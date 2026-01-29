あすとろ出版株式会社(東京都北区、代表取締役社長：和田 直久)は、2025年10月1日付で労働者派遣事業の許可を取得し、2026年1月5日より教育専門人材の派遣事業を正式に開始いたしました。

本事業は、近年の教育機関における教師不足、出版社における教材制作に精通した編集者の確保といった課題を解決すると同時に、長年教師や教材編集者として務め、退職・定年後もその高い専門性を活かして活躍したいという方々の要望にも応えることを目指しています。

具体的には、先生の「教える力」「マネジメント力」、編集の「企画・構成力」「校正・校閲スキル」、専門の「高度な専門知識」という高い専門性を、学校や塾などの教育機関、教科書や学習教材を発行する出版社など、教育業界の多様な場で活かしてまいります。





あすとろの人材派遣モデル





【サイトURL】 https://haken.asutoro.co.jp/









■人材派遣事業立ち上げの背景

現在多くの教育機関における「教師不足」や、出版社における「教材編集者不足」が深刻な問題となっています。一方で、定年を迎えた教師や、これまでの経験を別の形で役立てたいと願う専門人材が、その能力を十分に発揮できる機会は限られています。

あすとろは、教科書を発行する東京書籍グループの一員として、また、自社で教科書や教材の制作を手掛けてきた経験に基づいて、こうした「ミスマッチ」を解消する体制を整えてきました。









■強みを活かした人材紹介

1.ネットワークを活かした人材紹介

教科書や学校教材を100年以上にわたり発行してきた東京書籍を中心とするグループの一員として、長年築いてきた教育機関や出版社との広範なネットワークを最大限に活用し、派遣先の皆様のニーズに応じた最適な人材をご紹介いたします。





2.教育業界の実際を熟知した人材紹介

あすとろには、実際に教師経験を持ち、教材編集スキルを身につけている社員が多数在籍しています。教育業界の実際を熟知しているからこそ、派遣先の組織に適した人材をご紹介いたします。





3.高い専門性とスキルを備えた人材紹介

教育業界に根ざした出版社ならではのノウハウを活かした充実の研修体制による専門性やスキルの保持に努めています。高い専門性を持つ教育経験者や、教材編集スキルを備えたプロフェッショナルをご紹介いたします。









■代表からのメッセージ

近年、教育現場を取り巻く環境は大きく変化しています。教師不足の深刻化、働き方の多様化、そして定年後も社会で活躍したいと願う方の増加。こうした時代の課題に応えるために、私たちは労働者派遣事業を新たにスタートいたしました。

「先生」「編集」「専門」それぞれの力を本来のフィールドに留めるのではなく、異なる領域でも存分に発揮いただくことで、より多くの人々や組織に価値を届け、教育を支える新しい形を創り出すと同時に、社会的な課題の解決にもつなげていきたいと考えています。









■サービス概要

開始日 ： 2026年1月5日

価格 ： 応相談

内容 ： 教師などの教育経験者、学習教材の編集経験者、大学の講師などの研究者等の人材派遣

申し込み： 下記のフォームよりお問い合わせください。担当者から折り返しご連絡いたします。

https://haken.asutoro.co.jp/contact-customer









■派遣先や派遣対象について

【派遣先対象地域】

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県(順次拡大予定)





【派遣先】

幼稚園、保育園、学校、塾、社会教育機関(市民大学、カルチャーセンターなど)、教育系出版社、その他出版社など





【派遣対象】

教育経験者、編集経験者、研究者など









■会社概要

会社名 ： あすとろ出版株式会社

所在地 ： 〒114-0005 東京都北区栄町48-23 東書文庫

代表者 ： 代表取締役社長 和田 直久

設立 ： 昭和57年11月1日 / 平成18年9月1日 商号変更

事業内容： 出版事業 / 教材制作事業 / 人材派遣事業

労働者派遣事業許可番号：派13-318229

URL ： https://www.asutoro.co.jp/