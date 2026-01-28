要件定義から設計工程までを一貫して支援するAI駆動型ソリューション「GEAR.indigo Biz」リリースのお知らせ -無料トライアル提供開始-
ランスティア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：竹下 祐豪、以下「当社」）は、AI駆動開発時代における要件定義・設計工程を支援する法人向けソリューション 「GEAR.indigo Biz」 をリリースしたことをお知らせいたします。
▶ サービスサイトはこちら
https://gearindigo.biz.lancetier.co.jp/
AI駆動開発における「要件定義・設計」の課題
生成AIを活用したシステム開発、いわゆるAI駆動開発が急速に普及する一方で、要件定義・設計といった上流工程においては、依然として以下のような課題が残っています。
- 要件整理や設計工程が属人化しやすい
- 会議メモやヒアリング内容が成果物に反映されにくい
- 既存システムを踏まえた設計が難しく、手戻りが発生しやすい
- AIツールを導入しても、工程全体の整合性管理が困難
当社は、こうした課題が今後さらに顕在化すると考え、AIによる単純な文章生成にとどまらず、「工程を理解したAI」による支援が必要だと判断しました。
GEAR.indigo Biz について
「GEAR.indigo Biz」は、会議メモやヒアリング内容、既存コードを入力することで、要件定義から設計工程までを一貫して支援するAI駆動型ソリューションです。
AIが各工程の依存関係や前提条件を理解したうえで成果物を生成・整理するため、抜け漏れの抑制や品質の均一化を実現します。
現在提供している主な機能は以下の通りです。
- 会議メモ・テキスト入力からの要件定義・設計成果物生成
- AIレビューによる各資料の整合性チェックおよび不足項目の指摘
- GitHub連携・Zipファイル取り込みによる既存コードのリバースエンジニアリング
- 既存システムを踏まえた設計（リバースエンジニアリングからの追加生成）
システム開発事業者・内製開発チームへの価値
本サービスは、受託開発事業者、内製開発を行う企業といった開発チームにおいて、上流工程の標準化・効率化を支援します。
AIと人が役割分担することで、開発スピードと設計品質の両立を目指します。
料金・導入について
「GEAR.indigo Biz」は法人・チーム向けサービスとして、月額50,000円から提供しております。
詳細な機能説明や導入相談については、サービスサイト(https://gearindigo.biz.lancetier.co.jp/)よりお問い合わせください。
無料トライアルのご案内
実際の会議メモや要件整理をもとに、要件定義・設計支援の使い心地を確認できる無料トライアルをご用意しています。
本導入前に、AIによる成果物生成や整合性チェックをお試しいただけます。
▶ 無料トライアルはこちら
https://gearindigo.biz.lancetier.co.jp/trial
今後の展望
当社は、クラウドインフラ領域の「Rinstack」とあわせ、要件定義・設計からインフラ構築・運用までをAIで支援する統合的な開発体験の提供を目指しています。
今後も、システム開発現場における生産性と品質向上に寄与するプロダクト開発に取り組んでまいります。
ランスティア株式会社について
会社名：ランスティア株式会社
設立：2020年5月
代表者：代表取締役 竹下 祐豪
所在地：〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-11-10 ホッコク人形町 3階
URL：https://lancetier.co.jp/
お問い合わせ：info@lance-digital.com