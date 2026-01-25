イオンフィナンシャルサービス株式会社(代表取締役社長：深山 友晴、以下、当社)が提供するスマホ決済「AEON Pay(イオンペイ)」が、2026年1月29日(木)より、全国の「宝くじ売り場」においてご利用いただけるようになりましたことをお知らせします。

宝くじ×AEON Pay





■AEON Payについて

「AEON Pay」はイオンのトータルアプリ「iAEON(アイイオン)」または「イオンウォレット」アプリをダウンロードすることでご利用いただけるキャッシュレス決済サービスです。お財布を持たなくても、スマホ1つでイオンや全国の加盟店でスムーズにお支払いが可能です。

AEON Payの魅力は、コード決済(二次元コード、バーコード)とWAONタッチ(電子マネーWAON)の2つの決済方法を自由に選択できます。また、それぞれのチャージ残高をアプリ内でいつでも簡単に移行ができるため、お客さまの状況に合わせて柔軟に使い分けることができます。

また、AEON Payには「ご当地WAON」機能が搭載されており、全国約180の地域・団体から寄付先を選び、チャージ払いを通じて寄付が可能です。普段のお買い物が、地域経済の活性化や環境保全、観光振興など社会貢献につながります。





AEON Payの詳しい機能や特典については以下をご確認ください。

詳細はこちら： https://www.aeon.co.jp/service/lp/aeonpay/





今後も当社は、加盟店(パートナー)とともに、お客さまの利便性向上に取り組んでまいります。