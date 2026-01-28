“一夫多妻”37歳夫が明かした第2夫人との馴れ初め「初対面で、俺の子供産んでみない？」 さとう珠緒（53）、最近口説かれた驚きの手口告白「第3夫人にならない？」『愛のハイエナ season5』#4

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』の#4を2026年1月27日（火）よる11時より放送いたしました。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティです。

■“一夫多妻”37歳夫が明かした第2夫人との馴れ初め「初対面で、俺の子供産んでみない？って声かけた」

資産20億円の“一夫多妻”日本人男性、衝撃の寝室を大公開「子どもが見ていいやつかな」

1月27日（火）放送の#4では、マレーシアの豪邸で暮らす“一夫多妻家族”の不思議な生活に密着。元お笑いコンビ・尼神インターのナ酒渚が現地を訪れ、その実態をレポートしました。

今回、渚は近年経済発展エリアとして注目を集めるマレーシア・ジョホールバルで“一夫多妻生活”を送る日本人男性、たかさん（37歳）の豪邸を訪問。第1夫人・えりさん（39歳）、第2夫人・あやさん（43歳）、4人の子どもたちと家賃40万円の豪邸で暮らす“一夫多妻生活”の実態に迫りました。

2025年8月に長年の夢だった海外移住を実現させたたかさんは、移住を機に2人の妻、子どもたちと共同生活をスタート。現在暮らす3階建ての豪邸には夫人それぞれの寝室があり、夫人は1日おきに順番でたかさんと一緒に寝ていると言います。

投資家として活動するたかさんは、「2000万円ぐらい溶かしたことがある」と語りつつ、現在の資産は「20億円」と明かします。そんなたかさん個人の寝室には、ベッドの上に驚くべき額の現金が積み上げられている光景が待ち受けていました。あまりに生々しい光景に、渚は「え！？本物！？」「子どもが見ていいやつかな」と動揺。現金を置いている理由について、たかさんは「モチベーションを上げるため」「トレードは孤独なので」と、驚愕のモチベーション維持法を明かしました。資産20億円の夫が山積みにして日々眺める、現金の驚くべき総額は…？

・2人の妻と4人の子どもと共同生活…“一夫多妻”37歳男性の顔面に衝撃！

また、密着中には“一夫多妻家族”になった経緯についても語られました。29歳の頃、投資で成功し、会社を辞めたたかさんは“自分の幸せ”について考え、「2人目の妻が欲しいと思っちゃった」と振り返ります。2016年に第1夫人・えりさんと結婚していたたかさんは「幸せだったし、不足とかなかった」としたものの、「これが増えたらもっと幸せかな」と“一夫多妻”という考えが浮上。その思いを打ち明けられた第1夫人・えりさんは、たかさんの考えを理解はしたものの“一夫多妻”には反対しました。そんな中、えりさんとの結婚から4年後の2020年、たかさんは友人主催のセミナーで現在の第2夫人・あやさんと出会うことに。あやさんから「婚活はやめたけど、子どもが欲しい」と聞いたたかさんは、ほぼ初対面で「俺の子どもを産んでみない？」と声をかけたと振り返ります。当初、あやさんとは「付き合うだけ」とえりさんと約束していたはずが、あやさんの妊娠が発覚。たかさんの裏切りに、第1夫人・えりさんは「ふざけるな！」と怒りが湧いたものの、別れるべきか悩んだ末、一度相手（あやさん）と会うことに...。あやさんが「水をかけられる覚悟で行きました」と振り返る、夫人2人が対峙した瞬間とは...？今では「夫の愚痴を言い合えること」をメリットとして挙げる、2人の夫人。良好な“一夫多妻家族”が成立するまでに、どんな道を辿ってきたのか...？衝撃の実態にスタジオMC陣も終始驚きの連発となりました。

■さとう珠緒（53）、最近口説かれた驚きの手口告白「第3夫人にならない？」「マンション買ってあげる」

さとう珠緒、過去の“恋愛修羅場”を回顧「彼氏とベッドで一緒にいて元カノが来た」

VTRを見届け、ゲストにタレント・さとう珠緒と、でんぱ組.inc・元メンバーの最上もがを迎えたスタジオでは、“結婚・家族”や“恋愛修羅場”をテーマにトークを展開しました。ニューヨーク・屋敷から「二股されたことは？」と質問されたさとうが「実は『第3夫人にならない？』って言われたことがある」と衝撃の過去を明かし、一同を驚愕させる場面も。相手の男性について、「1人は内縁の妻の外国人で子どもが2人いて、もう1人は京都にいて、子どもも1人いた」と語ったさとう。また「財産で揉めるのが嫌で籍は入れてないけど、『どう？3番目に』と言われた」と明かし、「酔っ払ってるから本気か分からないけど、『マンション買ってあげるから』って」と、驚きの“第3夫人勧誘エピソード”を打ち明けました。さらに、さらば青春の光・森田から「何歳がぐらいの時ですか？」と聞かれると、さとうは「最近...去年」と告白し、スタジオを騒然とさせました。

また、“恋愛修羅場”について、さとうは20代の頃の実体験を告白。「彼氏とベッドで一緒にいて、（突然）元カノが来た」と振り返り、「彼氏に『隠れろ』って言われて、ベッドの下に潜った」「30分ぐらい隠れてた」と、当時の状況を振り返ります。元カノにはバレなかったものの、「その彼女がタバコを吸う人で、タバコに口紅がついてて...！」と感情たっぷりに語ったさとうに、森田は「昨日の事のように喋るやん」とツッコミを入れました。

・さとう珠緒（53）、過去の恋愛の修羅場を激白「彼氏とベッドで一緒にいて」

■シングルマザーになった最上もが、“結婚”への本音を吐露「家族は増やしたい」「2人目願望はすごいある」

一方、現在4歳の娘を持つシングルマザーの最上は、“一夫多妻家族”のVTRを見届け、「家族多い方がいいというのは分かります」と家族への憧れに触れる場面も。シングルマザーになった経緯について、「シンプルに振られた」と語った最上は、「私は子どもが欲しくて、子どもができたら結婚しようという話もしていた」「実際（子どもが）できたら、『やっぱ無理かも』と言われた」と、打ち明けます。当時の心境について、最上は「めちゃくちゃ病みました」と深い悩みに陥ったものの、「『協力するから頑張る？』『大丈夫だよ』って言ってくれた」と母の後押しがあり、シングルマザーの道を歩む決断をしたと語りました。

そこで、屋敷が「今後、結婚したいとは思わない？」と質問すると、最上は「家族はもう少し増やしたい」と率直な思いを吐露。「2人目願望はすごいある」と、赤裸々に打ち明けました。

・シングルマザーになった最上もが（36）、 結婚願望を大胆告白

番組ではさらに、セクシー女優が本気で恋人探しをする恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」（通称：「ピュア恋」）第6弾がついに完結。職業への偏見に対する苦悩、過去の恋愛トラウマなどを抱えたセクシー女優たちは、本気の恋を掴むことができたのか...？スタジオMC陣も大興奮の意外な恋の結末とは！？本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『愛のハイエナ season5』 概要

#4見逃し配信URL：https://abema.go.link/2WbNF

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1833

出演：

ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）

さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）

スタジオゲスト：

さとう珠緒

最上もが

蓮実クレア

美谷朱音

