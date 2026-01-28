株式会社 KAKEAI　テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025」で17位を受賞

株式会社KAKEAI

株式会社 KAKEAI（本社所在地：東京都渋谷区 代表取締役社長 皆川恵美、以下KAKEAI）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率254.8％を記録し、50位中17位を受賞いたしました（https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html(https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html)）。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlをご覧ください。

【受賞要因】

当社の収益（売上高）成長率254.8％を達成した要因として、以下の点が挙げられます。

- 人的資本経営への注目の高まりやマネジメントスタイルの変革の流れを背景に、企業内での「上司部下コミュニケーション／マネジメント」の構造的な改善・強化の取り組みが、経営や本社人事のみならず、部門単位にまで拡大。- 主要事業である「1on1支援SaaS 」において、2020年以降継続してきた「現場実態に基づくプロダクト改善」が奏功し、利用企業数、1社あたりのお取引額が増加。- 特に、本社人事“以外”の部門からのご利用が増加したことが、ご利用開始後の口コミ等による他部門への展開による効率的な収益増加へも寄与。

当社代表より（代表取締役 本田英貴）

Technology Fast 50 2025 Japanに選出いただけたことを大変光栄に思います。多くのお客様に鍛えていただいた結果であり、心より御礼申し上げます。

当社のここまでの成長は、1on1を「記録や形式」ではなく「行動、そしてその先にある成果と成長に接続する仕組み」として捉え、最初のステップとしてまずはその土台となるお互いの信用・信頼関係を整える装置となるべく、愚直に現場実態に正対しプロダクトと運用を磨き続けてきた結果です。

次の段階へ向け、積み上げてきた300万回の1on1データと500社のご支援実績、そしてテクノロジー／AIを活かし、1on1を通じて得られる実態データを構造化し、業績と成長へと強く接続するプロダクト・サービスへ進化させてまいります。

【会社概要】

設 立： 2018年

代 表： 皆川恵美／本田英貴

資本金： 1億円

本社所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル11階

業務分野： パフォーマンスマネジメントに関する各種ソリューションの開発・提供（1on1を起点にした実態データと業績・成長への接続）

AI・テクノロジー・特許を用いた、1on1 SaaS Kakeai（カケアイ）

1on1 SaaS Kakeai のカスタマイズ提供

データや数百社の支援実績に基づく、実践的なマネジメント・コミュニケーション・1on1関連研修

1on1に関連する調査、制度設計、効果測定、定着、活性化推進策等のコンサルティング

▪️1on1支援ツール「Kakeai」について

1on1ツールKakeaiは、複数の特許やAI・テクノロジー、また数十万人のKakeaiユーザーが日々実施する1on1のデータを活かし「現場の上司部下、および経営・人事の皆様の1on1にかかる負担を減らしつつ、質の高いコミュニケーションを生み出すツール」です。従業員数名の企業から数万人の企業、病院、学校、保育園、介護施設、飲食店等、あらゆる業種・職種の皆様にご利用いただいています。



Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html よりご覧いただけます。



