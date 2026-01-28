『EVフルスペクトラム分析白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年1月28日、『EVフルスペクトラム分析白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

グローバルEV市場は、単なる「電動化」から「多層化・地域化・再構造化」への決定的な転機を迎えています。

本白書は、日本・欧州・中国・米国・インド・東南アジアの6大市場を網羅し、地域別市場動向、サプライチェーン再編、自動車関連企業・スタートアップの競争力ダイナミクスを**業界初の「フルスペクトラム分析フレームワーク」**で統合的に解明します。

2024～2025年に顕在化した、補助金縮小、政策転換、競争激化といった構造的ターニングポイント。そしてその先の2030年、2040年に向けた市場再編の本質を、データ・事例・シナリオ分析で提示します。

■ 本白書の特徴

📊 フルスペクトラム分析フレームワーク

単なる「EV販売台数」ではなく、市場構造（日本の都道府県格差、欧州の補助金後期フェーズ、中国の「内巻」価格競争）、サプライチェーン再編（Tier1メガ化、バッテリー垂直統合、中小部品の転換率15%）、新興プレーヤー興亡（スタートアップ破産、中国新興企業の淘汰ラウンド）を統合的に解析。

📈 データ・事例・シナリオの3点セット

データ：政府統計、企業公開情報、市場調査を実装

事例：各国の具体的政策、企業戦略事例（BYDの高速充電、テスラの価格戦略、ドイツ補助金打ち切り等）

シナリオ：「楽観・中位・悲観」の3パターン、地域別リアルシナリオ

🌍 カバレッジの広さと深さ

6大市場（日本・欧州・中国・米国・インド・東南アジア）×4つのサブテーマ（地域動向、部品・材料、自動車関連企業、EVバス・トラック）

352の詳細セクションで、市場のあらゆる主要テーマをカバー

目次ベースの「知識ナビゲーション」により、テーマ間の関連性を明確化

💡 意思決定の実効性を重視

各セクションが「EVフルスペクトラム分析における含意」を提示。市場規模予測だけでなく、**「あなたの企業・投資にとって、何が脅威で、何が機会か」**を明示します。

■ 白書を読むことで達成できるゴール

▼市場規模・成長性の精密把握

地域別・車種別の需要シナリオ、補助金効果の定量評価、2030/2040年の市場規模見通し

▼競争構図の先読み

日米欧中による地域ヘゲモニー争い、中国メーカーの全球戦略、日本勢の競争力ポジション

▼サプライチェーン投資の妥当性判断

Tier1・材料メーカーの再編方向、M&A・提携の戦略的妥当性、自社の立ち位置評価

▼政策・規制変化への先制対応

補助金縮小・廃止、排出規制強化、関税・規制リスク、地政学的ホットスポット

▼事業継続計画の精度向上

エンジン部品需要の消滅パス、新領域への転換成功条件、提携・M&A候補先の評価

▼投資・M&A判断の強化

スタートアップ・新興企業の破綻予兆、投資機会（バッテリー、インフラ、材料等）、地域別優先度

■ アクションプラン／提言骨子

1. マーケット戦略の地域別最適化

▼日本市場：

2030年20-30%達成は極めて困難。代替路線（HV→PHEV→軽EV→商用EV）の並行展開がリアル。充電インフラの「空白地帯」対策を自治体・事業者と共同推進が必須。

