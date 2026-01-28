K-POP 新世代ルーキー “NOWZ”の初の日本盤EP 『NOWZ』 リリース決定！リリースを記念した来日ミニライブ&特典会も開催！

株式会社CUBE ENTERTAINMENT JAPAN

i-dle（読み：アイドゥル）が所属するCUBE ENTERTAINMENTの第5世代K-POP 新人ボーイズグループ「NOWZ（読み：ナウズ）」。

「NOWZ」は2025年10月にBillboardの「今月のK-POPルーキー（Billboard’s K-Pop Rookie of the Month）」に選出、11月26日に韓国でリリースした3rd Single 『Play Ball』のクリエイティブが話題となり、12月には2025年7月リリースの1st Mini Album 『IGNITION』のタイトル曲「EVERGLOW」がBillboardの「The 25 Best K-Pop Songs of 2025: Staff Picks」に選出されるなど、2026年の期待が騒がれている話題のK-POP ボーイズグループ。

そんなNOWZの2026年の初の作品が初のJapan EP 『NOWZ』が3月4日（水）にリリースされることが発表。

”K-POP 新世代ルーキー”として風を吹き起こすNOWZの名刺とも言える日本作品は「Bye」などのバイラルヒットを含め、Z世代から熱い支持を集める注目のラッパー “YRD Leo”を客演に迎え、攻撃的でドラマティックなヒップホップナンバー「AMMO (feat. YRD Leo)」。

そのほか、3rd Single 『Play Ball』に収録されたEDMヒップホップ「HomeRUN」、オールドスクールヒップホップ「GET BUCK」、バラード「名付けられていない世界へ」に加え、i-dleのYUQI（ウギ）が作詞・作曲した「自由に羽ばたいて」の日本語ヴァージョンと合計5曲を収録したこれまでにないNOWZの豪華作品。

本作品には歌詞ブックレット（20ページ）、トレーディングカード（全10種のうちランダム1枚）、LOGOステッカーの特典が封入。

またJapan EP 『NOWZ』は本日から音楽配信サービスのApple Music・Spotify・Amazon Musicで配信前の楽曲を事前にライブラリ予約できるPre-Add / Pre-Saveも開始となった。

ジャケット写真（CD&デジタル）も公開となり、3月4日のリリースまで期待が募る。

加えて、店舗別購入特典の絵柄と内容も公開された。

Amazonにて「メガジャケ」、楽天ブックス 「缶バッジ（全5種類のうちランダム1種）」、セブンネットショッピング 「L版ブロマイド（全5種類のうちランダム1種）」、その他応援店で「ポストカード」、タワーレコード、HMV、Warner Music Storeでは各店舗・EC別のトレーディングカード（全5種類のうちランダム1種）となっており、見逃せない内容に。

さらにJapan EP 『NOWZ』のリリースを記念し、来日ミニライブ&特典会も開催されることも発表された。

3月5日（木）、6日（金）東京・タワーレコード 渋谷B1F CUTUP STUDIO、7日（土）、8日（日）ららぽーとTOKYO-BAY店 にて開催。

ミニライブ&特典会の詳細は公式HPまたワーナーミュージックのNOWZページをチェックしてほしい。

”K-POP 新世代ルーキー”として風を吹き起こす2026年のNOWZの活動に注目だ。

■NOWZ Japan EP 『NOWZ』 情報

NOWZ

Japan EP

『NOWZ』

（読み：ナウズ）

発売日：2026年3月4日(水)

Streaming/CD購入リンク：https://NOWZ.lnk.to/NOWZ

[収録曲]

1. AMMO (feat. YRD Leo)

2. HomeRUN (Japanese ver.)

3. GET BUCK (Japanese ver.)

4. 名付けられていない世界へ (Japanese ver.)

5. 自由に羽ばたいて (Japanese ver.)

【通常盤（CD Only）】

品番：WPCL-13732

価格：\2,500（税込）/ \2,273（税抜）

・歌詞ブックレット（20P）

・トレーディングカード（全10種のうちランダム1枚）

・LOGOステッカー

＜店舗別オリジナル特典＞

対象店舗にてJapan EP 『NOWZ』をご予約・ご購入いただいたお客様に先着で下記特典をプレゼントいたします。

Amazon.co.jp：メガジャケ

セブンネットショッピング：L版ブロマイド（全5種類のうちランダム1種）

楽天ブックス：缶バッジ（全5種類のうちランダム1種）

タワーレコード：トレーディングカード TOWER RECORDS ver.（全5種類のうちランダム1種）

HMV：トレーディングカード HMV ver.（全5種類のうちランダム1種）

ワーナーミュージックストア：トレーディングカード Warner Music Store ver.（全5種類のうちランダム1種）

応援店：ポストカード

※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。

■特典会情報

日本デビューEP 「NOWZ」 リリースイベント

★タワーレコード渋谷店B1F CUT UP STUDIO

日程：3月5日(木) 19:00～

CD販売時間：3月3日(火)商品入荷次第販売開始

★タワーレコード渋谷店B1F CUT UP STUDIO

日程：3月6日(金) 19:00～

CD販売時間：3月3日(火)商品入荷次第販売開始

★ららぽーとTOKYO-BAY North Gate みどりの広場

日程：3月7日(土) 14:00～

CD販売時間：3月7日(土)イベント当日10:00～

★ららぽーとTOKYO-BAY North Gate みどりの広場

日程：3月8日(日) 14:00～

CD販売時間：3月8日(日)イベント当日10:00～

＜内容＞

ミニライブ＆特典会

ミニライブ：2枚ご購入・・・ミニライブ整理番号付き観覧券

特典会A：3枚ご購入・・・動画ハイタッチ会＆当日限定絵柄ユニットトレカ特典付（全5種のうち、ランダム1種・トレカはスタッフからお渡しいたします。） ※ハイタッチ中お客様のスマートフォンで撮影いただけます。

特典会B：4枚ご購入・・・個別トーク会 ※メンバーランダム

特典会C：6枚ご購入・・・ユニットCDジャケットサイン会 ※ユニットランダム

※参加方法や詳細はHPをご確認ください。

https://wmg.jp/nowz/news/90573/

【関連リンク】

NOWZ Official HP：https://nowz.cubeent.co.jp/

NOWZ Label HP：https://wmg.jp/nowz/

NOWZ 公式X：https://x.com/CUBE_NOWZ

NOWZ 公式X（日本）：https://x.com/NOWZ_JAPAN

NOWZ 公式Instagram：https://www.instagram.com/nowz_official/

NOWZ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@CUBE_NOWZ

NOWZ公式Facebook：https://www.facebook.com/CUBE.NOWZ

NOWZ公式LINE：https://page.line.me/nowz_official