ジェンダレスなヘアアクセサリーブランド＜THBT＞よりソリッドなメタルとたおやかなシルク。

2026年1月28日（水）＜THE HAIR BAR TOKYO＞が6周年を迎えました。オンライン、店頭共に「選ぶこと」をお楽しみいただけるよう新製品を数多く取り揃えて、皆様をお待ちしております。本日発売のアイテムの中から、今回は異素材で表現する強さと儚さをご紹介します。＜THBT＞のシックでソリッドなメタルのローズコレクションと、アレンジの多様性を楽しめるアイコニックなシルクスカーフ。対照的な素材とアイテムのコントラストをお楽しみください。

＜ THBT Rose Metal Bobby Pin Set of 3＞ 13,200円（税込）

THBT Rose Metal Bobby Pin Set of 3 （シルバー）THBT Rose Metal Bobby Pin Set of 3 (ブラック）

THBTオリジナル、薔薇をモチーフにしたボビーピンセットはシルバーとブラックでご用意。薄手のメタルプレートを何重にも重ね、優美な薔薇のイメージを再現。ベースにはホールド力にすぐれたスチールピンを使用し、機能性も兼ね備えたアイテムです。サイズもそれぞれに違い、単品、重ね付けと多様なアレンジが可能です。ピンの土台部分を髪に埋めるように差し込めばオーナメントの美しさがいっそう際立ち、より上級な装いも楽しむことができます。

＜THBT Rose Metal Pony＞ 8,800円（税込）

THBT Rose Metal Pony (シルバー)THBT Rose Metal Pony (ブラック）

ローズ メタル ポニーは、ソリッドなメタルの輝きとシックなモノトーンで、薔薇のイメージをモダンかつクールにアレンジした独自のデザインです。立体的なオーナメントはさらりと結ぶだけで確かな存在感が。シンプルな単品使いも素敵ですが、色違いでの重ね付けや、同シリーズの他アイテムとのコーディネイト、またシニヨンをラッピングするアレンジもおすすめ。ジュエリー風のモチーフは手首にブレスレット風に着けても楽しめ、ギフトにも最適です。

＜THBT Rose Metal Clip L＞ 7,700円(税込)

THBT Rose Metal Clip L（シルバー）THBT Rose Metal Clip L (ブラック）

あえて花ひとつの潔いデザインが確かな存在感でヘアスタイルを引き立てます。片手でサッと着用できるビーククリップは前髪やサイドのほか、アップスタイルの仕上げにもぴったり。単品使いはもちろん、同シリーズのポニーや*Mサイズクリップと合わせれば、より華やかなコーディネイトも楽しめます。バッグのハンドルを挟むように使えば、バックチャームとしてシックなワンポイントとしても

お楽しみいただけます。*Mスタイルもシルバー、ブラックをご用意 5,500円（税込）



＜THBT Emblem Silk Scarf＞ 19,800円（税込）

6th Anniversaryにアイコニックなシルクスカーフが登場！

上質なシルクシャルムースの全面に、＜THBT＞のビッグエンブレムを大胆にプリント。文字そのものの造形美を際立たせたグラフィカルなデザインは、まるで幾何学アートのような存在感でスタイルにオリジナリティをプラスします。リュクスな素材感とモダンな美意識を融合させた無二のアイテムは、たっぷりとしたサイズ感（90cm×90cm）で、首元にはもちろん、ヘッドスカーフやバッグのアクセントとしても活躍します。着ける人のセンスで自在にアレンジでき、ファッションのキーアイテムとしてコーディネイトの可能性を広げる一品です。装う人の動きに合わせて、たおやかに揺らめく美しいスカーフはギフトにもおすすめです。

ハンサムな佇まい。ソリッドカラーのメタルローズ。エレガンスの象徴。キャメルのシルクスカーフ。「ジェンダレス」な粋と、「フェミニン」の持つ多面性を表現した異素材のこのアイテムは＜THBT＞が目指すスタイルの象徴と言えます。装うことはもっと自由でいい。フェミニンさの象徴とも言えるローズのモチーフを、極限までジェンダレスでハンサムなデザインに落とし込むことで、アレンジの多様性を実現します。手触りや光沢のエレガンスに反して

甘さのない、力強いエンブレムのコントラストと、贅沢なサイズのスカーフはいかようにもファッションに取りいれて楽しむことができます。ハンサムなアレンジの第一歩として、是非店頭でお手にとってご覧ください。

【THE HAIR BAR TOKYO】

2020年に誕生したファッション＆ライフスタイルを結びつけるHairのスペシャリティーズストア。屋号でもあるTHE HAIR BAR TOKYOのオリジナルプロダクツを多数展開。ヘアアクセサリーをひとすじに扱って30年以上だからこそ実現できた、デザインと使い心地で、アレンジのし易さにも定評があります。「そこにはかならず欲しい物がある、そして一緒に見つけてくれるプロがいる。」をコンセプトに、店頭ではアレンジ相談も可能。

