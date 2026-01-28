株式会社らいおん建築事務所

― FUTABA ALTER:NATIVE 2026 ―

「200人からつくる alternative― 新しい地域自治と風景のデザイン ―」開催決定

日時: 令和8年3月7日（土）11:30～18:30

会場: フタバスーパーゼロミル(福島県双葉郡双葉町中野舘ノ内1－1)

福島第一原発事故の影響を受けた双葉町で、未来に向けた議論と実践のきっかけをつくるイベント「FUTABA ALTER:NATIVE 2026」を2026年3月7日（土）にフタバスーパーゼロミルで開催します。

「FUTABA ALTER:NATIVE 2026」では、学識者、イノベーター、アーティスト、そして新しい都市計画や地域再生に関心のある100名程度の参加者が一堂に会し、従来の地域再生の枠組みを超えて、双葉町だからこそ描ける持続可能で革新的な未来像を共に探ります。参加者は双葉町が抱える課題や可能性を実際に現地で肌で感じつつ、双葉町の抱える課題と現代の日本や世界が抱える課題を重ねながら、インタラクティブなセッションを通じて、地域再生、都市計画、そしてコミュニティづくりの新たなビジョンをともに炙り出していきます。このセッションが、今後長期にわたり続いていく双葉町や浜通りの復興の火種となることを目指しています。

テーマ：「地元の記憶と新たな未来の関係論」

震災から15年、避難指示解除から約3年が経過し、双葉町には約200人の人々が実際に生活をしています。タイトル「 200人からつくる alternative ― 新しい地域自治と風景のデザイン」には、この小さな数を「限界」ではなく「出発点」として、多様な主体の参加と協働で、新たな地域社会のあり方をともに模索していくという意思を込めています。1月には東京でプレイベントを開催。これまでの議論と構想を経て、今年は双葉町に新たな拠点「ALTER:NATIVE PARK」構想を進め、地域における対話と実践の基盤を整備します。

双葉町の地元の記憶と未来の双葉町の姿を「地域自治」「風景のデザイン」「記憶と未来」「ALTER:NATIVE PARKの未来」を横断的に扱う4つのセッションを通じて考えていきます。復興モデルから次代の地域社会モデルへ。FUTABA ALTER:NATIVEは、災害からの「再建」ではなく、地域社会の新しい形を検討するプロジェクトです。

本取り組みを通じて、双葉町の復興の歩みや課題に即した実践の知見を整理し、今後の協働や事業づくりにつながる論点と選択肢を共有していきます。あわせて、人口減少が進む日本において、次代の持続可能な地域社会モデルを示すことを目指します。







イベント概要:

主催 ：FUTABA ALTER:NATIVE /一般社団法人 ふたばプロジェクト

共催 ：双葉町

協力 ：浅野撚糸株式会社

定員数 ：100名 （参加費 無料）

申込 ：

公式ウェブサイト: www.alter-native.com





セッション内容と登壇者:

●SESSION1：関係人口と地域自治論 12:00~13:20（80分）

双葉町では、立場や距離の異なる関わりが重なり合う一方で、住まいや仕事の制約から、町への移住がしづらい現実があります。本セッションでは、双葉町に思いを寄せる関係人口を、どのような役割と距離感で巻き込み、自分ごととして関わってもらうのかを考えます。そして、町の中に住む人と外に住む人、行政と民間それぞれの立場を踏まえながら、誰がどの役割を担い、どのように意思決定を行うのか、地域自治のあり方を議論します。

登壇者：

◯ 官林 春奈(映像ディレクター)

◯ 坂口 修一郎様（株式会社BAGN 代表取締役)

◯ 指出 一正様（ソトコト 編集長）

◯ 江良慶介（kurkku alternative 代表取締役）



●SESSION2：双葉町からの町のつくり方 13:30~14:50（80分）

他の大規模災害被災地と同様に、双葉町にも広大な空地が広がっています。この広大な空地について、緑や庭園といった、大規模な建物のない空間を活かした活用イメージを前提にしながら、双葉町の地権者や住民と外部の民間事業者・投資家などが協力・連携して、小規模ながら段階的かつ着実に、新しい双葉町の風景のデザインを実現する構想を議論します。特に、この将来構想を実現するために、行政関係者と設計者、アーティストらが参加して、現場のリアリティ・制度の枠組みという現実的な課題を出し合ったうえで、それを突破するための地元と外部の力の連携の可能性について議論を進めます。

登壇者

◯ 津川 恵理様（ALTEMY 代表取締役）

◯ 古橋季良様（復興庁審議官）

◯ 町田誠様（元国土交通省公園緑地課長）

◯ 佐々木 晶二(都市計画家)



●SESSION3：地元の記憶と新たな未来の関係論 15:00~16:20（80分）

震災から15年、避難指示解除から約3年が経過した現在、稀有な状況にあるこの場所ならではの歩み方を探る必要があります。震災前の双葉町と今の双葉町、これからの新たな双葉町について、地域に根ざした事業者や思想家が登壇し、「今ある双葉町の価値」を再認識しながら、地元が抱く未来像と外部のビジョンの関係を探ります。

登壇予者

◯ コムアイ（アーティスト）

◯ 国分信一様（元東京電力社員）

◯ 林千晶様（株式会社Q0 代表取締役）

◯ 福田一治様（株式会社 福田工業 代表取締役）

◯ 林 厚見（株式会社SPEAC 代表取締役）







●SESSION4：ALTER:NATIVE PARKの未来 16:30~17:50（80分）

これまでの議論を行動へ移すためのセッションです。私たちが進めている小さな庭のプロジェクト「ALTER:NATIVE PARK」という具体的な場所を通して、双葉町の50年後の風景を考えて、想像します。広がる空き地をどのように使うのか。双葉町だからこその未来のランドスケープと風景を支える産業や仕事について議論します。

登壇者

◯ 佐藤太亮様（酒造haccoba 蔵元一代目）

◯ 高崎丈（高崎のおかん）

◯ 苅谷智大様（東北大学特任准教授）

◯ 矢野淳(合同会社MARBLiNG,Inc. 共同代表)

◯ 嶋田 洋平(株式会社らいおん建築事務所)







●after Party： 18:00~18:30（30分）

各セッションで議論されたアイデアを火種に、参加者100名が一堂に会しさらに可能性を深めていくセッションです。双葉町の未来に向けて、各々が自らの視点や意思を持ち寄り意見交換を行うことで、アイデアを実現に向けて具体化するための方法を模索します。このセッションは、ネットワーキングの場として重要な役割を果たし、参加者同士の協力や新たなコラボレーションを生み出します。

申込方法:

参加希望者は事前に申し込みが必要です。お申し込みはこちら(https://forms.gle/7RHwRShxi72TTB5K8)

お問い合わせ先:

FUTABA ALTER:NATIVE事務局

E-mail: info@alter-native.com

公式ウェブサイト: www.alter-native.com(https://www.alter-native.jp/)