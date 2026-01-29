【開催内容】zired 2026年2月運勢ランキング【利用料金】完全無料【会員登録】不要【開催場所】https://zired.net から【参加方法】特設ページを閲覧

2026年1月28日、占いメディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は『zired 2026年2月運勢ランキング』無料配信を開始しました。本リリースではその鑑定文章をすべて公開しています。利用者は西洋占星術を用いて算出した「2026年2月の運勢」をランキング形式で知ることができるほか、星座別の月間テーマ、過ごし方などのアドバイスを視聴することができ、1ヶ月間の指針を得ることができます。なおこの2月運勢ランキング企画は、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などから閲覧が可能で、誰でも一切の登録不要、料金完全無料で利用することができます。

占いメディアzired（ジレット）

恋愛や占いの情報を扱うWebメディア。手相や四柱推命、西洋占星術、タロット占いなど様々な占術情報のほか、全国の当たる占い師や電話占いなどのオンラインサービスの紹介を行っています。月間閲覧数は300万PVを超えます。なお、下記の電話占いや対面占いのオリジナル割引クーポンの配布が人気コンテンツです。全国有名占い店 クーポン配布サイトhttps://zired.net/zired-coupon/

今日・明日の運勢は？『ziredの星座占い』で毎日配信をスタート！

ziredは生年月日でから算出するホロスコープで占う本格西洋占星術で鑑定しています。ホロスコープとは一言でいうと「星たちの地図」。一人ひとり違うこの地図を12種類に大きく区別したのが12星座占いです。この占星術により該当星座の1ヶ月の運勢を導いているんです。またziredでは、ここで配信している月間運勢だけではなく、今日・明日・今週の運勢も日替わりで12星座分更新しているんです。毎日365日欠かさず、みなさんの日々の支えになればと思い鑑定しています。⚫︎今日の運勢https://zired.net/today/⚫︎今日の恋愛運https://zired.net/today-love/⚫︎明日の運勢https://zired.net/tomorrow/⚫︎今週の運勢https://zired.net/week/⚫︎今月の運勢https://zired.net/month/もちろんご利用はこちらもすべて完全無料。毎日0時更新、今週の運勢は毎月曜0時、今月の運勢は毎月1日0時に更新していきます。

2026年2月運勢ランキングを発表

12位：蠍座

団体行動が増える1か月。「人を頼ってチームワークを学ぶ時期」です。蠍座さんのセンスを今まで以上に生かしやすくするために、学びましょう。少しでも迷うことがあれば周りに相談してみて。特にお金の絡む書類や、条件が複雑な契約は、数人で見直すと良いでしょう。また、恋愛やライフワーク、趣味等も、周りに頼ると良い形で進めやすくなる時期。「元同級生と再会したら、ちょっと気になる存在になった」。「これを購入したいけれど、予算が足りない」。こんな相談をするのも、おすすめです。コスメを替える等、小さなイメチェンは幸運を呼び込みます。今日の運勢は→ https://zired.net/today-sasori/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-sasori/

11位：射手座

転機が訪れやすい時期。「現状打破したい」射手座さんにはチャンスの時期です。未知の分野の勉強をしたり、最新スポットに出掛けたりしてみましょう。ルーティンワークや家事は計画的にこなして。お金も計画的に使いましょう。余裕があれば、金利の良いところに預け直すとラッキーアクションになります。慎重に見直したいのは、恋愛を含む人間関係。進展があまりに遅い恋愛や、一方的に射手座さんが損をする関係からは離れて正解です。お出掛けや、勉強会に出る予定を入れておいて、会う回数を減らせば、自然と縁も切れていくでしょう。かえって良い縁を引き寄せます。今日の運勢は→ https://zired.net/today-ite/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-ite/

