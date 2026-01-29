こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大東文化大学が「WEB学内就職セミナー」を開催 ― 参加237社中153社が同大卒業生の離職者ゼロ、学生の安心とファーストキャリアにこだわった就職支援【2月2・3・5・6日】
大東文化大学（東京都板橋区）は2月2日（月）、3日（火）、5日（木）、6日（金）の4日間、2027年3月卒業予定の同大の学生を対象とした「WEB学内就職セミナー」を開催する。採用選考の早期化が進む中、同大では卒業後の最初の就職先である「ファーストキャリア」を大切にした支援を展開。今回のセミナーでは、キャリアセンターが「大東生に合う」と自信を持って厳選した237の企業・団体が集結する。特筆すべきは、参加企業・団体の6割を超える153社が「直近3年以内の大東文化大学卒業生の離職者ゼロ」という高い定着率を誇る点。現代の学生が求める「タイパ就活」の利便性を確保しながらも、「企業との接点」を重視し、学生が納得感を持って社会へ踏み出せるようバックアップする。
■「満足でき、長く活躍できる」ファーストキャリアの選択を支援
大東文化大学では単なる内定獲得を目指すだけでなく、就職後に安定して活躍し、自分らしい人生（キャリア）を切り拓くための支援を重視。卒業生の定着率や企業の特徴、学生の気質を熟知したキャリアセンターが、基本給や休日数などの条件面においても学生の希望に合致する企業を厳選している。
WEB学内就職セミナーは、WEB開催とすることで学業との両立や時間対効果（タイパ）を最大化。4日間で最大28社との接点創出が可能なほか、LIVE視聴限定の選考優遇や、学内限定の非公開情報（卒業生在籍数や筆記試験の有無など）を提供することで、学生の仕事理解とマッチングの精度を高めていく。
■WEB学内就職セミナーの4つのポイント
・「卒業生が長く安定して活躍している」優良企業が多数集結
参加企業のうち153社が「直近3年以内の大東文化大学卒業生の離職者ゼロ」の実績を持つ。離職率の低さに加え、福利厚生面でも大東生の希望に合った企業を厳選している。
・30分で効率よく「タイパ就活」が可能
1社30分で企業概要から選考内容まで一括して把握可能。短期間で効率的な業界・企業研究を実現する。
・LIVE視聴限定の「選考優遇」や「非公開情報」
セミナー参加者限定の選考ルートや、WEBサイトには載らない現場の生の情報を得ることができる。
・「大東生を採りたい」企業237社が勢揃い
トップシェア企業から隠れた優良企業、公務員まで、大東文化大学生を積極的に採用する意欲の高い企業だけが参加する。
■大東文化大学 WEB学内就職セミナー 概要
【対 象】 2027年3月卒業予定の大東文化大学生
【日 程】 2026年2月2日（月）・3日（火）・5日（木）・6日（金）
【時 間】 各日 10:00〜16:30（1社30分×7サイクル）※最大28社視聴可能
【形 式】 Zoomによるオンライン実施
【主な参加企業・団体】
りそなホールディングス（りそな銀行）、楽天カード、東日本旅客鉄道（JR東日本）、山崎製パン、エステー、アース製薬、ハピネット（バンダイナムコグループ）、ANAエアポートサービス、リコージャパン、日本赤十字社、東京国税局、特別区（東京23区）、埼玉県庁 ほか 計237社
■手厚い就活生サポートプログラム
キャリアセンターではセミナー開催に合わせ、学生の状況に応じた多様なプログラムを実施している。
・実践的支援：「大東大履歴書の書き方」「志望動機作成ワーク」「面接練習会（企業採用経験者が指導）」「就職筆記試験対策講座」など。
・個別支援： 国家資格を持つキャリアアドバイザーによるきめ細やかなカウンセリングを実施。履歴書添削や面接練習を回数制限なく受けることができる。
▼本件に関する問い合わせ先
大東文化大学キャリアセンター
宮原輝子（キャリアセンター事務室 室長）
TEL：03-5399-7321
メール：syusyoku@jm.daito.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
