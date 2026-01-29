格闘技・フィットネス商品の専門商社である株式会社マーシャルワールドジャパン(本社：大阪府大阪市中央区南船場3-3-4、代表：栗田 裕士)：が、昨年11月23日に開催した「PURSUIT JAPAN 2025 YOKOHAMA」(パシュートジャパン)に続く、第2回大会「PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA」を2026年4月18日に神奈川県横浜市保土ヶ谷公会堂で開催いたします。

これに伴い、1月15日よりお申し込み受付を開始しました。

PURSUIT JAPANは、日々のトレーニングや運動習慣によって作り上げられた女性の健やかな美を競うボディメイクコンテストです。「鍛えた女性は美しい」というモットーの下、ボディメイクを通じて健康的なライフスタイルを実践・発信し、日本の「健康」を牽引するリーダー発掘を目指しております。





【Youthful Class】カテゴリー A









【PURSUIT JAPANの社会的使命】

健康課題の解決に向け、女性のスポーツ参加を応援するライフステージ(幼年期、思春期、性成熟期、更年期、老年期)とともに、女性の体は目まぐるしく変化し、女性特有の健康課題が生じます。運動はそうした健康課題の解決に有益であり、運動習慣を持つことが、生涯を通じた健康の実現につながります。しかし残念なことに男性に比べて女性のスポーツ参加率は依然低く、特に30～40代の女性の実施率が低い結果となっています。(スポーツ庁「スポーツの実施状況等に関する世論調査」令和5年度)

PURSUIT JAPANは、スポーツやトレーニングが女性にとってより身近なものになり「鍛えた女性は美しい」という価値観が普遍化することを目指しています。この考えに共鳴して今大会にエントリーした選手たちは、より良い人生のために運動やトレーニングを実践し、自分らしい美しさを〈追求＝PURSUIT〉しています。PURSUIT JAPANはそうした女性たちを讃え、彼女たちがより一層輝くためにサポートを行います。

そして美しく輝くパシュート選手に影響を受け、これまで運動習慣を持たなかった多くの女性が健康のための第一歩を踏み出しチャレンジすることを応援します。





【Just right Class】カテゴリー A





【Just right Class】カテゴリー B









【多様性を重んじる大会】

今大会には18歳から65歳まで幅広い年代の選手がエントリーしています。フィットネストレーナーやプロアスリート、会社員、子育て中の主婦など属性も多岐に亘りますが、トレーニングをライフスタイルに取り入れることで美と健康を追求するという点において価値観を共有する女性たちです。





【Just right Class】カテゴリー C





【Polished Class】カテゴリー C









【健康美を重視した審査基準】

スポーツ界においては、「女性アスリートの三主徴」～〈利用可能エネルギー不足〉〈無月経〉〈骨粗しょう症〉への対応が求められています。これは激しいトレーニングや不適切な食事制限によって引き起こされ、相互に関連しながら女性の健康を損なうリスクとなります。ことに審美スポーツではこうした事態に陥りやすいため、パシュートジャパンは、運動によって女性の健康課題を解決していくという本大会の理念に基づき、選手に対して体のバランスを損ねるような過度の筋肉の発達や、激しいダイエットによる絞り込みを禁じています。

審査では適切な運動とバランスの良い栄養摂取の上に培われた、健康的な美しさ～調和の取れた筋肉の発達、健康的に引き締まった身体のアウトライン、ウオーキングやポージングで表現する機能的な身体の動きをトータルで評価します。





表彰式





表彰式









【大会競技クラスとカテゴリー】

年齢別クラス

Youthful class ：大会当日満18歳～25歳クラス

Just right class：大会当日満26歳～39歳クラス

Polished class ：大会当日満40歳～54歳クラス

Refinement class：大会当日満55歳～のクラス





カテゴリー

・Category A(トップス・ショートスパッツ)

・Category B(トップス・レギンス)

・Category C(ドレス)

＊各クラスの各カテゴリーにおいて予選・決勝を行います。

見事上位2名に選ばれた方が翌大会のROAD RO QUEEN(ファイナルステージに進出します)





詳しい情報は下記HP、Instagramより！









■事務局概要

名称 ： PURSUIT JAPAN 事務局

所在地： 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-1-6 船場アルファビル2階

Mail ： pursuit@mwjapan.jp

HP ： https://pursuit-japan.com/

SNS ： https://www.instagram.com/pursuit.japan/









■会社概要

当社は格闘技業界へ精通しており、ジムや格闘技・武道団体・ラグビー・レスリングなどに対する自社・他社メーカー製品の販売など私たちは格闘技業界へ精通しており、普及品から特注品まで、多種多様な商品を扱っています。





商号 ： 株式会社マーシャルワールドジャパン

代表者 ： 代表取締役 栗田 裕士

所在地 ： 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-3-4 サカイビル2F

設立 ： 1995年6月21日

事業内容： 格闘技、フィットネス関連用品の製造・卸販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.mwjapan.jp/