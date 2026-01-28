【TV3番組で紹介】問い合わせ多数につき緊急決定！「チンするだけで極上の味！絶品★冷凍食品 食べ放題祭り」1月31日(土)お台場シティサーキット東京ベイで追加開催
株式会社トムス(東京都港区、代表取締役社長:谷本勲)が企画運営する、モータースポーツとテクノロジーが融合したエンターテインメント施設「シティサーキット東京ベイ」は、1月31日(土)に「チンするだけで極上の味！絶品★冷凍食品 食べ放題祭り」を開催いたします。
食べ放題で楽しめる冷凍食品＆レトルト食品(写真はイメージになります)
今回の食べ放題祭りでは、パスタやチャーハンといった定番メニューから、お好み焼き・たこ焼きなどの粉もの、本格的な点心、カレー、スープ、ラーメンまで、ジャンルを超えたラインナップが集結。厳選された20種類以上の高品質な冷凍食品・レトルト食品を100分間の食べ放題で堪能いただけます。
前回のお客様の声を反映し、デザートの品数や調味料のバリエーションを拡充するなどメニュー内容をブラッシュアップ。また、前回の反響を受け、よりスムーズにご利用いただけるよう「事前予約制」を導入いたしました。快適さと満足度がさらに向上した食べ放題をお楽しみいただけます。
サービス導入の背景
今回のサービス導入は、以下の4点を軸に決定いたしました。
高まる節約志向：長引く物価高を背景に、コストパフォーマンスの高い「食べ放題」への支持が拡大
クオリティの両立： 「手軽さ」と「美味しさ」を両立するため、厳選された高品質な商品のみを選定
労働力不足への対応： 少ない人員でも質の高いサービスを継続できる、省人化モデルの構築
在庫ロスの削減： 需要変動に対応しやすい冷凍食材を活用し、食品廃棄のリスクを回避
また、将来的には、シティサーキット東京ベイの来場者の約40％を占める外国人のお客様に対して、世界的に評価の高い「日本の冷凍食品」を日本文化の一つとして発信することも目指します。
サービス概要
●内容
１．冷凍食品＆レトルト食品 食べ放題(100分)
２．冷凍食品＆レトルト食品 食べ放題 ＋ ドリンク飲み放題(100分)
●開催日
1月31日(土)
●開催時間
12:00～17:00(11:50受付開始、15:00最終受付)
※電子レンジが混雑することが予想されるため、前のお客様の受付後20分空けて、次のお客様の受付を行います
※定員になり次第、申込受付を終了いたします
●開催場所
シティサーキット東京ベイ
●料金
１．冷凍食品＆レトルト食品 食べ放題(100分)
大人お一人様 1,800円 子供お一人様 900円
２．冷凍食品＆レトルト食品 食べ放題＋ドリンク飲み放題(100分)
大人お一人様 2,800円 子供お一人様 1,400円
※中学生以上のお客様は大人料金、幼児・小学生のお客様は子供料金になります。3歳未満のお客様は無料になります
今後の展開
本サービスは将来的な本格導入を視野に入れており、提供品質の維持と適切な価格設定を両立させるため、まずはテスト販売を実施いたします。数回のテスト販売を通じ、コスト構造の最適化とお客様のニーズを精査し、持続可能なサービスモデルの構築を目指してまいります。
シティサーキット東京ベイについて
2023年12月、東京ベイエリア（お台場）に誕生した「シティサーキット東京ベイ」は、モータースポーツとテクノロジーが融合した次世代モビリティ・エンターテインメント施設です。株式会社トムス（TOM'S）が企画・運営を担い、東京23区内唯一の常設サーキットとして、本格的な屋外カート走行から最先端のシミュレーターによるe-Motorsports体験まで幅広く提供しています。開業以来、その独自のコンセプトが注目を集め、2年間で20件を超えるテレビ番組をはじめとする数多くのメディアに紹介されるなど、都市型モータースポーツの拠点として確固たる地位を築いています。
▼シティサーキット東京ベイ webサイト
https://city-circuit.com/
▼シティサーキット東京ベイ 過去の取材実績
https://city-circuit.com/media-coverage/pastlist/