添う、禁断のドキュメントバラエティ！

写真）サッカーの県大会で勝ち上がりたいたいと願う男性写真）雨が降らないでと願う男性の意図は◇番組概要◇

■タイトル

『ウワサの神社でナニ願う？ ～願い事のゆくえ大追跡！～』

■放送日時

２月１日（日）16時５分～17時20分放送（東海テレビ制作・全国ネット）

ＭＣ：山里亮太（南海キャンディーズ）

ゲスト：伊集院光、藤本美貴、佐々木優太（神社ソムリエ）

■スタッフ

チーフプロデューサー：嶋崎悠介（東海テレビ）

プロデューサー：古賀隆介（ＮＥＸＴＥＰ）

演出：西方健保（ＮＥＸＴＥＰ）