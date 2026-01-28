親子も子どもも、わんちゃんも！今年の節分はみんなで大笑い！｜巨大福笑い＆わんちゃん節分オフ会を開催【WHATAWON/大阪・岸和田】

株式会社antiqua

1月31日（土）・2月1日（日）の2日間、WHATAWONにて節分イベントを開催します。

親子で参加できる「巨大福笑い」をはじめ、みんなで笑って楽しめる体験型企画が登場。

さらに2月3日（火）には、わんちゃんも主役の節分オフ会も実施予定です。

親子で大盛り上がり！節分「巨大福笑い」に挑戦

イベントの詳細はこちら :https://www.instagram.com/p/DT1kVlnEtSv/?img_index=1

WHATAWONの節分イベントは、見て終わりではありません。

主役は子どもたち。目隠しをして福笑いに挑戦する子どもに、「もう少し右！」「そこそこ！」と、家族や仲間の声が自然と飛び交います。

思わず笑ってしまう仕上がりに、周りからも笑顔がこぼれ、チームみんなでひとつの顔を完成させていく時間そのものが、楽しい思い出に。

完成後はスタッフが審査を行い、見本により近い作品を作れたチームが勝利となります！

イベント概要｜巨大福笑い

開催日：1月31日（金）・2月1日（土）

時間：15:00～17:00（受付 14:30～）

会場：WHATAWON内 Floor Disco Ball

▶ ワタワン内に「鬼」が登場するかも…？

イベント期間中、WHATAWON内に鬼が現れるサプライズ企画も準備中！

※詳細は近日発表予定です。

ルール

・15歳までのお子様1名ずつが対戦

・目隠しをした状態で、鬼やおかめの顔を完成させます

・グループのお連れ様は、位置の声掛け＆応援でサポート

・制限時間終了後、スタッフ審査により勝敗を決定！

対戦に勝利したチームには、WHATAWONオリジナル「七福神ステッカー」をプレゼント！

節分の思い出として持ち帰れる、限定デザインです。

参加方法・スケジュール

・会場内受付にて参加申告（受付開始 14:30～）

・15:00～17:00の間、10分毎に2グループずつご案内します

・対戦相手がいない場合は、次の回をご案内

・申込多数の場合は、ウェイティングシートにご記入いただき、参加可能時間をご案内します

※参加費無料

お餅やお菓子をゲット！｜節分 福まき

1月31日（土）13:30より、お餅やお菓子など、うれしい“ハッピー”がもらえる福まきイベントを開催します。

何がもらえるかは当日のお楽しみ！節分イベントの合間に、ぜひ立ち寄ってみてください。

■ その他、イベントの最新情報はWHATAWON公式Instagramでチェック！

WHATAWON公式Instagram :https://www.instagram.com/whatawon_official?igsh=dnRmaWg2dXhyZmFn&utm_source=qr

2月3日はわんちゃん集合！節分オフ会も開催

節分イベントの余韻をそのままに、2月3日（月）はわんちゃんが主役の節分オフ会を開催します。

同じ時期・同じサイズ感のわんちゃん同士で交流しながら、節分ならではのミニゲームも楽しめる特別な時間です。

【オフ会概要】

開催日：2月3日（火）

時間：10:00～11:00

対象：10ｋｇ以下のわんちゃん全犬種

オフ会当日は、節分気分を満喫できるミニゲームもご用意。

・犬用おやつがもらえちゃう！？わくわく豆まきゲーム

・最高の恵方巻を作れ！「闇恵方巻」チャレンジ

当日は鬼のパンツやツノ、節分アクセサリーなどとっておきの節分スタイルでご参加ください！

ゲームを通して、わんちゃん同士・飼い主同士の距離もぐっと縮まります！

初めてのオフ会参加でも安心して楽しめる、にぎやかでやさしい節分オフ会。

節分シーズンならではの交流の場として、ぜひご参加ください。

わんちゃんオフ会カレンダーはこちら :https://whatawon.co.jp/wan-chan_calendar/

節分は、家族で笑って、声を出して楽しむ一日に。

WHATAWONで忘れられない節分の思い出を作りませんか？

皆さまのご参加をお待ちしております。

会場について｜WHATAWON（ワタワン）

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/