10位：蟹座

やる気が出てくる時期。タスクや家事、課題も先の先まで見通して、順調に進められるでしょう。また、恋人や家族の世話を焼くことが増える見込み。面倒見の良い蟹座さんですが「最終的な決定・行動」は本人に任せて正解です。「ここまではアドバイスできるけど、後はあなた次第だよ？」と告げるのも、相手の自立を促す優しさ。毎回おごる等、金銭的な負担を一方的に負うこともやめましょう。代わりに、蟹座さん自身が興味のあることに時間やお金を掛けて。特に未知の世界に触れるのがおすすめ。初めてのお店やレジャースポットに行くと、運気アップにつながります。今日の運勢は→ https://zired.net/today-kani/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-kani/

9位：獅子座

対人関係や環境が変わりやすい時期。獅子座さん自身も「変えたい」と感じるでしょう。そんな気持ちが高まる時ほど、冷静になって。周りの意見を聞いたり「暗黙のルール」を優先させると幸運につながります。後半は、獅子座さんが周りをリードする期間に。お金も味方する気配なので、人との交流を存分に楽しめるでしょう。仲間や後輩の相談には、積極的に乗ってあげて。獅子座さんの苦労した体験が、相手の良い教訓になるはずです。恋愛も、獅子座さんがリードして正解。相手を思いやることは大切ですが、獅子座さん自身の気持ちや理想を優先すると、進めやすくなります。今日の運勢は→ https://zired.net/today-shishi/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-shishi/

8位：乙女座

仕事や勉強、地域の活動等が活発になる気配。初対面の人とグループ活動をしたり、初めての場所に出掛ける機会が増える見込みです。乙女座さんらしさを、十分に発揮しましょう。周りの人を気遣った行動が、幸運を呼び込みます。「どう行動しよう？何しよう？」と迷ったら、周りにいる人の役に立つことを考えれば、自然と動けるはずです。アイデアをひらめいた時は、人には話さず、メモを取っておいて。後々役立つでしょう。金運は好調。ただし、恋愛の面で出費がかさみそうです。「急なお泊りデートもあり得るかも」等と想像を膨らませ、お金をとっておきましょう。今日の運勢は→ https://zired.net/today-otome/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-otome/

7位：牡羊座

対人運に恵まれる1か月。今まで話したことのなかった人とも積極的に話してみましょう。あなた自身がやりたいことや、悩み事の解決に役立つ情報が得られる見込みです。また、時間の経過とともに「こんなことしてみたい、あんなことしてみたい」という気持ちが膨らむ模様。できることから積極的に取り組んでみましょう。やりたいことに関わる情報を集める程度でも構いません。1度動き出せば、とんとん拍子に物事が進む気配もあります。もし、取り組む中で問題が起きたら「頼れる人、実力のある人」の話を聞いてみて。有益なヒントをもらえるでしょう。今日の運勢は→ https://zired.net/today-ohitsuji/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-ohitsuji/

6位：牡牛座

新たな才能が開花する時期。現実的な考えを得意とする牡牛座さんですが、この時期は直感を開花させる時期です。特に、型にはまらない考えを持つ人と接することで、開花する見込み。出会いを狙わなくても、仕事や地域の活動、委員会等でそんな人と接する機会が増えるでしょう。多忙になる分、書類仕事やルーティン的な作業は、いつも以上に慎重に取り組んで。やり直しを減らし、1度で仕上げることを目指しましょう。月の後半に入ると悩みごとの解決策を、突然ひらめくことが増える見込み。「あ、これで良かったんじゃん！」と思えることも増えるはずです。今日の運勢は→ https://zired.net/today-oushi/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-oushi/

5位：山羊座

挑戦にツキのある時期。コンペに応募する、転職する、資格取得を目指す等、興味のあることには積極的に取り組みましょう。堂々と自分らしく行動することで、運気はさらに上がるはず。夢を叶えるきっかけを手にすることもあり得ます。またこの時期は「予測の付かない人」がラッキーパーソン。無理をして近づくことはありません。見ているだけでも大きな発見があるでしょう。恋愛は、周りの人の助けを借りながら進めて。特に、感情的になりそうな時は、親しい人の力を借りて正解です。気持ちとお財布に余裕があれば、親しい人や恋人に、おごってあげても良いでしょう。今日の運勢は→ https://zired.net/today-yagi/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-yagi/

