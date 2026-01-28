売れるネット広告社グループ（証券コード9235）、「Technology Fast 50 2025 Japan」で48位受賞～国内TMT関連成長企業の上位50社にランクイン～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、このたび、デロイト トーマツ グループが主催する「Technology Fast 50 2025 Japan」（以下、「本賞」）において、48位を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

「Technology Fast 50 2025 Japan」は、日本国内のテクノロジー、メディアおよび通信（TMT）関連企業を対象に、過去３事業年度の売上高成長率を基準として、成長性の高い上位50社をランキング形式で選出・表彰するプログラムです。売れるネット広告社グループが上位50社の一社としてランクインしたことは、売れるネット広告社グループのグループ経営体制の強化やM&Aを通じた事業ポートフォリオ拡充を進めたことによる事業成長および戦略の有効性が外部機関から評価されたものと受け止めております。

売れるネット広告社グループは、D2C(ネット通販)事業者向けのデジタルマーケティング支援を中心に、AIを活用したマーケティング支援、越境EC支援、グローバル情報通信サービス、Web3関連サービス等の事業展開を進めてまいりました。これらの取り組みによる売上高成長が評価され、本賞において48位に選出される結果となりました。

本受賞は、売れるネット広告社グループの事業成長の一側面を示すものであり、一つのマイルストーンと位置づけ、引き続き事業成長の加速と収益基盤の強化を推進してまいります。

AI・グローバル領域への投資、グループシナジーの最大化、新規事業創出を通じて、引き続き企業価値の向上に努め、持続的な成長を目指してまいります。

なお、本件が売れるネット広告社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上

