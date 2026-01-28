世界200社以上から選ばれた15社が日本・海外市場を目指し競うTechGALAピッチコンテスト「Grand Pitch 2026」、UnitX Inc.が優勝
一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等で構成され、当地域のスタートアップ・エコシステムの形成を目指す「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」が主催するグローバルイベント「TechGALA Japan 2026」において、2日目となる1月28日（水）にピッチコンテスト「Grand Pitch 2026」を開催しました。
世界200社以上の応募より選ばれた15社の本選出場者のなかで、製造業向けにAIと独自の撮像技術を活用した自動外観検査システムを提供するUnitX Inc.が優勝を手にしました。
「Grand Pitch 2026」は、海外市場を目指す日本のスタートアップ、ならびに日本市場への進出を狙うグローバルスタートアップが一堂に会し、新たなパートナーシップや市場展開の可能性を切り拓くことを目的としたピッチコンテストです。
日本の中心地、愛知・名古屋を舞台に、世界の革新的なアイデアと、この地域が持つ強固な産業基盤が出会い、化学反応を起こす「共創の場」として開催しています。
今回は応募総数200社以上のうち、約80％を海外企業が占めました。世界10カ国・地域から厳正な審査を勝ち抜いた15社の本選出場者が、5分間のピッチで自社プロダクトや熱い想いを発表。
ディープテック、製造業DXなど、日本の産業基盤と親和性の高い多様な分野のプレゼンテーションが披露されるなか、UnitX Inc.が優勝いたしました。
UnitX Inc.コメント
We’re very excited because we’ve put a lot of effort into the Japanese market over the past year.
Strategically, we believe Japan is one of the most important markets in Asia.
Being selected through this competition makes us feel truly welcomed, and we’re committed to putting even more effort into supporting manufacturers here in Japan, especially in Nagoya.
Thank you to all our friends here. Thank you very much.
この1年間、日本市場に多くの努力を注いできたので、今回の受賞をとても嬉しく思っています。
戦略的にも、日本はアジアにおいて最も重要な市場のひとつだと考えています。
このGrandPitchを通じて選んでいただいたことで、日本の皆さんに歓迎していただけたと感じています。
今後は特に名古屋を中心に、日本のメーカーの皆さんのために、さらに尽力していきたいと思います。
ここにいるすべての仲間に感謝します。本当にありがとうございます。
優勝企業
UnitX Inc.
Mnti Cao
https://www.unitxlabs.com/ja/
2位企業
AWL-Electricity Inc.
Francis Beauchamp Verdon
https://www.awl-e.com/ja-jp
3位企業
FerroptoCure Inc.
大槻雄士
https://ferroptocure.com/
「Grand Pitch 2026」 登壇スタートアップ ※敬称略・アルファベット順[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101134/table/32_1_1091d0ac83c27edef8bde4d40c7ecc80.jpg?v=202601290921 ]
Grand Pitch 2026 審査員 ※敬称略・アルファベット五十音順[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101134/table/32_2_cedfbc8304cfa7f4a1fb0b9e986f9211.jpg?v=202601290921 ]
TechGALA開催概要
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101134/table/32_3_cf501630b24b23906bd9f9e598964387.jpg?v=202601290921 ]
▼Grand Pitch詳細ページ
https://event2026.techgala.jp/module/web_page/372650/0
▼公式サイト
TechGALA公式トップページ https://techgala.jp/
▼公式SNS
X https://x.com/TechGALA_Japan
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/techgala-japan
Facebook https://www.facebook.com/share/o6voVBouVoS5YzET/?mibextid=LQQJ4d
Instagram https://www.instagram.com/techgala_japan
▼お問い合わせ一覧
TechGALA全般のお問い合わせ https://business.form-mailer.jp/lp/587e7c96297314
主催者情報 Central Japan Startup Ecosystem Consortium
一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等により、当地域のスタートアップ・エコシステムを形成するために組成されたコンソーシアム。広域産学官金が連携し、中部圏に「イノベーションのうねり」をもたらすような、スタートアップ・エコシステムの形成に向けた活動を展開。令和7年6月には、「第２期スタートアップ・エコシステム拠点都市 グローバル拠点都市（広域都市圏型）」として内閣府から選定された。