エクソーラ、650万人のユーザーが信頼する台湾の大手モバイル決済ブランドJKOPayと提携し、台湾での決済サービスを拡大



新たな統合により、世界で最もデジタル化が進んだ市場の1つである台湾で開発者のリーチとプレイヤー体験を強化

ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ゲーム開発者によるゲームローンチ、成長、収益化を支援するグローバルなビデオゲームコマース企業であるエクソーラは、台湾で最も広く利用されているモバイル決済ブランドであるJKOPayと提携し、台湾における決済ソリューションを拡大することを発表しました。Xsolla Pay Stationを介したこの統合により、ゲーム開発者およびパブリッシャーは、アジアで最も繋がりとエンゲージメントの高いゲームユーザー層を有する台湾に、安全かつモバイルファーストな決済オプションを提供できるようになります。これは、アント・インターナショナル傘下の加盟店での決済およびデジタル化サービスプロバイダーであるアントムの統合サポートを受けています。

台湾は世界で最もデジタル化が進んだ市場の一つであり、人口の95%以上がオンラインユーザーで、スマートフォンの普及率も世界トップクラスです。モバイル決済は日常生活に欠かせない機能となっており、消費者のショッピング、旅行、レジャーのあり方を変革しています。650万人のユーザーから信頼され、台湾で30万以上の加盟店で導入されているJKOPayは、キャッシュレス革命のマーケットリーダーとして台頭しています。

JKOPay統合による主なメリット：

・現地で多くの人々が信頼を寄せる決済方法：JKOPayは、台湾での日常生活に欠かせないものとなっています。小売、eコマース、交通機関、ゲームなど、様々な場所で利用可能で、プレイヤーはモバイルデバイスから直接QRコード決済を利用できるため、安全で使い慣れた方法で支払いを行うことができます。

・オールインワンのデジタルエコシステム：JKOPayは、eコマース、決済、交通機関サービス、ロイヤルティプログラムを単一のモバイルプラットフォームに統合し、プレイヤーに便利なワンストップ体験を提供します。

・より高いコンバージョン率と開発者によるプレイヤーリーチの向上：Xsolla Pay Stationを通じてJKOPayを提供することで、開発者は数百万人ものアクティブなモバイルファーストの消費者にリーチし、購入完了率の向上、ユーザーエンゲージメントの強化、そしてオーディエンスリーチの拡大といったメリットを得ることができます。

エクソーラ社長のクリス・ヒューイッシュは、「台湾では、モバイル決済は単なる利便性ではなく、ライフスタイルそのものとなっています。JKOPayと提携することで、市場で最も信頼され、広く利用されている決済ソリューションの1つを通じて、開発者とプレイヤーをつなぎ、地域全体でシームレスなアクセスとエンゲージメントを維持できます」と述べています。

JKOPay決済についての詳細、またはゲームでの有効化については、xsolla.pro/JKOPayをご覧ください。

エクソーラについて

エクソーラは、ゲーム開発者がビデオゲーム業界における固有の課題を解決できるよう支援するための強力なツールとサービスを備えたグローバルなコマース企業です。インディーからAAAまで、企業はエクソーラと提携し、資金調達、配信、マーケティング、収益化を支援しています。ビデオゲームの未来を信じるという理念に基づき、エクソーラは機会を集約し、クリエイターに新たなリソースを継続的に提供するという使命を揺るぎなく遂行しています。本社をカリフォルニア州ロサンゼルスに置くエクソーラは、記録上の販売者（Merchant of Record）として事業を展開し、これまでに1,500社以上のゲーム開発者がより多くのプレイヤーにリーチし、世界中で事業を拡大するための支援を行ってきました。より多くの収益経路と成功の方法を通じて、開発者はゲーム制作を楽しむために必要なすべてを手にすることができます。

