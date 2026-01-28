【品川プリンスホテル】本物に触れ、没入する感動「運転士体験！西武線運転シミュレータステイ」

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創造する品川プリンスホテル（所在地：東京都港区高輪4-10-30、総支配人：春山新悟）は、2026年1月28日（水）から6月30日（火）まで「運転士体験！西武線運転シミュレータステイ」を1日1室限定で販売いたします。

西武線運転シミュレータルーム（品川プリンスホテル）

安全性と快適性、そして運行ダイヤの正確さを誇る日本の鉄道文化を深く愛する鉄道ファンに向け、グループ会社である西武鉄道と連携し、西武線運転シミュレータを当ホテルとして初めて導入いたしました。本プランでは、西武鉄道池袋線・西武秩父線の池袋駅から西武秩父駅間を舞台に、実際の運転士が体感する視界や操作感を忠実に再現し、まさに“本物に没入する”運転体験をお楽しみいただけます。特急車両「Laview（ラビュー）」で実際に使用されているものと同仕様の運転士用座席や、2000系（2051Fほか）で実際に使用されていた3名掛けシート、つり革、禁煙プレートなどを設えるほか、西武鉄道2000系を象徴するイエローカラーで装飾するなど、運転操作のみならず車内の空気感までも忠実に再現することで、徹底したリアリティとホテルならではの上質な宿泊価値を融合させた滞在体験をご提供いたします。

ホテルは日本で最初の鉄道運行が始まった歴史を持つ、鉄道ゆかりの地・品川において、ホテルコンセプトである「FUN! Goes On」のもと、多くの鉄道ファンの皆さまにお楽しみいただけるホテルならではの新たな体験価値と、心弾むひとときをお届けしてまいります。

運転士体験！西武線運転シミュレータステイ 概要

6パターン選べる運転区間（品川プリンスホテル）運転士気分を高める空間（品川プリンスホテル）

【期間】

2026年1月28日(水)～6月30日(火)

【料金】

Ｎタワー ラージツインルーム 1名さま\32,990より（1室2名さまご利用時）

【内容】

1.西武線運転シミュレータの運転体験

※「001系(Laview)」「40000系」の2種類の車両が体験可能

2.運転士チャレンジ企画（任意参加）

3.無料軽朝食「N’s MORNING」付き

【特典】

西武鉄道「2000系 2051F」のつり革をプレゼント

※1滞在につき1本／なくなり次第終了となります

【お問合せ】

宿泊予約係 TEL：03-3440-1111（受付時間：10:00A.M.～6:00P.M.）

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/seibu_railway

本プランで体験する10のポイント

～鉄道を「移動のための手段」から「文化として深く味わう体験」へ～

１. 1日1室限定の特別体験

本プランは1日1室限定。限られた方のみが体験できる、鉄道ファン垂涎のプレミアムな宿泊プランです。周囲を気にすることなく、心ゆくまで運転士体験に没入いただけます。

２. Laview（ラビュー）と同仕様の運転士用座席

客室内には、西武鉄道の特急車両「Laview」で実際に使用されているものと同仕様の運転士用座席を設置し、現役運転士さながらの臨場感と、特急車両ならではの肘掛け付き運転席で特別感を味わえます。

３. 池袋線・西武秩父線を再現したリアルな運転シミュレータ

西武鉄道池袋線・西武秩父線の池袋駅～西武秩父駅間を舞台に、実際の走行映像や車両の音声をもとに、運転操作を限りなく実車両に近づけて再現した「西武線運転シミュレータ」で、没入型の運転体験を提供。

４. 実車両から貴重な車内備品

客室内には、西武鉄道2000系（2051Fほか）で実際に使用されていたオレンジ色の3名掛けシート、つり革、禁煙プレートなどの車内案内表示を設置。細部にまでこだわり、車内の空気感そのものを再現しています。

５. 2000系を象徴する“黄色”に包まれた客室空間

お部屋全体を西武鉄道2000系のイエローカラーでコーディネート。壁面や装飾に至るまで統一感のあるデザインとし、足を踏み入れた瞬間から鉄道の世界観に浸れる空間を演出しています。

６. オリジナルデザインの客室アイテム

本プラン限定のオリジナルデザインのフットスローとクッションをご用意。滞在中も鉄道の世界観を感じながら、快適にお過ごしいただけます。

７. 記念に残る「つり革」プレゼント

本プラン限定の特典して、実際に使用されていた「つり革」を記念品としてプレゼント。滞在の思い出を、ご自宅でもお楽しみいただけます。

※つり革はなくなり次第終了となります

８. 運転結果を楽しめる運転士チャレンジ企画

運転操作の結果をもとにしたランキング企画を実施。正確性や安定性を競うことで、何度でも挑戦したくなる楽しさを提供いたします。

９. 無料軽朝食「N’s MORNING」付き

翌朝は、無料軽朝食「N’s MORNING」をご用意。運転体験の余韻に浸りながら、ゆったりとした朝のひとときをお過ごしいただけます。

１０. 体験価値を高める充実したサービス

お部屋には、運転士気分を高めるための手袋のほか、長時間たっぷりと運転体験をお楽しみいただくため、休憩時に使えるアイマスクや栄養ドリンクをご用意。細やかなで、体験価値をさらに高めます。

※写真はイメージです。

※料金には1泊室料、消費税・サービス料が含まれております。別途宿泊税がかかることがございます。

※備品やグッズのデザインは実物と異なる場合があります。

※本プランで使用する車両部材の一部は、西武線で運行を行っていた車両から提供されたものです。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※上記内容はリリース時点(1月28日)の情報です。

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』（品川プリンスホテル）FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

日本の成長を牽引する国際交流拠点として進化を続け、国内外から多くの人が訪れるエリア「Shinagawa」。東京の新拠点として充実のアクセスを誇る品川プリンスホテルは、日本一の客室数を擁し、宴会場、レストラン、ライブホール、映画館やボウリング場、さらには都市型水族館マクセル アクアパーク品川を備える、「進化するエンターテインメントタウン」です。五感を刺激する飲・食・遊の非日常エッセンスに包まれる時間は一日の始まりから終わりまで。 いつ訪れても記憶に残るＦＵＮな体験をお届けしてまいります。

品川プリンスホテル 概要

品川プリンスホテル

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,521 室

【レストラン・ショップ数 】

10 ヵ所

【宴会場数】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、

テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他