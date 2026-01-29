















プラチナ万年筆株式会社（本社:東京 社長:中田俊也）は、乾かない万年筆として誕生した「#3776センチュリー」は発売から15周年を迎えました。これを記念し、性能を50％以上アップした進化モデル「#3776センチュリー Ver.2.0」を発売します。1978年、理想の万年筆を目指して誕生した「#3776」から、このブランドの歴史は始まりました。2011年には万年筆の弱点であるインクの乾燥を防ぐ独自のスリップシール機構を搭載した「＃3776センチュリー」が誕生します。それから15年、更なる進化を求めて細部の設計を見直し、スリップシール機構の性能を50％以上アップさせた「＃3776センチュリー Ver.2.0」が完成しました。気密性能は飛躍的に高まり、従来モデルでは約2年だった放置可能期間が、新モデルは約3年間まで延長。メンテナンス不要でインクの水分蒸発を限りなく抑え、 いつまでも新鮮なインクによる、書き味の変わらない筆記体験を実現します。現行モデルからの性能向上は50％以上。それは２泊の旅が3泊になるような、ゆとりある時間をお楽しみいただけます。今回、機能解説用の社内向け透明軸モデルを特別に一般販売するのは限定数2,000本となります。

「＃3776」の歴史









「＃3776」ブランド誕生から48 年。更なる進化が完成しました。













インクを乾燥させないために、全ての設計を見直しました。









＃3776 センチュリー Ver.2.0 デモンストレーター

●販売本数：世界2,000 本限定

●発売日：2026 年2 月5 日

●品番：PNB-450

●価格 ：49,500 円（税込）

●軸色 ：＃6 プリズムクリスタル

●商品仕様

＜サイズ＞

全長139.5mm× 最大径15.4mm 重量20.0g

＜素材＞

樹脂：胴・鞘・グリップ・天飾・尾飾

金属：クリップ・クリップリング・金輪・天輪・尻輪

ペン先：14 金ペン（F 細字、M 中字、B 太字）

●付属品 カートリッジインク（ブルーブラック）1 本・コンバーター-800A