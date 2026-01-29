株式会社教育と探求社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮地 勘司、以下「教育と探求社」)は、「クエストエデュケーション」の提供を始めた2005年度から、生徒が探求の成果を社会に発信する場として「クエストカップ全国大会」を毎年開催しています。21回目となる今回、企業探究部門「コーポレートアクセス」のグランプリを決める審査委員を以下のみなさんに務めていただきます。


グランプリ審査委員をはじめ、各部門の審査委員プロフィールとメッセージは、「クエストカップ2026 全国大会」公式サイトに掲載しています。


▼「クエストカップ2026 全国大会」公式サイト： https://questcup.jp/



本年度の大会テーマは「Wonder 驚き、感動、そして探求。」

2026年2月11日(祝・水)はオンラインで、25日(水)、26日(木)、27日(金)は立教大学池袋キャンパスにて計4日間開催いたします。

2月25日～27日の3日間はどなたでも無料でご観覧いただけます。


▼クエストカップ2026 全国大会　2月25日～27日

一般参観申し込み(Peatix)： https://peatix.com/event/4698535


なお、出場チームは2月6日(金)より、公式サイトにて公開予定です。



■クエストカップ2026 全国大会 概要

▼日程と実施内容

DAY1

2026年2月11日(水・祝)

9:00～16:00(オンライン)

社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ」ファーストステージ

「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」


DAY2

2026年2月25日(水)

9:00～17:00(立教大学池袋キャンパス)

社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ」セカンドステージ

進路探究部門「ロールモデル」「マイストーリー」「ザ・ビジョン」

起業家部門「スモールスタート」

地域探究部門「エンジン」


DAY3

2026年2月26日(木)

9:00～17:00(立教大学池袋キャンパス)

企業探究部門「コーポレートアクセス Qグループ」ファーストステージ、セカンドステージ


DAY4

2026年2月27日(金)

9:00～17:00(立教大学池袋キャンパス)

企業探究部門「コーポレートアクセス Eグループ」ファーストステージ、セカンドステージ



▼クエストカップ2026 全国大会公式サイト

https://questcup.jp/


▼主催・協賛・後援

＜主催＞

クエストカップ実行委員会 ／株式会社教育と探求社


＜協賛＞

イオンリテール／いちご／オカムラ／キモノハーツ／鴻池組／サントリー／大和ハウス工業／テクマトリックス／日清製粉グループ／パナソニック エナジー／富士製薬工業／レゾナック(五十音順)


クエストカップ2026 全国大会 協賛企業



＜ブラックスワン賞 協賛＞

京都文教大学／桃山学院大学 ビジネスデザイン学部


▼京都文教大学 公式サイト： https://www.kbu.ac.jp/kbu/

▼桃山学院大学 ビジネスデザイン学部 公式サイト： https://www.andrew.ac.jp/businessdesign/


＜後援＞

経済産業省／文部科学省


立教大学 経済学部／岡山県私学協会／京都府私立中学高等学校連合会


茨城県教育委員会／群馬県教育委員会／埼玉県教育委員会／静岡県教育委員会

東京都教育委員会／長崎県教育委員会／長野県教育委員会／兵庫県教育委員会

広島県教育委員会／北海道教育委員会／青森市教育委員会／尼崎市教育委員会

大阪市教育委員会／さいたま市教育委員会／静岡市教育委員会／沼津市教育委員会

福井市教育委員会／福山市教育委員会／横浜市教育委員会


▼立教大学 経済学部 公式サイト： https://www.rikkyo.ac.jp/undergraduate/economics/


＜協力＞

一橋大学イノベーション研究センター



■教育と探求社について

所在地　： 〒102-0081　東京都千代田区四番町4-9 東越伯鷹ビル 6F

設立　　： 平成16年11月26日

資本金　： 1億6,338万円

事業内容： 「クエストエデュケーション」など

　　　　　 探究学習プログラムの企画開発・制作販売、教育支援業

役員　　： 代表取締役社長　宮地 勘司

　　　　　 取締役　米倉 誠一郎(一橋大学名誉教授)

　　　　　 取締役　杉浦 治

　　　　　 取締役　土屋 恵子

URL　　 ： https://eduq.jp/



