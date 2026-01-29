山梨県清里高原 清泉寮では、2026年のバレンタインシーズンに合わせ、期間限定スイーツ各種とセルフクラフト体験等を総合的にご紹介する「標高1,400mの雪景色で楽しむ、甘いひととき 清泉寮バレンタイン2026」を開催します。定番の商品と新企画を特設サイトを通じて総合的に紹介するのは今年が初めてです。









■ バレンタインを“スイーツと展示＆クラフト”で楽しむ、清泉寮ならではの冬企画

清泉寮では循環型の有機酪農から生産される有機ジャージー牛乳を使用したソフトクリームやスイーツ、お食事が好評です。毎年バレンタインシーズンは期間限定のチョコソフトやテリーヌショコラ等を販売していますが、今年はジャージーミルクチョコパンやスイーツビュッフェ等の新企画のほか、バレンタインにちなんだ期間限定の展示や各種セルフクラフト体験もご用意し、訪れたお客様にお楽しみいただける企画を展開します。

・特設サイトURL： https://seisenryo.jp/valentine2026/









■ バレンタイン限定スイーツ





チョコソフトとハート型氷のリース





● チョコソフトクリーム

清泉寮の定番・有機ジャージーミルクのソフトクリームに、ベルギー産チョコレートをブレンドした期間限定フレーバー。

・価格 ： 700円(税込)

・販売期間： 2月1日～2月15日 9：00～17：00

・販売場所： 清泉寮ジャージーハット

・営業日 ： 無休





● ジャージーミルクチョコパン(新商品)





ジャージーミルクチョコパン





ココア生地にチョコチップを練り込み、ジャージーミルクのコクを生かしたバレンタイン限定パン。

・価格 ： 310円(税込)

・販売期間： ～2月23日 9：00～17：00(売り切れ次第終了)

・販売場所： 清泉寮ジャージーハット パン工房

・営業日 ： 無休





● テリーヌショコラ





テリーヌショコラ





パティシエ手作りの濃厚テリーヌショコラを、ドリンクとセットで提供。ホットジャージーミルクがおすすめです。

・価格 ： デザートセット 1,200円(税込)

・販売期間： ～2月28日

・提供場所： 清泉寮本館レストラン

・営業日 ： 金土日月、祝日





● バレンタインデザートビュッフェ(新企画)





バレンタインスイーツビュッフェ





清泉寮パティシエが手がける、バレンタイン限定デザートを中心としたディナービュッフェ。

宿泊利用者だけでなく、ディナーのみの利用も可能です。

・開催期間 ： 1月15日～2月14日

・場所 ： 清泉寮新館レストラン

・料金 ： 大人5,720円／小学生2,750円(税込)

・要事前予約・問い合わせ： 0551-48-2111(9：00～18：00)





清里高原ならではの素材と手作りにこだわったスイーツ体験をご提供します。









■ 冬の清里を彩る、写真・体験イベント

● ハート型氷のリース展示(2月14日・15日限定)





ハート型氷のリース





厳冬の自然が生み出す氷を使ったバレンタイン限定フォトスポット。冬期週末は土日祝の午前中に通常の氷のリースを展示





● セルフクラフト体験各種





モミのエアフレッシュナー





男性から女性へ贈るクラフト作り





きずなブレスレット作り





・モミのエアーフレッシュナー作り ： 1セット1,000円。新館フロントにて販売

・男性から女性へ贈る自然素材のクラフトづくり： 参加無料。八ヶ岳自然ふれあいセンターにて提供

・きずなブレスレット作り ： 1セット500円。ポール・ラッシュ記念館にて販売





スイーツとあわせて、「贈る」「作る」「思い出に残す」体験型バレンタインを提案します。









【イベント概要】

・イベント名：「標高1,400mの雪景色で楽しむ、甘いひととき 清泉寮バレンタイン2026」

・開催期間 ：2026年2月1日～2月15日(※商品・企画により異なります)

・会場 ：清泉寮内各施設(山梨県北杜市高根町清里3545)









【清泉寮について】

清泉寮は、八ヶ岳南麓 清里高原の自然を生かした宿泊・飲食・体験施設として親しまれており、有機ジャージー牛乳を使用したソフトクリームをはじめとする乳製品や、四季折々のイベントを通じて多くの来訪者を迎えています。創設者であり「清里開拓の父」と呼ばれるポール・ラッシュ博士の開拓精神を受け継ぎ、宿泊、料飲、環境教育、酪農、保育等の各種公益、収益事業に取り組んでいます。