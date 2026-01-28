“小さな自由が、旅を変える”--新型軽キャントレーラー『Nomadoa』、ジャパンキャンピングカーショー2026で世界初公開

株式会社ダイレクトカーズ

新型キャンピングトレーラー　『Nomadoa』

　株式会社ダイレクトカーズ（本社：三重県鈴鹿市、代表：百田雅人）は、2026年1月30日（金）より幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」にて、ダイレクトカーズとして初めての軽キャントレーラーとなる新型『Nomadoa（ノマドア）』を世界初公開いたします。


KATANAシリーズの世界観を受け継ぎながら、より軽快に、より自由に旅へ出られる一台として誕生しました。


“軽さ”が、旅の可能性を広げる


NOMADOA　外装





　Nomadoaはコンパクトなサイズ感で、道幅の狭い場所でも牽引が可能です。


それでいて、外装はKATANAシリーズらしいサンドベージュで仕上げ、ブラックアクセントとオリジナルロゴが冒険心をくすぐります。


ポップアップルーフを展開すれば、開放感ある室内空間が出現。日常使いや長距離の旅まで、幅広いシーンで活躍します。




Nomadoa 内装
“くつろぎ”と“機能性”を両立した室内空間

　車内に入ると、まず目に入るのは木目調キャビネットとブラックアクセントで統一された落ち着きあるインテリア。


コンパクトな車内空間ながら家庭用エアコンやシンクなど、落ち着いてくつろげる空間を実現。引き出し式テーブルで食事を楽しんだり、夜はポップアップルーフのベッドと折り畳みベッドを展開してゆっくり眠ることもできます。






小型バイクなど、大きな荷物も収納

　リアエントランスからスロープを伸ばせば、モンキーなどの小型バイクをそのまま積載可能。キャンプ地でのちょっとした移動や、旅先での探索をもっと自由に、もっと楽しくしてくれます。


「バイクと一緒に旅をする」--そんなライフスタイルを、Nomadoaは軽やかに叶えてくれます。





コンパクトでも妥協しない装備


ポップアップルーフ

冷蔵庫

折り畳みベッド収納時

シンク

【装備品】


・ポップアップルーフ


・降りたみ式フルフラットベッド


・キッチン（シンク・コンロ・冷蔵庫）


・オリジナルコントロールパネル（照明・空調・バッテリー管理）


・家庭用エアコン(オプション)　など


※仕様は変更になる可能性がございます


イベント概要

『ジャパンキャンピングカーショー2026』


開催日時：2026/01/30（金）～2026/02/02（月）


1/30（金）11:00～17:00


1/31（土）10:00～17:00


2/01（日）10:00～17:00


2/02（月）10:00～16:00



会場：幕張メッセ 展示ホール4
ブース番号：S-40 『LACホールディングス』


〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1


ダイレクトカーズについて


ショールームSUZUKA BASE　航空写真

【会社概要】


社名：株式会社ダイレクトカーズ


本社所在地：三重県鈴鹿市磯山3丁目4-1592


代表取締役：百田雅人


事業内容：キャンピングカー製造・販売・メンテナンス


HP：https://www.cars-drt.com/