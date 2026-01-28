【ウェスティン都ホテル京都】京都・工芸ブランドSHITSURAE KYOTOと共同開催　伝統技術を再構築したアート展示&ワークショップ

株式会社近鉄・都ホテルズ

ウェスティン都ホテル京都（京都府京都市東山区粟田口華頂町1番地）と工芸ブランドSHITSURAE KYOTO（京都市下京区東塩小路町607-10 京都府仏具協同組合内）は、2026年2月14日（土）から2月23日（月・祝)までの期間、ホテル館内ロビーにて、特別展示企画『POST-TRAD Exhibition 2026』を開催します。

本展示では、京都の仏具職人が受け継いできた伝統技術と美意識を現代の空間に合うアートピースとして再構築したSHITSURAE KYOTOの「POST-TRAD(ポスト・トラッド)」作品を展示します。世界中から多様な文化背景を持つゲストが京都を訪れるこの時期、ご滞在中に京都ならではの伝統文化に触れていただく機会をご提供いたします。

展示作品には、花が咲き誇る瞬間を立体造形で表現した「Blossom」シリーズ(緋影／白藤／彩華)を主に、京都の伝統技法を背景に持つ工芸作品を展開。ホテル空間を彩る「しつらえ」として、伝統文化と現代デザインが調和した作品をお楽しみいただけます。

また、会期中には、京都の金工技術を体験できるワークショップも開催。職人の直接指導のもと、彫金や研磨といった工程を体験し、完成した作品は当日お持ち帰りいただけます。

ご滞在の思い出に、京都の伝統技術に触れる特別な体験をご堪能ください。

■実施概要

『POST-TRAD Exhibition 2026』

【開催期間】2026年2月14日（土）～2月23日（月・祝）

【会 場】ウェスティン都ホテル京都 メインロビーの一部エリア

見どころ

１. 京都の伝統工芸を空間体験として味わう特別展示

仏具制作や金工など、京都の高度な伝統技術と美意識を背景に持つ作品を、ホテル空間に溶け込ませるように展示。日常の動線上でふと出会う、新しい京都文化体験を演出します。

なお、展示作品の一部は会期中にご購入いただけます。

１. 国際的な文化体験として

日本語・英語による多言語対応を行い、海外からのゲストにも京都文化の魅力を分かりやすく発信。

各展示作品にはQRコードを設置し、制作背景や技法への理解をより深めていただけます。

１. 職人から学ぶ、伝統技法体験ワークショップ

彫金や磨きといった工程を体験できるワークショップを開催。完成した作品は当日お持ち帰りいただけます。

<ワークショップ詳細>

【開催日】

2026年2月17日（火）、21日（土）

１.9:30～11:30 ２.13:00～15:00 ３.15:30～17:30

※各回定員10名

※事前予約制（空きがある場合は当日参加可）

【内 容】

・純銀リング制作体験：5,500円（税込）

純銀素材を使用し、鏨（たがね）による模様入れや研磨工程を体験。

京都の金工技術の基礎を、初心者の方でも安心してご参加いただけます。

・真鍮バングル制作体験：6,600円（税込）

真鍮素材を用いた彫金・槌目加工を体験し、経年変化も楽しめる

オリジナルバングルを制作いただきます。

※内容・開催時間・参加費は変更となる場合があります。

※開催場所・事前予約方法の詳細等は公式サイト内でご案内いたします。

SHITSURAE KYOTO

仏具制作のために培われてきた木工、漆芸、彩色、錺金具などの伝統技術と美意識を出発点に、現代の空間や暮らしに寄り添う新たな表現を探求する工芸ブランド。

古来より受け継がれてきた技をそのまま踏襲するのではなく、現代の感性や価値観に重ね合わせながら再構築する姿勢を「Post-Trad（ポスト・トラッド）」と捉え、伝統と現代が交差する場所に生まれる新しい美のかたちを提案しています。

代表作である「Blossom」シリーズは、生命の循環や祈りといった普遍的なテーマを背景に、仏具に通じる造形思想と現代的なフォルムを融合させた象徴的な作品群です。工芸を鑑賞の対象としてではなく、空間を整え、日常に静かに寄り添う存在として位置づけています。展示やワークショップを通じて、伝統の継承と革新が共存する可能性を国内外に発信し、工芸が今を生きる私たちの暮らしの中でどのように息づくのかを問い続けています。

公式HP https://tsugubutsugu.com/

ウェスティン都ホテル京都

京都・東山に位置し、1890年の創業以来、数多くのVIPをお迎えしてまいりました。広々とした館内は、建築家・村野藤吾氏によるデザインが随所に感じられ、歴史的風格とデザインの優美さが息づく空間です。

2021年に完了したリニューアルでは、5つのレストラン&バーが生まれ変わりました。オールデイダイニング「洛空」では眺望を楽しみながら季節ごとのテーマブッフェを、「ドミニク・ブシェ キョート」では、京都産野菜や地元食材を取り入れ、伝統的なフレンチの技法を軸に四季や京都の魅力を表現する洗練された美食をお楽しみいただけます。客室は広々とした空間と独立したバスルームを備え、全室に雲の上で眠るような寝心地の「ヘブンリーベッド」を設置。周辺環境との調和を大切にした洗練された客室の窓からは、中庭の緑や京都市内の眺望をご堪能いただけます。

敷地内で湧出した天然温泉を使用したSPA「華頂」は、2,100平方メートル のゆったりとした広さで心と身体を癒す空間です。村野藤吾氏設計の数寄屋風別館「佳水園」では、客室のバスルームで華頂山から湧出した天然温泉をお楽しみいただけるほか、天然岩石を利用した佳水園庭園も見どころのひとつ。また、スイートルーム宿泊者専用の「Westin Club」やウェスティンワークアウトなど、充実したウェルネス施設も完備しています。四季折々に移り変わる京都の町並みを一望できる屋上庭園など、館内には見どころが多数ございます。

周辺には南禅寺や知恩院、平安神宮などの寺社仏閣をはじめ、美術館や動物園などがあり、京都観光にも便利な立地。日常を忘れて心と体をリラックスできる、安らぎのホテルステイであらゆる旅のニーズにお応えします。