4位：天秤座

「何となく物事が進まない」と感じていた方も、動きやすくなるでしょう。特に、恋愛面や仕事面では、主導権を握りやすい1か月です。ウケ狙いで何かをする必要はありません。好きな人のお世話は焼いてあげる、仕事仲間の面倒は見てあげる。クライアントが1番喜ぶことを考えて、仕事を進める。天秤座さんにとっては、些細な人助けと思えることが、運気をさらにアップさせるコツです。人から感謝されることも増えるでしょう。また、いったん物事が完成を迎える時期でもあります。交際中の方は結婚、仕事に頑張っている方は、ここで大きな結果を出せる可能性大です。今日の運勢は→ https://zired.net/today-tenbin/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-tenbin/

3位：魚座

やる気が盛り上がる時期。「ちょっとつまらない」と思えるルーティンワークにもやる気全開で取り組み、サクサクと片付けられるでしょう。今まで手こずっていたことが、スピーディに片付いて、良い結果が出る可能性もあります。後半に入るにつれて、ご褒美として臨時収入が入る可能性も高まる時期です。空いた時間は「これやりたい！」と思うことに全力投球を。大きなプロジェクトや、何かを作ることを考えているならば、情報収集を始めるのにも良い時期です。対人関係や恋愛も好調。出会いが得られたり、結婚の話が出る可能性もあります。久々に再会した人からおごられたり、良いアドバイスをもらえる気配もアリ。連絡をもらったら、積極的に会いましょう。今日の運勢は→ https://zired.net/today-uo/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-uo/

2位：双子座

あらゆる面で、良い流れを感じられる1か月。仕事運や金運、対人運は月初から盛り上がります。特に月の前半は、多くの人から話を聞くのがおすすめ。その際「一生を賭けてでもやりたいもの」を意識しながら聞きましょう。思わぬひらめきや情報を得られるはずです。シングルさんは、理想の恋愛のビジョンが固まる気配もあります。後半は、恋愛運も盛り上がる見込み。交際中の方は結婚の話が出る気配もあります。シングルさんは、復縁にツキのある時期です。なお、お金にも引き続きツキがありますが、支出のバランスを見直して。より有効なお金の使い方が見つかるでしょう。今日の運勢は→ https://zired.net/today-futago/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-futago/

1位：水瓶座

仕事も勉強も恋も、何をやってもうまくいきやすい時期です。地道にコツコツやってきたことが実を結んだり、1度失敗したことへのチャレンジが成功する可能性があります。やる気がみなぎって、スピーディに物事をこなしたくなりますが、冷静にコツコツ作業しましょう。冷静でいればいるほど作業の完成度が上がり、成功率も上がるからです。また、周りの人にはいつも以上に優しく接して正解。互いの絆を深めることに役立ちます。時間とお財布が許せば、仲間や恋人と、最新スポットを訪ねたり、行ったことのないお店でデートして。さらなる幸運を呼び込みます。今日の運勢は→ https://zired.net/today-mizugame/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-mizugame/

引用・転載についてのお願い

https://zired.net

本鑑定データの引用や転載の際には、必ず当媒体名「zired」及びリンク「https://zired.net」を明記いただけますようお願い申し上げます。＜例＞ 「[zired]{https://zired.net}が発表した占いランキングでは～～～～」

株式会社リーチゼム

Webコンサルティング事業、Webメディア事業を行う埼玉県さいたま市のインターネットサービスプロバイダ。自社のWebメディア事業で検証済みのノウハウを駆使したコンサルティングを顧客に提供しています。運営メディアは、生活情報・資格・恋愛・占い・カウンセリングなど。[株式会社リーチゼム]{https://reach-them.co.jp/}