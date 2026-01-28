スタートアップ等での出向・副業を通じた人材交流の成果報告会を開催！

東京都

都では、大企業の社員が中小企業・スタートアップでの越境学習の機会を得られるとともに、スタートアップ等の成長促進や企業間の人材戦略の可能性を拡げるため、人材交流支援事業を実施しています。令和6年度事業では出向・副業合わせて17件のマッチングが成立しました。

このたび出向・副業を実施した大企業人材が順次帰任いたしますので、人材交流の成果を広く発信する報告会を開催いたします。参加者同士での名刺交換会等の時間も用意しておりますので、本事業にご興味がある方は、ぜひご参加ください！

１．開催概要

２．イベント内容

- 開催日時：令和8年2月27日（金曜日）13時30分～16時10分（開場13時00分）※閉会後、現地参加者限定の交流会を開催します！- 開催形式：現地及びオンライン（Zoom）- 実施場所：Tokyo Innovation Base 2階（千代田区丸の内3-8-3）- 申込期間：令和8年1月21日（水曜日）～令和8年2月26日（木曜日）- 成果報告：出向・副業が終了した大企業人材から本事業の成果を発表 専門家2名からの総評- グループセッション：出向者・副業実施者、受入先企業によるグループセッション- 輩出元企業インタビュー：事業参加や人材選定の背景、参加を通じた自社の変化等をヒアリング- 交流会：現地参加企業同士での名刺交換会等

※詳細プログラムはタイムスケジュール(https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20260121_06_01a)をご参照ください

・申込方法：事業ホームページ(https://jinzai-kouryu2.metro.tokyo.lg.jp/final_report/)の成果報告会申込フォーム(https://form.run/@tempstaff-iQDepviCoPf5jacgNUgh)よりお申込み下さい。

本件は、「2050 東京戦略」(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)を推進する取組です。

戦略13 産業「中小企業を支え、成長を支援」

【問い合わせ先】

（事業に関すること）

産業労働局産業・エネルギー政策部計画課 電話 03-5000-7724

（成果報告会に関すること）

人材交流支援事業運営事務局 電話 03-6838-9146

※本事業は、東京都がパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社へ委託し運営しております。