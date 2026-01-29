手のひらサイズのバッグシリーズ「NANOPLUS」を展開する株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）は、2026年1月29日（木）12時より、公式サイトおよび公式オンラインショップにて、ブランドリニューアルを実施いたします。NANOPLUSはこれまで、「コンパクトなバッグシリーズ」という価値を軸に、多くの方の日常に寄り添ってきました。今回のリニューアルでは、ブランドの原点である“小さく持って、大きく使える”を改めて見つめ直し、毎日のスタイルや目的に合わせて選べる、より豊富なラインナップを提供するブランドとなります。

新柄の展開、ラインナップの拡充

今回のリニューアルでは、ロゴデザインの刷新に加え、パッケージの仕様なども変更いたします。「あなたの暮らしにちょうどいいバッグを届けたい」という想いを軸に、今後はラインナップの拡充を進めてまいります。NANOPLUS STANDARD PATTERN（柄）は新柄4柄を含む全8柄展開となり、さらに新たにNANOPLUS STANDARD Bi-color（バイカラー）が2色展開で新登場します。現在販売しているポケットにすっと忍ばせておけるほど薄型の「POCKET」シリーズも継続し、旅にも日常にもフィットする様々なシーンに合う「FIT」シリーズがラインナップに加わります。

リニューアル記念 限定クーポン

今回のリニューアルを記念し、期間限定の特別クーポンを発行します。2026年1月29日（木）～2月5日（木）の期間中にご購入いただいた方全員に、次回使える15％OFFクーポンをプレゼント。クーポンの有効期限は2026年8月5日（水）まで（購入日から6か月間）です。なお、クーポンコードはご購入後に自動送信されるメールに記載されています。本クーポンの発行は今回限りとなります。

「NANOPLUS（ナノプラス）」の製品概要

「NANOPLUS（ナノプラス）」は、軽量・コンパクト・丈夫な日本のバッグブランドです。その始まりは、たった25gのエコバッグ。ハンカチ１枚と同じくらいの軽さで手のひらに収まるサイズ感でありながら、見た目以上の19L※の収納力を実現しました(※NANOPLUS STANDARDの仕様）。厚さ0.05mmの耐久性の高いリップストップナイロンを使用しており、この生地は縦横に太めの強化糸が格子状に配置され、軽量ながら丈夫です。毎日の買い物はもちろん、さまざまなシーンで活躍します。■商品概要・NANOPLUSシリーズ （税込 2,400円～／サイズ展開：MICRO・STANDARD・XL・XXL）・NANOPLUS POCKET シリーズ （税込 2,400円～）・NANOPLUS FITシリーズ （税込 4,600円～）素材：リップストップナイロン※価格はサイズや無地・柄によって異なります。

株式会社Cycleについて

https://nano-plus.jp/https://pluslf.jp/

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２設立： 平成29年3月1日代表： 飯田 航資本金：5,000,000円事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/