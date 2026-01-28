不二貿易「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」に出展。

不二貿易株式会社

家具およびインテリア雑貨の卸売を行う不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は2026年2月4日(水)～6(金)に東京ビッグサイトで開催される「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」に出展いたします。

今回のギフトショーのテーマは「平和と愛の贈り物 Part2」。当社では「セービング（節約・節電・リスク低減）をテーマにしたインテリア・収納アイテムを展示いたします。

イベント概要

開催期間：2026年2月4日(水)～6日(金)

時間：10:00～18:00（最終日は17:00まで）

場所：東京ビッグサイト（東・南・西展示棟）

不二貿易ブース：東7 - T39 - 26

出展商品：キッチン雑貨（調味料入れ、合成漆器等）、ぬいぐるみ雑貨COLTAシリーズ、割れないミラー、ダストボックス、日よけシェード、夏物商材、デジタル時計等

※一般公開はしておりませんのでご注意ください。

出展商品 （※一部商品のご紹介）

2026年夏を快適にする、持ち歩ける「ひんやりアイテム」

移動中や屋外シーンで活躍する、2026年夏向けの新・ひんやり商材が登場。

フック付きで手ぶら移動ができ、スタンド式にもなる多機能ファンや、日傘やベビーカーに装着できるクリップファンなど持ち歩きに便利なラインナップを展開。いずれも3段階の風量調節が可能で、暑さ対策をスマートにサポートします。

さらに、昨年約3万点を販売したクールタオルシリーズも進化。気化熱と特殊素材の効果で冷たさを感じる冷感生地を使用したヘアバンドと大判ポンチョは、どちらもUVプロテクション加工を施し、紫外線対策にも配慮。さらに保冷剤専用ポケットを備え、気化熱による冷却にプラスした「本気の冷たさ」を体感できるアイテムです

スタンドにもなるフック付きハンディファン3wayクリップファンUVクール ネック・ヘアバンド 保冷剤付UVクール 大判ポンチョ 保冷剤付

会社説明

気づけばそばに、不二貿易

気づけば、あなたの暮らしのすぐそばに。

不二貿易株式会社は、創業から60年以上にわたり、家具やインテリア雑貨を通じて人々の暮らしを彩ってきました。企画・輸入・販売のすべてを手がけることで、時代に合わせた多彩な商品を全国へお届けしています。

フィギュアを美しく飾るガラスコレクションケースは、大手通販サイトでも高いシェアを誇るロングセラー商品。15年以上ご支持をいただくカラーボックスをはじめ、暮らしの中で長く愛されるオリジナル商品を多数展開しています。

さらに、ぬいぐるみ雑貨やペット用品など、毎日の暮らしに寄り添う新ブランドも続々と展開中。デザイン、品質、価格のバランスを大切に、これからも「気づけばそばにある」存在であり続けます。

会社概要

会社名：不二貿易株式会社

所在地：福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36 (本社)

設立 ：1964年（昭和39年）8月

代表取締役：田坂 良祐

事業内容 ：家具・雑貨などの輸入および卸売

販売先 ：全国の家具店や量販店、インテリアショップやECサイトなど