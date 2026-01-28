第13回ヒコロヒー単独公演「spoiled」DVD化＆韓国での配信決定！

第13回ヒコロヒー単独公演「spoiled」DVD化＆韓国での配信決定！



2025年11月に開催されたヒコロヒー第13回単独公演「spoiled」のDVDパッケージが、


2026年4月1日（水）に発売決定いたしました。


さらに、世界配信プラットフォーム「Beyond LIVE（ビヨンドライブ）」にて、韓国語字幕付きでの配信も決定。芸人のみならず幅広い分野で活躍するヒコロヒーの、棘とユーモアに満ちた唯一無二のネタを、日本国内のファンのみならず韓国をはじめとする海外の皆様にもお届け致します。









■第13回ヒコロヒー単独公演「spoiled」DVD販売・国内デジタル配信概要



【商品情報】


発売日：2026年4月1日（水）
価格： \4,180（税込）


品番：SSBX-2890


発売元：Contents League


販売元：ソニー・ミュージックソリューションズ


詳細ページ：http://contentsleague.jp/8067/




【収録内容】


〈本編〉


・娘


・謝罪会見


　…第一章：出会い


・ギャル寿司


　…第二章：600円


・コンプライアンス


　…第三章：喧嘩


・オーディション


　…第四章：とある女


・東京


　…最終章：信じない


・漫談



〈特典映像〉


Making of spoiled



【国内デジタル配信予定先一覧】


Amazon Prime Video ／ U-NEXT ／ DMM TV ／ J:COM ／ TELASA


※本作の配信（ダウンロード・レンタル）には特典映像は収録されておりません。




■第13回ヒコロヒー単独公演「spoiled」韓国語版配信概要



【基本情報】


公演名：第13回ヒコロヒー単独公演「spoiled」


配信日時：2026年2月6日(金) 18:00 (JST)


チケット価格：LIVE + Archive 2,500円 + システム利用料220円(税込)


　　　　　　　Archive ONLY 2,500円 + システム利用料 220円(税込)


配信形式：ライブ映像プレミア配信



・本コンテンツは韓国語字幕に対応しています。


・本商品はRe-Streaming、Multi-View、VODを含まず、チケットをご購入いただいた場合は


下記の日程でアーカイブサービスが提供される予定です。



・アーカイブ： 2026年 2月6日(金) LIVE Streaming終了後～2026年3月6日(金)23:59(JST)


・アーカイブは韓国語字幕に対応しています。


・アーカイブの日程が変更される場合はお知らせにてご案内させていただきます。


・アーカイブは権利元及び現場中継の事情により公演内容が変更される場合がございます。



【チケット販売期間】※チケット購入ページは、販売開始のタイミングでアクセス可能となります。



2026年1月30日(金)18:00(JST)～2026年2月6日(金)19:00(JST)


購入ページ▶ https://beyondlive.com/contents/883(https://beyondlive.com/contents/883)




2026年2月6日(金)19:00(JST)～2026年3月6日(金)21:00(JST)


購入ページ▶ https://beyondlive.com/contents/archive/884(https://beyondlive.com/contents/archive/884)



【注意事項】


・本作品は2025年11月9日に実施された録画作品であり、生配信ではありません。


・本映像には、コント演出の一環として一部刺激の強い表現が含まれております。ご理解のうえ、お楽しみください。


・チケット購入は1アカウントあたり1枚のみ可能です。


・Beyond LIVEでは一部地域でのチケット販売およびオンライン配信サービスの提供はございません。


・権利元の事情により、サービス内容が変更になる場合があります。


・Beyond LIVEで販売されている全ての商品は、視聴履歴がある場合、払い戻しができません。


・リディムコードの不法譲渡及び中古取引等の違法行為は禁止しており、違法経路の購入によって発生した被害に対する責任は、全て購入当事者にあります。


・リディムコードを受け取った後、個人SNSなどオンライン上に露出される場合、不法経路で流通して使用されることがありますので、ご注意ください。



【ヒコロヒー　プロフィール】


松竹芸能所属ピン芸人。


１９８９年、愛媛県生まれ。



■現在の主な出演　


「キョコロヒー」（テレビ朝日）


「X秒後の世界」（日本テレビ）


「トーキョー・エフエムロヒー」（TokyoFM）


「全力！脱力タイムズ」(フジテレビ)


「NHK短歌」「天才テレビくん」(NHK)


「ハートフルワールド」（CBC）


「岩場の女」（GROWDIA　Podcast）


「MTV PUSH Presents FUTURE ICONS」（MTV）


「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（文化放送）など


■連載・コラム


「ヒコロヒーの直感的社会論」(BRUTUS)


「話題の本」(毎日新聞書評)　他　


■出版　


「きれはし」（2021年、P-VINE）


「黙って喋って」（2024年、朝日新聞出版）


■ドラマ


「キャスター」「＃家族募集します」「さよならマエストロ」(TBS)


「わたしのお嫁くん」「ミステリという勿れ」(フジテレビ)


「だが、情熱はある」「泳げ！ニシキゴイ」(日本テレビ)　


「忘恋剤」(NHK)　他


■映画


「大名倒産」(2023年公開)「カラオケ行こ!」(2024年公開)「FLY！」(2024年公開　吹き替え)　他


■脚本


「トーキョー・カモフラージュアワー」(2025年、朝日放送)