▼欧州市場

補助金縮小局面での消費者選好の変化に注視。東西格差、小型EV拡大、ブランド価値の再構築が競争軸に。英国・ドイツなど主要国の政策見直しへの適応が急務。

▼中国市場

「内巻」競争激化、補助金段階的縮小下での価格・技術競争。ナショナルブランド優位は続く。外資は「技術移転圧力」への対抗戦略を事前準備。

▼米国市場

政権交代による政策逆転リスク。NEVI遅延、IRA条件厳格化、消費者購買意欲鈍化。赤い州での普及低迷が長期化。

▼インド・東南アジア

二輪・三輪・商用EV急成長。充電インフラとバッテリーコスト削減がボトルネック。地政学リスク（中国メーカーの優位）を見据えた現地合弁・技術移転を計画的に。

2. サプライチェーン・部品調達の急速再編対応

▼Tier1メガサプライヤー化

売上規模の集約化が加速。小規模Tier1の競争力は急速に低下。M&A、アライアンスによる経営統合、ソフトウェア開発力の強化が存続条件。

▼バッテリー・材料の垂直統合

CATL・BYDに代表される中国勢の「フルスタック化」が圧倒的優位。リサイクル領域での投資機会と、レアメタル供給リスク（倫理的課題含む）への対応を明確に。

▼中小部品メーカーの転換率15%の現実

2035年時点で76%が生き残れない可能性。鋳造・鍛造・プレス・樹脂成形など工程別、あるいはEV特化型パーツ（バッテリーケース、モーター精密部品、熱管理等）への経営転換が迫られる。

3. EVスタートアップ・新興プレーヤーの興亡パターン認識

▼欧米スタートアップの窮地

Arrival破産、Canoo財務危機、Lucid赤字継続、Rivian資金繰り悪化など、設計～生産～販売の統合型ビジネスモデルの限界が顕著。

▼中国新興メーカーの淘汰ラウンド

2025～2027年に第2次淘汰局面。生き残り=フォルクスワーゲンとの技術提携（XPeng）、EREV高収益モデル（Li Auto）、バッテリー交換プラットフォーム（NIO）など差別化軸の有無で決定。

▼日本勢の再参入戦略

ソニー・ホンダのAFEELA、次世代全固体電池など、限定的だが技術差別化の余地あり。ただし資金規模と開発期間で不利。

4. 材料・リサイクル領域での投資機会

▼LFP・LMFP・ナトリウムイオン電池の急速普及で、従来のニッケル・コバルト中心の供給構造が変容。リチウム需給の見通しを立て直す必要。

▼全固体電池への投資は10年超のタイムホライズン。短期的な競争優位は見込み難いが、長期的なポジション確保が経営判断に。

▼バッテリーリサイクル事業（Redwood Materialsなど）は、規制要件と経済合理性の交点で成長。EU電池規則など地域政策の強化を追い風に。

5. 地政学・規制リスクのシナリオプランニング

▼米国：政権交代による政策振幅

トランプ政権のEV政策廃止は2026～2027年のEV市場に大打撃。IRA法補助金の廃止シナリオを前提に事業計画を策定。

▼欧州：2035年規制見直し圧力

実際の撤回可能性は低いが、段階的緩和（EREV・FCEV容認など）による市場構造変化は高い確率。

▼中国：技術移転・外資制限の強化

EVライセンス認可、データ主権規制が段階的に強化。外資企業は「事実上の技術移転要求」に対抗する知財・情報セキュリティ体制が必須。

▼インド・東南アジア

補助金段階的削減：2027～2028年以降、政策支援が減衰。それまでに「政策なしで採算合う事業構造」への転換が急務。

■ 推奨読者／ゴール（例）

▶ 自動車メーカー経営陣・事業企画部門

→ グローバル地域戦略、EV投資規模・優先度の再検討、部品調達の多元化を意思決定

▶ 部品・材料メーカー経営陣

→ サプライチェーン位置づけの再評価、新規事業（EV特化パーツ、リサイクル等）への投資判断

▶ 証券会社・投資銀行のアナリスト、機関投資家

→ EV産業の個別企業・セクター評価の深掘り、投資テーマの優先付け、ポートフォリオ構築

▶ 政策立案者・自治体

→ EV普及政策の有効性検証、インフラ投資配分の最適化、産業支援スキームの再設計

▶ エネルギー・電力企業

→ EV充電ニーズの精密予測、系統安定化・需給管理戦略の構築、充電インフラビジネスの市場規模評価

［以上］

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年1月28日

