【ゲーム業界】2/13（金）・14（土） (株)コジマプロダクション　制作職全般を対象とした中途採用オンライン面接会を開催！

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2月13日（金）・14日（土）の2日間、プログラマーやアーティストなど制作職全般の方を対象に、株式会社コジマプロダクションの中途採用オンライン面接会(https://career.famitsu.com/lp/8088)を開催します。





株式会社コジマプロダクション 中途採用オンライン面接会

数々の名作を世に送り出し、世界的な支持を集めるゲームクリエイター・小島秀夫氏。そんな小島氏が設立したゲームスタジオ・株式会社コジマプロダクションは、独創的なクリエイティブ作品を通して世界中に感動を届けることをめざし開発を行っています。現在、同社では、複数プロジェクトの開発の伴い、プログラマーやアーティストなど制作職全般の方々を積極的に採用中です。新しいことにチャレンジしたい方や仲間と切磋琢磨する環境を追求したい方、コジマプロダクションで働きたい方など、ご興味お持ちの方は、ぜひご参加ください。【こんな方におすすめ！】・優秀なすばらしい仲間と切磋琢磨する環境を追求したい方・クオリティの高い開発をしたい方・興味はあったが、ご応募に踏み出せていない方

■日程

2026年2月13日（金）・14日（土）



■時間

10：00～18：00で随時実施します。

（所要時間：面接30～60分、フォロー面談30～60分）



※ご希望の時間をお申し込みフォームにご記入ください。

※可能な限りご希望日にて調整しますが、難しい場合に別日でのご提案をさせていただく場合もございます。



■場所

オンライン（Microsoft Teams）

※上記のツールが難しい場合は、お気軽にお申しつけください。



■対象

該当職種の業務経験をお持ちの方

日本国内に転居可能な方

※事前に書類選考がございますので、書類提出のご準備をお願いします。

※学生の方のご参加はお断りさせていただきます。



■職種

・アーティスト

キャラクターアーティスト／武器・メカアーティスト／背景アーティスト／アニメーター／シネマティックアーティスト／VFX アーティスト／UI・2D アーティスト／コンセプトアーティスト／シェーダーアーティスト／テクニカルアーティスト



・プログラマー

ゲームプログラマー／ツールプログラマー／システムプログラマー／3Dレンダリングプログラマー／アニメーションプログラマー／フィジックスプログラマー／AIプログラマー／ネットワークプログラマー／サウンドプログラマー／UIプログラマー



・企画

ゲームデザイナー／レベルデザイナー



・その他

レコーディングエンジニア／サウンドデザイナー



※業務内容や応募資格は詳細ページをご覧ください。



■参加費

無料



■共催

株式会社コジマプロダクション



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://career.famitsu.com/lp/8088(https://career.famitsu.com/lp/8088)

応募締切：2026年2月10日（火）18：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

コジマプロダクション面接会運営事務局

Email：kojimaproductions_creekcareer@hq.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



＜ゲーム業界関連サービス＞

▼ゲーム業界特化型の転職スカウトサービス「Game Career Scout」

https://gamecareerscout.com/applicant



▼未経験者のためのゲームクリエイター育成プログラム「C&R Creative Academy」

https://www.cr-ca.com/





【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)