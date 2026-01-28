メリービズ、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025 Japan」で37位を受賞

メリービズ株式会社

「ビジネスを楽しく」をビジョンに掲げ、バックオフィス業務のBPaaS型オンラインアウトソーシング及びDXコンサルティングを提供するメリービズ株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山室 佑太郎、以下「メリービズ」）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下「TMT」）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率92.2％を記録し、50位中37位を受賞いたしました。一昨年に引き続き2回目の受賞です。





Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlをご覧ください。

【受賞要因】

右から 山室 佑太郎（代表取締役）、太田 剛志（取締役）

メリービズは、Vision「ビジネスを楽しく」Mission「ビジネスインフラを創る」を掲げ、全国各地の多様な経験・スキルを持つ個人がイキイキと活躍し、業界・規模を問わずさまざまな企業が抱える経営や業務の課題を解決できるよう、新しい働き方・新しい組織をつくるサービスを企画・運営しています。



働き方と経営に、「新しい当たり前」を

当社は2017年より、BPaaS型オンラインアウトソーシングサービス『バーチャル経理アシスタント』を提供してきました。東証プライム上場企業から中堅・中小企業、スタートアップ企業まで、累計約1,000社以上の経理・バックオフィス業務をフルカスタマイズで支援しています。また、2025年12月時点で累計2,500名を超えるリモートスタッフに対し、スキルや経験を活かしながら、時間や場所にとらわれない働き方を実現するプラットフォームを提供しています。さらに2022年には、会計士・税理士やビジネスコンサルタントなどのプロフェッショナルチームによる完全ハンズオン体制の『メリービズ経理DX』の提供を開始し、より専門性の高い経理課題にも対応しています。



BPaaS×DXを事業としてかたちにする

事業の成長要因には、労働人口の減少や採用難を背景とした人材課題の深刻化があります。近年、経理業務に対応するオンラインアシスタントサービスは増加していますが、クラウド・SaaSやAIの進展により、経理・会計領域は高度な専門性に加え、企業ごとに異なる業務設計やシステム環境への対応力が求められています。こうした市場環境においてBPaaS事業を成立させるには、単に専門性の高い人材を揃えるだけでは不十分です。「各社の状況に応じた業務設計の知見」「最適な人材配置・アサインメント機能」そして「品質を安定的に担保するオペレーション体制」といった複合的な要素が不可欠となります。メリービズは、これらの構造的なハードルを愚直に一つひとつクリアし、”BPaaS×DX”を両輪としたサービスモデルを確立してきました。

変化に応え続ける提供価値

その結果、専門課題の解決から業務設計、日々の月次業務の運用までをワンストップで支援しつつ、必要な分だけを柔軟に利用できるサービスとして、顧客企業の事業成長、組織拡大、IPO、M&A、事業承継といったライフイベントにも、個社ごとの課題に応じた最適な支援を提供できる体制を構築しています。こうした取り組みが、継続的な売上成長につながっています。

「ビジネスを楽しく」の実現に向けて

AIファーストの時代を迎え、組織文化の再設計や人材の適性に応じた最適配置、それを支える業務プロセスの再構築は、企業経営の重要なアジェンダとなっています。メリービズは、経理・会計領域をはじめとして、テクノロジーと人の力を掛け合わせることで、企業の経営課題解決と事業成長を支援してきました。今後もその取り組みを進化させるとともに、それぞれの強みを活かして活躍できる働き方のプラットフォームを提供してまいります。その積み重ねを通じて、これからも「ビジネスを楽しく」を社会に広げてまいります。

【メリービズ株式会社 代表取締役 山室 佑太郎よりコメント】

一昨年に続き、「Technology Fast 50 Japan」に2回目のご選出をいただき、ありがとうございます。これもひとえにお客様に恵まれたからであり、パートナーの皆さま、取引先様、そして温かく応援下さっている関係者の皆さま、ならびに日々尽力している社員一人ひとりの力の賜物であり、心より深く感謝申し上げます。

まだまだ道半ばではありますが、私たちは、Mission「ビジネスインフラを創る」のもと、働き方や企業経営の領域において、誰もが自然にアクセスできる「新しい当たり前」を社会に実装することを目指しています。現在、日本が直面する労働人口の減少という社会課題に対しては、テクノロジーを活用し、業務を効率化・高度化するインフラの存在が不可欠であると考えています。SaaSやAIによって業務のあり方が劇的に変化していく時代だからこそ、企業にとっては経営課題の解決や更なる事業成長のために伴走するパートナーとして、また全国各地のスタッフやコンサルタントの皆さまにとっては、多様な働き方を実現できるプラットフォームとして、より一層社会に価値を提供できる存在であり続けられるよう、今後も事業成長に邁進してまいります。

【Technology Fast 50 Japanプログラムについて】

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlよりご覧いただけます。



【メリービズ株式会社について】

メリービズは、2011年の創業以来「ビジネスを楽しく」をビジョンに掲げ、多才な個人がイキイキと活躍し、企業の経営や業務の課題を解決できるよう、新しい働き方・新しい組織をつくるサービスを企画・運営しています。



『バーチャル経理アシスタント』https://merrybiz.jp/

コア業務に集中できる、一歩先の経理部へ。

全国2,500名以上のプロ経理人材が、あらゆる経理業務を企業ごとのフルカスタマイズでオンライン代行するサービス



『メリービズ経理DX』https://dx.merrybiz.jp/

クラウド会計導入から業務プロセス変革、決算支援、IPO準備まで。

会計士・税理士やビジネスコンサルタントによるプロフェッショナルチームが、完全ハンズオンで経理課題を解決するDXコンサルティング



■設立：2011年7月4日

■代表：代表取締役 山室 佑太郎

■本社所在地：東京都渋谷区円山町28-3 いちご渋谷道玄坂ビル2階