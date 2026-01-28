『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』イングランド強豪クラブのスーパースターが登場する“SUPER STAR FES”開催！

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 サカつくRTW）では、イングランド強豪クラブのスーパースターが、得意戦術中央突破の新★5選手として登場する“SUPER STAR FES”を2026年1月28日（水）より開催します。

◆【スペシャルログインボーナスも！】SUPER STAR FES

「モイセス・カイセド」「エステバン・ウィリアン」「ジョアン・ペドロ」「ジェイミー・バイノー・ギッテンス」「ロベルト・サンチェス」といったイングランド強豪クラブのスーパースターが、得意戦術中央突破の新★5選手として登場する“SUPER STAR FES”を開催！ あわせて、★4バージョンの選手たちがもらえる“スペシャルログインボーナス”も実施します。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2026年1月28日（水）～2月11日（水）10:59

イングランド強豪クラブのスーパースターが新★5選手として登場する特別なスカウトです。

特典付きスカウトでは、STEP1・5・8・10で「新★5選手1人確定」や「★5選手出現確率アップ」の特別獲得枠が付き、その他のSTEPでも「★5確定スカウトチケット」などが特典アイテムとして付きます。

＜モイセス・カイセド＞

＜エステバン・ウィリアン＞

＜ジョアン・ペドロ＞

＜ジェイミー・バイノー・ギッテンス＞

＜ロベルト・サンチェス＞

▼スペシャルログインボーナス

開催期間：2026年1月28日（水）～2月11日（水）3:59

期間中のログインで、今回の“SUPER STAR FES”にもラインナップされた選手たちの★4バージョンが5人獲得できます。

◆もうすぐシリーズ30周年記念！ もりもりキャンペーン

▼新規登録報酬もりもりキャンペーン

開催期間：2026年1月28日（水）～3月4日（水）10:59

新規にゲームを開始し、期間中にチュートリアルを突破すると、通常のチュートリアル突破報酬に加え、「★5確定スカウトチケット」2枚などが追加で獲得できます。

▼復帰ユーザー限定報酬もりもりキャンペーン

開催期間：2026年1月28日（水）～3月4日（水）10:59

30日以上未ログインの状態から復帰すると、通常のカムバックログインボーナスに加えて、「★5確定スカウトチケット」合計4枚などの豪華報酬が獲得できます。

◆【エントリー開始／トロフィー交換に新たな報酬を追加！】SUPER WORLD CLUB CUP 76th

エントリー期間：2026年1月30日（金）16:00～2月4日（水）13:59

開催期間：2026年2月4日（水）メンテナンス終了後～2月10日（火）21:30

「サカつくRTW」のNo.1クラブを決定する“SUPER WORLD CLUB CUP（SWCC）76th”を開催します。

イベントで獲得できる「トロフィー」は、イベントショップで★5選手や様々なアイテムと交換できます。今回からSWCC限定の新★5選手として「Ｚ・カラマ」が登場します。

※“SUPER WORLD CLUB CUP 76th”へのご参加には、事前エントリーが必要です。

＜大会レギュレーション＞

予選

1次

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが2次予選進出！

2次

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが最終予選進出！

最終

2次予選を通過した全クラブとマッチング

50試合の成績を元に上位60クラブが決勝進出！

プレーオフトーナメント

1～3回戦／準々決勝／準決勝／決勝

最終予選上位61位～124位クラブによるトーナメント戦

決勝トーナメント

1～3回戦／準々決勝／準決勝／決勝

最終予選上位60クラブ＋プレーオフ上位4クラブによるトーナメント戦

◆【「赤薔薇」の虹アクセサリー登場！】WORLD TOUR EUROPE

開催期間：2026年1月28日（水）～2月4日（水）10:59

期間中、“WORLD TOUR EUROPE”を開催します。今回は、難易度「ノーマル」の各試合に設定されている全ミッションコンプリートで、500GB(無償)が獲得できます。また、「ハード」の全ミッションコンプリートで「監督スカウトチケット」3個、「ベリーハード」で「能力UP極秘練習」1個が獲得できます。

さらに、難易度「ベリーハード」の各ステージでは、選手の能力をアップさせるアクセサリーが入手できます。最終ステージでは「赤薔薇」の虹アクセサリーが登場するほか、過去に登場したワールドツアー限定の虹アクセサリー「トリコロール」「獅子紋」も再登場します。

イベントチケットで回せる“BOXスカウト”では、イベント限定★4選手を獲得できます。“BOXスカウト”で獲得できる、得意戦術中央突破のイベント限定★4選手は、★6監督「Ｅ・カレスマ」のフォーメーションコンボ対象選手となっています。

▼WORLD TOUR BOXスカウト

開催期間：2026年1月28日（水）～2月11日（水）10:59

ワールドツアーイベントで集めた「イベントチケット」で“BOXスカウト”を回すと、イベント限定★4選手や覚醒コーチ、移籍特訓チケットなど様々な報酬を獲得できます。

▼ワールドツアー特別ミッション

デイリーミッション開催期間：2026年1月29日（木）4:00～2月4日（水）3:59

期間中1回限定ミッション開催期間：2026年1月28日（水）～2月4日（水）10:59（初回達成時のみ）

期間中、特定の条件を達成すると報酬がもらえる限定ミッションを開催します。“デイリーミッション”では、「GB(無償)」「資金」などが1日1回もらえます。また、“期間中1回限定ミッション”では、“WORLD TOUR EUROPE”で特定の試合数を達成するごとに、「能力UP極秘練習」などが獲得できます。

◆【特典付きGBセット！】もうすぐシリーズ30周年記念 GB増量キャンペーン

開催期間：2026年1月28日（水）～2月12日（木）10:59

“もうすぐシリーズ30周年記念 GB増量キャンペーン”を開催中です。GBショップや公式ストアで指定のGBセットを購入すると、特典としてGB増量やアイテムが付いてくるお得なキャンペーンです。

特別セットのため、各セット1回のみご購入いただけます。

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

