中高生の“探究×創造”が社会を動かす―「STEAM JAPAN AWARD 2026」開催決定

STEAM JAPAN AWARD 実行委員会（一般社団法人STEAM JAPAN内）は、中高生を対象に、次世代の挑戦を表彰するアワード「STEAM JAPAN AWARD 2026」（協賛：公益財団法人 日産財団／後援：文部科学省／）を開催いたします。



いま学校現場では、教科を横断して学ぶSTEAM教育の推進に加え、「総合的な探究の時間」をはじめとした探究学習の重要性がますます高まっています。

その流れの中で、授業内外を問わず、自ら問いを立て、試行錯誤しながらカタチにしていく中高生のプロジェクトが全国各地で生まれています。

STEAM JAPAN AWARDは、そうした挑戦を後押しする場として、今年度で6年連続の開催となります。昨年度も全国から多くの応募が寄せられ、独創的なアイデアや熱意あふれる実践が集まりました。



本アワードでは、分野横断の視点を生かし、社会課題に向き合いながら、アイデアをカタチにし、実装・発信していくプロセスそのものを大切にしています。



完成された成果だけでなく、挑戦の過程や工夫、学びの深さも含めて評価します。

「誰かの困りごとを解決したい」

「身近な“なぜ？”を追いかけてみたい」

「自分の好きや得意を、社会に役立つ形にしてみたい」

そんな思いがある中高生にとって、本アワードは、学びと実践の成果を社会へ発信し、次の一歩につなげる絶好の機会です。

ぜひ、あなたの挑戦を応募という形で届けてください。



また、教育関係者・メディア関係者・保護者の皆様におかれましては、次世代を担う中高生の挑戦を後押しするため、本アワードのご紹介・ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

STEAM JAPAN AWARD 2026ウェブサイト: https://steam-japan.com/award/

STEAM JAPAN AWARD 2026 応募フォーム：https://forms.gle/QgvmsaWU8MNQvASG8

【STEAM JAPAN AWARD とは？】

時代の変化について、ずっと叫ばれてきていましたが、

まさに昨今は、我々みんなが全てのアップデートを求められるタイミングとなりました。

日本全体、そして未来を生きる若者に求められる力は、

「変化を受け入れて、前に進みぬく力／新しいものを生み出す力」。

一定のレールに乗れば安心・安全、その時代は終わり、 次の時代へと我々は移行していきます。日本にも、今、すでに、 変化を受け入れ「自ら課題を設定」「自分のスキル」でそれを解決する、そんな次世代が台頭してきています。

そうした思いで「自ら課題を設定し、アイデアをカタチにして解決していく」中高生を表彰する取り組みです。ひとりひとりが、未来の当事者。

STEAM JAPAN AWARD

【STEAM JAPAN AWARD 実施概要】

・アワード名称：STEAM JAPAN AWARD 2026

・内容：中高生が自ら課題を設定し解決に向けて取り組んだアイデアを募集し、 優秀者を表彰いたします。

・賞

- Gold賞 賞金10万円

- Silver賞 賞金5万円

- Bronze賞 賞金1万円

- Idea賞 賞金1万円

- 日産財団賞 記念品

・WEBサイト：https://steam-japan.com/award/

・応募期間：2026年1月～2026年3月10日

・審査期間：締め切り後～2026年3月

・審査発表：2026年3月末 ※公式HPにて受賞者発表

※社会状況等によって、スケジュールは変更の可能性がございます。

・特別審査員 ：久村春芳氏 (公益財団法人 日産財団 理事長 )

・実行委員長 兼 審査員：井上祐巳梨 (STEAM JAPAN 編集長)

・主催：STEAM JAPAN AWARD 実行委員会 (https://steam-japan.com/award)

・協賛：公益財団法人 日産財団 ( https://www.nissan-zaidan.or.jp/)

・後援：文部科学省

【STEAM人材とは？】

STEAM とは、 科学・技術・工学・芸術・数学の 5 つの英単語の頭文字を組み合わせた造語。科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、アート(Arts)、数学(Mathematics) の 5 つの領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えた教育理念。

知る(探究)とつくる (創造)のサイクルを生み出す、分野横断的な学びです。

体験の中でさまざまな課題を見つけ、クリエイティブな発想で問題解決を創造、

実現していくための手段を身につけます。社会とテクノロジーの関係がますます密接になっていくこれからの AI 時代、この 5 つの領域の理解と学びを具体化する能力がますます必要となってきます。 我々は、このアワードでは、「自ら課題を設定し、新たな変化を生み出す人材＝STEAM 人材」として、 表彰いたします。

【STEAM JAPANについて】

日本、シリコンバレー、英国に拠点を持ち、「世界のSTEAM教育」や「創り出す学び」の最新情報を発信する『STEAM JAPAN』編集部。日本でSTEAM教育に特化した唯一のメディアを運営中。また、我が国におけるSTEAM教育の推進として、地方自治体と連携したSTEAM教育の推進エコシステムを提唱し、官民連携で各エリア毎に実践。その他、中高生が社会課題を自分のスキルで解決するSTEAM JAPAN AWARD(後援:文科省)実行委員会事務局、各地域での実践の内容を踏まえ、STEAM教員研修(Eラーニング)・ファシリテーター/コーディネーター研修を、日本全国の教育委員会・教員向けに実施している。

