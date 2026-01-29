スパイアソリューション株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：原 浩之助）は、構想から検証、販売導線設計、継続課金モデルの構築までを一気通貫で支援する「新規事業×ストック 立上げCXO」の提供体制強化に伴い、全国対応可能なアウトバウンド営業パートナー（テレアポによるトスアップ、ならびに営業代行によるクロージング）を3社限定で募集します。

募集の背景

受託・単発売上への依存や価格競争、新規開拓の疲弊などの課題を背景に、「第2の柱となるストック収益」を立ち上げたい企業のニーズが高まっています。当社は、新規事業の構想整理からPoC、販売導線の設計、継続課金化、運用改善までを実働で伴走し、事業の立ち上げを推進しています。今回、その支援体制を拡大するため、アウトバウンド領域で連携可能なパートナー企業を募集します。

募集内容

募集枠全国3社限定対応エリア全国（オンライン対応）対象正社員30名以上の社長／経営陣（決裁者・事業責任者含む）へのアプローチが可能と想定募集コーストスアップ（テレアポ）決裁者へのアプローチ、要件確認、日程確定までを担っていただきます。クロージング（営業代行）商談実施から提案、契約締結までを担っていただきます。品質要件録音必須（品質管理および改善のため）改善ミーティングは適時実施有効アポの定義（トスアップ）以下を満たし、日程確定のうえ面談が実施されたもの・決裁者（社長／役員／事業責任者）・正社員30名以上・新規事業またはストック収益（継続課金）に関する課題がある・初回ミーティングが確定しているなお、当日不参加（No Show）等は対象外となります。

報酬形態（成果報酬）

トスアップのみ（テレアポ）有効アポ（要件を満たし、日程確定＆面談実施）1件単位でお支払いします。トスアップからクロージングまで（営業代行）成約（1年契約）を成果とし、初年度契約金額の％～でお支払いします。トスアップ金額およびクロージング料率は、これまでの経験、実績・事例、アタックリストの内容、ナーチャリング方法、運用体制（録音および改善運用）などを事前にヒアリングのうえ、個別に決定します。

応募方法

当社お問い合わせフォームよりご応募ください。→ https://spire.info/contact/お問い合わせ内容は「営業のご提案・取材依頼など」を選択し、お問い合わせ内容に「新規事業×ストック 立上げCXO：トスアップ希望」または「クロージング希望」を記載してください。あわせて、以下の情報をご記入ください。

お問い合わせフォームに記載する事柄

・過去実績・事例（可能な範囲で）・アタック可能なリストの概要（業種／規模／件数など）・ナーチャリング方法（例：架電＋メール＋再架電、ステップ配信 等）・月間稼働可能量（架電数や体制）・録音対応の可否（録音必須）内容を確認のうえ、当社より追ってご連絡いたします。

会社概要

社名：スパイアソリューション株式会社所在地：福岡県福岡市中央区天神5丁目5番13号代表者：代表取締役 原 浩之助設立：2019年事業内容：BtoB・BtoC企業向けの集客・マーケティング支援Web広告運用（Google広告／Yahoo!広告／Meta広告／TikTok広告 ほか）D2C・ECのLTV最大化支援ソーシャルセリング支援（SNS運用・コンテンツ設計）など