文京区の少人数制スポーツ教室からスポ｜親子で楽しむ運動体験。「からスポ」初の親子クラスを開催

株式会社ライフ＆スポーツ

株式会社ライフ＆スポーツ（本社：東京都、以下「からスポ」）は、運動を通じて子どもの成長を支える教室「からだ機能スポーツ教室（からスポ）」にて、初となる親子参加型クラスを開催いたします。

本イベントは、親子で一緒に体を動かしながら、楽しさの中で「からだを上手に動かすための基礎」に触れていただくことを目的としています。ストレッチや、動物の動きを取り入れた運動遊びなど、親子で自然に参加できる内容で構成されています。

また、本クラスはGBS千駄木はりきゅう・整骨院による内容監修のもと、成長段階に配慮し、親子ともに無理のない体づくりを意識したプログラムとなっています。からスポが大切にしている「楽しく体を動かすこと」を主軸に、安全性や安心感を補強する形で専門的な視点を取り入れています。

運動が得意・不得意に関わらず、親子でふれあいながら体を動かすきっかけとして、気軽にご参加いただけるイベントです。

■ 開催概要

イベント名

親子でいっしょに体を動かそう！親子クラス

対象

年中～小学2年生のお子さまと保護者

定員

親子6組（先着順）

参加費

会員：4,000円／一般：5,000円（親子1組）

内容

・ストレッチ

・動物の動きを取り入れた運動遊び

・親子で行う簡単な運動プログラム ほか

※GBS千駄木はりきゅう・整骨院による内容監修

予約開始日時

2026年1月20日 20:00～

申込方法

からスポ公式LINEより予約サイト「hacomono」にアクセスし、チケット購入後にご予約ください。

※予約は親子1組につき、お子さまのお名前で1枠分お申し込みください

※チケット購入後の返金はできません

■ からだ機能スポーツ教室「からスポ」について

からスポは、「楽しく体を動かすこと」を大切にしながら、子どもたちが自分のからだを上手に使えるようになることを目指したスポーツ教室です。少人数制のクラスで、一人ひとりの成長段階に合わせた指導を行っています。

教室一覧（東京都文京区）

茗荷谷校：文京区小石川5-20-17

本郷校：文京区本郷5-5-14

駒込校：文京区本駒込2-14-8 スペースコジマ1階

根津校：文京区根津1-27-8 モンシェール根津1階

会社概要

社名：株式会社ライフ＆スポーツ

設立：2016年7月

代表者：遠藤 賢二

所在地：東京都豊島区南大塚3-2-14 漆沢ビル2階

事業内容：子ども向け運動教室「からスポ」の運営

公式サイト：https://karaspo.com



お問い合わせ先

株式会社ライフ＆スポーツ 広報担当

メール：karaspo@life-sports.co.jp

電話：03-3868-2836



※当教室では、

・企業・メディアとの協業企画

・幼稚園・保育園・学童への派遣指導

・園行事での運動プログラム提供

・出張レッスンやイベント出演

などのご相談も随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。