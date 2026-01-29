北海道・札幌を中心に、全道10店舗を展開している「気取らないガッツリステーキ」が好評の『炭焼ステーキ BEEF IMPACT』を運営する、株式会社大東エンタープライズ(所在地：札幌市中央区、代表取締役：丹山 東吾)では、2026年2月1日より、炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店舗フェアメニューとして「牛タンステーキフェア」を開始します。





牛タンステーキフェア





焼肉のイメージが強い牛タンですが、赤身肉とは異なる奥深い旨みと独特の食感を楽しめる“ステーキ向き”の素材でもあります。本フェアでは、厳選した牛タンを贅沢に厚切りカットし、炭火で一気に焼き上げることで、牛タン本来の旨みを閉じ込め、噛むほどにあふれ出す肉汁と、タン特有の歯切れの良さをお楽しみいただけます。

「柔らかさ」と「歯ごたえ」を兼ね備えた牛タンステーキは、赤身ステーキとはまた違った満足感を味わえる一品です。炭焼ステーキ BEEF IMPACTだからこそ提供できる、牛タンの新たな魅力をぜひこの機会にご堪能ください。









◆フェアメニュー概要

販売価格： 180g 2,420円(税込2,662円)

開催期間： 2026年2月1日(日)～3月末予定

ランチタイムはライス(おかわり無料)、ランチサラダ、スープ付き！

※ランチタイムはカットステーキでのご提供となります

開催店舗： 炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店

店舗情報： https://beef-impact.com/





※なくなり次第終了とさせていただきます。

※営業時間は各地域の状況により異なりますので、詳しくはビーフインパクト公式サイトのNEWSページをご覧ください。





炭焼きステーキ





◆炭焼ステーキ BEEF IMPACT(ビーフインパクト)とは

・提供する全ての牛肉にこだわり、厳選されたお肉を炭火で焼きレアで豪快に提供しています。

・醤油ベースに玉ねぎたっぷりでお肉と相性抜群のオリジナルソースが自慢です。

・おすすめメニューは赤身のしっかりとした旨味が感じられ、250g以上のボリュームがある『ビーフインパクトステーキ(リブロース)』です。

・新鮮なミンチを自社工場で製造、ごろんと丸いハンバーグをスタッフが目の前でカットしてくれる臨場感満載の『牛100％極ハンバーグ』も人気商品のひとつです。

・ハンバーグメニューや期間限定のイベントステーキ、お得なランチメニューなどのメニュー数も豊富で、大人から子供まで楽しめます。

・お席もゆとりがあるため家族連れにもとても好評です。ビーフインパクトは美味しいステーキだけではなく、空間も大切にしています。





羽釜ご飯





BEEF IMPACTではご飯にもこだわります。最高級米特Aランク北海道仁木町銀山産「ゆめぴりか」を羽釜でじっくり丁寧に炊き上げて提供いたします。ふっくらと炊きあがったご飯は、ステーキとの相性も抜群です。ランチタイムは羽釜のライスがおかわり自由！





【1号店のビーフインパクト狸小路店】





◆会社概要

社名 ： 株式会社大東エンタープライズ

所在地 ： 〒060-0002 札幌市中央区北2条西13丁目1-1K2 ビル1階

代表者 ： 代表取締役 丹山 東吾

設立 ： 平成23年4月

資本金 ： 3,000,000円

事業内容： 飲食店運営

URL ： https://beef-impact.com/