Levi’s(R)がBLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] 東京公演のために、Roseのカスタムステージ衣装を制作・提供

Tokyo, Japan (January 19, 2026) -

1月16～18日に3日間にわたって東京ドームで行われたBLACKPINK待望の「Deadline」ワールドツアー東京公演では、世界的K-POPスターのRoseが、Levi’s(R)の伝統的なクラフツマンシップと革新性と、彼女の大胆でロックな感性を融合させたカスタムルックを次々と披露しました。

それぞれの特集の衣装には、独自の仕上げ技法やテーラーによる手作業によるカスタマイズ、プレミアムな素材が使用され、Levi’s(R)の象徴的なモチーフが、大胆なディテールやテクスチャーによって再解釈され、視線を引くエッジィなスタイルに仕上がっています。

1月16日の初日公演のソロステージでは、Roseは胸元に“Tokyo 26”とマイクロスタッズであしらわれたカスタムTシャツドレスを身にまとい、彼女自身のスタイルを表現しながら、アーティストとブランド双方の反骨的なスピリットを体現しました。彼女はそのルックを、スタッズのディテールが施されたガーメントウォッシュのフーディーと、特注のレザージャケットと手作業でスタッズを打ち込んだベルトを合わせて仕上げました。アンコールステージでは、ブルーデニムにスタッズをあしらったミニスカート姿で登場し、スタッズをディテールにあしらったフーディーを着用しました。

2日目の公演では、RoseはヴィンテージのLevi’s(R) Tシャツを選び、そこに、ブランドのアイコニックなツーホース・マークをスタッズで施したカスタムのヌバックレザーショーツを合わせました。彼女は初日の公演で着用したガーメントウォッシュ加工のフーディーをレイヤードし、テーラーが手作業でスタッズを施したウォッシュ加工のブラックデニムトラッカーでスタイルを完成させました。

東京公演最終日、RoseはヴィンテージのLevi’s(R)イーグルグラフィックTシャツをチューブトップへリメイクしたトップスに、“Tokyo 26”の文字を手作業でスタッズ配置したベルトを組み合わせて登場しました。そのスタイルは、最先端の技術を取り入れて仕立てられた、エレクトリックブルーとシルバーのストライプが印象的な唯一無二のレザーミニスカートを合わせることで完成。さらに、2日目にも着用した特注のウォッシュドブラックデニムトラッカージャケットを再び羽織り、Roseらしいエッジィなルックを作り上げました。

Levi's(R)は、世界的な舞台における音楽、文化、自己表現を称える取り組みの一環として、世界で最も愛されるアーティストたちの衣装を手掛けられることを誇りに思います。

