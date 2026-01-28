【ルイ・ヴィトン】野生動物が駆け抜ける躍動感あふれるプリントが魅力の新作メンズバッグとレザーグッズが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2026春夏メンズ・コレクションより、ヤシの木々の間を駆け抜ける野生動物たちのモチーフと鮮やかなホワイトの「L.V.」イニシャルをあしらった、新作メンズバッグとレザーグッズを発売しました。

コンパクトな「LV × ザ・ダージリン リミテッド スピーディ・バンドリエール 18」は、野生動物やヤシの木のモチーフ、鮮やかな「L.V.」イニシャルがあしらわれたダミエ・ヘリテージ キャンバスを使用しています。明るめのブラウンのレザートリミングとゴールドカラーの金具が、ルイ・ヴィトンの定番バッグのデザインを際立たせる一品です。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド スピーディ・バンドリエール 18

価格：404,800円

素材：ダミエ・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 18 x H 12 x D 10 cm

ダミエ・ヘリテージ キャンバスに、ヤシの木々の間を駆け抜ける野生動物たちの姿を描いた、「LV × ザ・ダージリン リミテッド スピーディ・バンドリエール 25」。より深みのある色合いがモチーフを際立たせ、ブラウンのコットンライニングには、メゾンとアイコニックな同映画との結びつきを讃える限定パッチをあしらっています。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド スピーディ・バンドリエール 25

価格：514,800円

素材：ダミエ・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 25 x H 15 x D 15 cm

レトロな魅力を演出する「LV × ザ・ダージリン リミテッド ナイル」。前面の広々としたファスナー式ポケットを仕上げるダミエ・ヘリテージ キャンバスを、ヤシの木々の間を駆け抜ける野生動物たちのモチーフで彩りました。着脱可能なトップハンドルと取外し＆調節可能なストラップが付属し、多彩な持ち方を楽しめます。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド ナイル

価格：477,400円

素材：ダミエ・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 25 x H 17.5 x D 11 cm

ダミエ・ヘリテージ キャンバスにブラウンのレザートリミングをあしらった「LV × ザ・ダージリン リミテッド サックプラ MINI」。野生動物たちが駆け抜ける躍動感溢れるプリントが魅力的な一品です。デザインを飾る鮮やかなホワイトの「L.V.」イニシャルが、同映画にオマージュを捧げています。ブラウンのコットンライニングとファスナー式ポケットを施した内装で実用性を高め、取外し＆調節可能なストラップにより、多彩な持ち方を楽しめます。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド サックプラ MINI

価格：493,900円

素材：ダミエ・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 26 x H 29 x D 6 cm

パティーナ(陰影)を施したヌメ革を使用した、独特のシルエットが目を引く「LV × ザ・ダージリン リミテッド キーポル・バンドリエール 35」。躍動感のある野生動物のモチーフをあしらい、「LV × ザ・ダージリン リミテッド」のテーマならではの世界観を表現しました。大胆なL.V. イニシャルや、映画から着想を得たナンバーリングのディテールが際立ちます。LV ブラゾン・ジャカードのライニングを配した内装や、取外し＆調節可能なストラップも魅力です。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド キーポル・バンドリエール 35

価格：610,500円

素材：カーフレザー

サイズ：W 34 x H 21 x D 16 cm

ヌメ革にスフマート技法を施した、たっぷりサイズの「LV × ザ・ダージリン リミテッド サックプラ

」。映画『ダージリン急行』に着想を得て、駆け抜ける野生動物のモチーフをバッグ全体に散りばめました。映画からインスピレーションを受けたアイコニックなスクリーンプリントの数字と「L.V.M.」のイニシャルを配し、ライニングにはLV ブラゾンのテキスタイルを採用。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド サックプラ

価格：731,500円

素材：カーフレザー

サイズ：W 36.5 x H 38 x D 9 cm

ダミエ・ヘリテージ キャンバスに、太字ホワイトの「L.V.」イニシャルと活気ある動物たちのイラストをあしらった「LV × ザ・ダージリン リミテッド ポルトフォイユ・ミュルティプル」。内装の明るいブラウンのレザーが、パターンをあしらったキャンバスとの美しいコントラストを生み出します。複数のポケットとカードスロットを備えた、エレガンスと実用性を叶えるコンパクトな財布。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド ポルトフォイユ・ミュルティプル

価格：96,800円

素材：ダミエ・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 11.5 x H 9 x D 1.5 cm

ダミエ・ヘリテージ キャンバスの内外に施された躍動感溢れる動物やヤシの木のモチーフが、プレイフルな雰囲気を演出する「LV × ザ・ダージリン リミテッド オーガナイザー・ドゥ ポッシュ」。前面には、映画『ダージリン急行』に登場するルイ・ヴィトンのラゲージを想起させる、太字ホワイトの「L.V.」イニシャルがあしらわれています。内装に配した5つのポケットと3つのカードスロット、さらに外ポケットが機能性を高めるデザイン。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド オーガナイザー・ドゥ ポッシュ

価格：79,200円

素材：ダミエ・ヘリテージ キャンバス

サイズ： W 7.5 x H 11.1 x D 1 cm

片面にサイのプリントをあしらったダミエ・ヘリテージ キャンバスを使用したカードケース「LV × ザ・ダージリン リミテッド ポルト カルト・ダブル」。もう片面には、クラシックな同映画に登場するルイ・ヴィトンのバッグに見られるホワイトの「L.V.」イニシャルを配しました。4つのカードスロットと中央ポケットを備えた、実用性に優れたアイテムです。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド ポルト カルト・ダブル

価格：69,300円

素材：ダミエ・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 11 x H 7 x D 1.5 cm

ダミエ・ヘリテージ キャンバスと明るいブラウンのレザーを使用した「LV × ザ・ダージリン リミテッド ポルト カルト・マグネット」。メゾンが同映画『ダージリン急行』を讃えて発表した、疾走するキリンのプリントがあしらわれています。MagSafe対応のiPhoneに簡単に装着でき、2つの「V」シェイプのカードスロットを備えたデザイン。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド ポルト カルト・マグネット

価格：71,500円

素材：ダミエ・ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 6.5 x H 9.5 x D 0.5 cm

ダミエ・エベヌ ヘリテージ キャンバスに、野生動物のモチーフと太字のLV イニシャルをあしらった「LV × ザ・ダージリン リミテッド ドップ・キット」。サバンナを想わせるダークチョコレートの色合いのデザインを、ブラウンレザーの縁取りが引き立てます。シャンパンカラーのダブルファスナーとレザーハンドルにより、身だしなみの必需品をスムーズに取出せます。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド ドップ・キット

価格：194,700円

素材：ダミエ・エベヌ ヘリテージ キャンバス

サイズ：W 28 x H 15 x D 16.5 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

