防犯用品ブランド「防犯生活」（運営：株式会社クラシアル）は、防犯設備士が監修した家庭用防犯アラーム「スマアラーム」を発売しました。工事不要で貼るだけ設置が可能なため、賃貸住宅や高齢者世帯でも導入しやすく、誤作動時の不安を軽減する設計により、日常生活に寄り添う防犯対策を実現します。

【背景｜賃貸住宅における防犯の課題】

近年、賃貸住宅や集合住宅においても侵入犯罪への不安が高まる一方、「工事ができない」「大掛かりな設備は導入しづらい」といった理由から、十分な防犯対策が取られていないケースも少なくありません。「スマアラーム」は、防犯設備士として現場に携わってきた経験をもとに、“賃貸でも無理なく、日常に負担をかけずに使える防犯”をコンセプトに開発されました。

■ 工事不要、貼るだけ簡単設置

・両面テープで設置可能・配線、工具不要・賃貸住宅や高齢者住宅でも原状回復を気にせず使用可能

■ 誤作動でも不安を増やさない設計

・最大125dBの大音量アラームに加え、音量切替機能を搭載・一定時間で停止する自動停止機能により、心理的ストレスを軽減

■ 日常に溶け込むシンプルな操作性

・スイッチ操作が分かりやすく、直感的に使用可能・高齢者や防犯機器に不慣れな方でも扱いやすい設計・日常生活の中で「使いにくさ」を感じにくい仕様

【開発者コメント】

「防犯は、大きな音で威嚇すること自体が目的ではなく、不安を減らし、安心して暮らせる環境をつくることが本質だと考えています。スマアラームは、賃貸住宅や高齢者住宅でも無理なく取り入れられ、防犯が“特別な行為”ではなく“日常の一部”になることを目指しました。」（防犯設備士／防犯生活 代表）

【展示会出展情報】

本製品は、2026年2月4日より開催される「東京インターナショナル・ギフト・ショー春」にて展示予定です。ブース位置：東5-T20-03

【商品概要】

商品名：スマアラームセット内容：本体＋マグネット × 2セット設置方法：両面テープによる貼り付け主な機能：音量切替、自動停止機能想定設置場所：玄関・窓・勝手口想定利用者：賃貸住宅居住者、高齢者世帯、空き家管理販売形態：ECサイト（Amazon 等）ブランド：防犯生活