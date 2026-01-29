株式会社ＩＡＣＥトラベル(本店：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：西澤 重治、証券コード：343A)は、スマートキャンプ株式会社(以下「スマートキャンプ」)が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」出張管理システム(BTM)カテゴリにて総合1位に選出されました。また、併せて同カテゴリの中小企業部門(従業員1,000名未満)、6つの業種別部門でも1位に選出されました。





出張管理システム(BTM)部門 総合1位





■ BOXIL資料請求数ランキングについて

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS(※1)比較サイト「BOXIL(ボクシル)」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数(※2)を基に選出しています。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。





・公式サイト：

https://boxil.jp/ranking/





・出張管理システム(BTM)のランキングはこちら：

https://boxil.jp/ranking/archive/2025-half/sc-travel_management_system/?via=yrt-yearlyRanking-ranking





※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数を指します。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。









■ 「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」受賞詳細

● 総合1位

今回「Smart BTM」が受賞した出張管理システム(BTM)カテゴリ総合1位は、カテゴリにおいて、対象期間内にユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、選出されたものです。





● 業界・業種別

出張管理システム(BTM)カテゴリにおいて、対象期間内に以下6つの業界・業種に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、各部門で選出されました。

・コンサルティング・専門サービス部門 (1位)

・サービス/外食/レジャー系部門 (1位)

・医療系部門 (1位)

・小売/流通/商社系部門 (1位)

・輸送/交通/物流/倉庫系部門 (1位)

・金融/保険系部門 (1位)





● 中小企業部門(従業員1,000名未満)1位

出張管理システム(BTM)カテゴリにおいて、対象期間内に中小企業(1,000名未満)に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、選出されました。









■ Smart BTMについて

Smart BTMは出張の手配と管理が簡単にできる法人向けクラウドサービスです。航空券やホテルなどのオンライン予約のほか、24時間アシスタントサービスや出張旅費の最適化など、面倒な出張に関する手続きの全てをサポートします。





Smart BTMサービスページ

https://www.iace.co.jp/smartbtm/





Smart BTMロゴ





■ 株式会社ＩＡＣＥトラベル

社名 ： 株式会社ＩＡＣＥトラベル

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目14番5号

設立 ： 1982年2月24日

事業内容： クラウド出張手配システム「Smart BTM」の運営および

出張マネジメントサービスの提供を中心とする旅行事業

URL ： https://www.iace.co.jp/corporate/