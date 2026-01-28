仲里依紗プロデュースブランド「RE.」×日産ルークス コラボレーションイベント『仲里依紗とROOXのあがルークス祭り』NISSAN CROSSINGで開催決定

日産自動車株式会社

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、以下、日産）は、新型「ルークス」とCMキャラクターを務める仲里依紗さんがプロデュースしているファッションブランド「RE.」とのコラボレーションイベント「仲里依紗とROOXのあがルークス祭り」を2026年3月18日(水)から3月22日(日)までNISSAN CROSSING（東京都中央区銀座）にて開催します。

本イベントでは仲さんがNISSAN CROSSINGの装飾からプロデュース。スペシャルコラボラッピングカーの展示をはじめ、会場限定のコラボグッズなどの販売も決定しました。

この取り組みの進捗は、日産の公式SNSでイベント当日までの間、投稿していきます。

また、コラボレーション実施に先駆けて本日20時より仲里依紗さんのYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」にて、日産ルークスとのコラボレーション動画も公開します。

（動画：https://youtu.be/P8TRWVV0U0Y(https://youtu.be/P8TRWVV0U0Y)）

公開される動画では、横浜の日産 グローバル本社ギャラリーから銀座のNISSAN CROSSINGまで日産ルークスでドライブし、仲さんがルークスの魅力を余すことなく語っていただきました。他にも、３Dスキャナーを使ってご自身の３Dフィギュアを作ったり、行きつけのかき氷屋さんを楽しんだり、後部座席でランチを楽しみながら、NISSAN CROSSINGを目指します。

■「仲里依紗とROOXのあがルークス祭り」

「仲里依紗とROOXのあがルークス祭り」は、ルークスのCMキャラクターを務める仲里依紗さんのプロデュースしているファッションブランド「RE.」がルークスとコラボレーションし、NISSAN CROSSINGでコラボイベントを実施します。会場を仲さんが装飾からプロデュースし、「RE.」とルークスでジャックします。スペシャルコラボラッピングカーや動画内で作成した３Dフィギュアの展示、さらにはRE.とルークスの数量限定コラボレーショングッズの販売も行います。ラッピングカーやグッズなど、イベント情報については下記スペシャルサイトにて逐次公開します。

（スペシャルサイト：https://www2.nissan.co.jp/SP/ROOX/SPECIAL/）

■本日公開！YouTubeチャンネル「仲里依紗です。」でルークスとのコラボレーション動画も

コラボレーション動画では、仲さんが実際にルークスを運転し、CMでおなじみの見えルークスポーズの３Dフィギュアを作りに行ったり、行きつけのかき氷屋さんを楽しんだり、ベーカリーで購入した商品を後部座席で食べながら、銀座のNISSAN CROSSINGを目指します。初めてのルークスでのドライブを通して、仲さんと同乗した妹のれいなさんが実感した驚き”見える”機能や、思わず数えてしまうほどの便利でたっぷりな収納、お二人が心地よく過ごせた広い室内空間など、乗って感じたルークスの魅力を余すことなく紹介していただきました。ぜひご覧ください。

■仲里依紗さん プロフィール

1989年10月18日生まれ、長崎県出身。ドラマ、映画に出演する他、ファッション誌では、モデルとして活躍。幅広い役柄を演じる演技力で評価されている。また、自身のインスタグラムでは、家族との私生活が垣間見える投稿やファッショニスタとして人気を集める。2020年4月よりYouTubeチャンネルも開設。近年の主な出演作に、TBS『不適切にもほどがある！』、2024年放送のNHK連続テレビ小説『おむすび』では平成時代を生きるヒロインの姉役として出演。2026年秋公開予定のNetflix『ダウンタイム』に出演。

■新型「ルークス」概要

日産「ルークス」は、多くの先進安全技術などを詰め込み、心にゆとりをもって乗りこなせる軽スーパーハイトワゴンへと進化しました。「インテリジェント アラウンドビューモニター」（移動物検知、3Dビュー機能付）には、本来は見えない車体下の映像を生成する軽自動車初*1の「インビジブルフードビュー」、さらに日産の軽自動車としては初搭載*2となる、車両の周辺状況を3D映像でより直感的に確認可能な「3Dビュー」、交差点等で運転席から死角になる前方の左右が見えるようにサポートする「フロントワイドビュー」の3つの新しい表示機能を搭載。

また、インテリアは、乗りこんだ瞬間に開放感をもたらすデザインを採用し、12.3インチの統合型インターフェースディスプレイによるシームレスな空間は、従来の軽自動車を超えた上質な乗り心地を実現しています。

車種概要：https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/new_roox.html

*1 インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知、3Dビュー機能付）【インビジブルフードビュー】を搭載した軽自動車が初。2025年9月現在 日産調べ（他社にも同じ装備のクルマがあります）。

*2 インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知、3Dビュー機能付）【フロントワイドビュー】、【3Dビュー】を搭載した日産の軽自動車が初。（2025年9月現在 日産自動車調べ。）