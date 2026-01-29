株式会社CTV MID ENJIN(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松井 秀仁)は、伝説のラッパーTOKONA-Xのドキュメンタリーを2026年1月29日(木)9:00より Amazon Prime Videoにて世界配信をスタートさせます。





メインビジュアル





―作品紹介―

音楽は死なない。知られざる26年の生涯がいま明らかになる―

マイクを握ったわずか10年間で強烈な“センセーション”を起こしながらも、2004年に突如この世を去ったラッパー、TOKONA-X(本名：古川 竜一)今回のドキュメンタリー作品では、そんな彼の遺志を継ぎ、第一線で活動を続けるDJ RYOWがキャリア初の監督を務めた。生前にリリースした数々の楽曲と、背景に透けたTOKONA-Xの人間性は、没後20年が経過した今もなお人々を惹きつけて止まない。一体その魅力はどこにあったのか。

本編は、遺された家族をはじめ、当時を知る仲間や関係者、没後のリミックス作品へ客演したアーティストなど、総勢58名によるリアルな証言で紡いだ101分。日本屈指のヒップホップレジェンドの生い立ちと、歩んだ軌跡から紐解いていく……。





2025年5月からAbemaでの配信をスタート

また全国7都市8か所(名古屋・新宿・池袋・京都・札幌・沖縄・横浜・大阪)の劇場上映を経て、12月末には世界配信をPRするプレミアム上映をアメリカ・ニューヨークにて開催！





そして、1/29からAmazon Prime Videoにて世界配信がスタート！

名古屋から日本を代表するラッパーとして今も伝説と語り継がれる生き様と日本のHIPHOPカルチャーの歴史を届けていく。









―Amazon Prime Videoにて配信―

■Remembering TOKONA-X 20th Anniversary Documentary

KING OF BULLSH*T

THE SAGA OF TOKONA-X





■配信日時：日本1/29(木)午前9:00より配信開始

アメリカ西海岸 現地時間1/28(水)16:00より配信開始

アメリカ東海岸 現地時間1/28(水)19:00より配信開始

※本作は世界同時配信となります。

※配信開始時刻は国・地域により異なります。





■監督

DJ RYOW





■CAST

古川真美子 / 古川小町 / 古川正靖 / 古川茂治

ACKEE & SALTFISH / AK-69 / ANARCHY /ANTY the KUNOICHI / Brooklyn Yas / CAZUL / DABO(NITRO MICROPHONE UNDERGROUND) / DJ AKIO / DJ DOPEMAN a.k.a. The Ghetto Navigator / DJ FIXER(M.O.S.A.D.) / DJ MOTO / “E”qual(M.O.S.A.D.) / G-Conkarah(guiding star) / G.CUE(PHOBIA OF THUG) / HIROYA / ILL-BOSSTINO(THA BLUE HERB) / Kento Mori / K.K(CALUSARI) / LOKU / MACCHO(OZROSAURUS) / MASH / Mummy-D(RHYMESTER) / OLEE LOU / ONI / Rick Steel / ROWSHI(SHITAKILI IX) / R-指定(Creepy Nuts) / RYUZO / SOCKS / SYGNAL / TOMO / T-Pablow(BAD HOP) / TWIGY / U.X.I(DIEDRO LOS DIABLOS) / \ellow Bucks / Zeebra / 青山 淳一 / アカツカツヨシ(CHOCO BROTHERS) / 荒野政寿 / 伊藤雄介 / 宇多丸(RHYMESTER) / 岡田麻起子 / 岡本正勇 / 漢 a.k.a. GAMI / 北川克彦 / 小松真実 / 茂千代(DESPERADO) / 孫GONG(ジャパニーズマゲニーズ) / 刃頭(ILLMARIACHI) / 般若 / 紅桜 / 若野桂 / 呂布カルマ





■TOKONA-X オフィシャルサイト

https://www.msrecord.co.jp/tokona-x/