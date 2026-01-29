古書・古本の出張買取を専門とする古本買取の東京書房(所在地:神奈川県川崎市)は、このたび公式YouTubeチャンネルにて、実際の出張買取現場の様子を収録した新規追加動画を公開いたしました。





YouTube新規追加買取動画URL

https://youtu.be/VlsqSLSvlZw









■ 公開の背景

出張買取サービスは、ご自宅まで専門スタッフが訪問し、その場で査定・買取を行う便利なサービスですが、初めてご利用される方からは以下のようなご不安の声が寄せられております。





「どのようなスタッフが来るのか不安」

「作業の流れがわからない」

「自宅に知らない人を入れることに抵抗がある」

「強引な営業をされないか心配」

こうしたご不安を解消し、お客様に安心してサービスをご利用いただくため、今回は買取現場の新規追加動画になります。





■ 動画の内容

公開された動画では、以下の内容をご覧いただけます。





スタッフの訪問から作業完了までの一連の流れ

実際の査定作業の様子

買取作業後のお客様の実際の声

映像を通じて、当店スタッフの丁寧な対応や、お客様の住環境に配慮した作業の様子を実際にご確認いただけます。









■ 東京書房の出張買取サービスについて

東京書房は、最新の専門書から江戸期の古典籍まで、幅広い年代や分野の書籍を対象に出張買取を行っております。バーコードやISBN番号の有無を問わず査定を実施しており、他店で買取をお断りされた古い本や自費出版物にも対応しております。





また、買取対象外となる書籍につきましても、お客様のご希望に応じて手数料無料で回収を行っております。「出張買取を依頼したものの、買取できない本が残されてしまい、処分に費用や手間、時間がかかってしまった」というお悩みを解消し、遺品整理や蔵書整理の際にも安心してご利用いただけるサービスを提供しております。





■ YouTube公式チャンネルについて

東京書房公式YouTubeチャンネルでは、今回公開いたしました買取現場の様子に加え、さまざまな買取現場の事例や本の買取に関する情報を幅広く配信しております。





具体的には、以下のようなコンテンツをご視聴いただけます





様々なジャンルの買取現場

大量買取から少量買取まで、規模別の作業事例

本の価値を見極めるポイント

買取価格がつきやすい書籍の特徴

古書・古本に関する豆知識

出張買取をご依頼される際のポイント

初めて出張買取をご利用される方はもちろん、本を売りたいとお考えの方、古書・古本にご興味のある方にもお役立ていただける内容となっております。ぜひチャンネル登録のうえ、ご視聴ください。









■ 今後の展開

今後も定期的に東京書房公式SNSでは買取現場の動画を公開し、さまざまなケースや書籍ジャンルの買取事例をご紹介してまいります。お客様が安心してサービスをご利用いただける環境づくりに、引き続き努めてまいります。

