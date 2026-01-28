清掃ロボット導入の不安を現地で解消！「PUDU CC1 Pro」含む4機種を実機比較できる無料実演会｜2月20日（金）新橋汐留〔各回先着6社〕

株式会社セキド

Pudu Robotics（プードゥーロボティクス）製の清掃ロボットを取り扱う株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、「PUDU CC1 Pro」など全4製品の無料体験実演会／商談会を、2026年2月20日（金）に東京都港区・TKP新橋汐留カンファレンスセンターにて開催いたします。

本イベントは、世界70カ国・7万台以上の導入実績を持つPUDUブランド公認の正規イベントとして、Pudu Roboticsの協力のもと開催。4機種の実演デモを通じて、「自社の床環境・動線に合うか」「運用が回るか」「省人化・品質標準化・報告業務がどこまで進むか」を、その場で整理できます。導入・運用の相談から、見積り案内（当日可）までワンストップで対応します。

【報道・メディア関係者の皆様へ】

当日は実演デモの撮影が可能です。PUDU担当者の個別インタビューにも対応します。取材をご希望の方は、事前にフォームより媒体名・撮影希望・インタビュー希望内容をご連絡ください。

現地で“導入判断”が進む、4機種の実機比較デモ

最新モデル「CC1 Pro」を含む4機種を実機で比較できる無料実演会です。商業施設・医療機関・オフィスビル・ホテルなどの運用シーンを想定し、実績豊富なセキドが導入メリットと運用ノウハウを解説。自動運転やAI制御、給排水機能を実際に操作しながら、走行・回避の挙動、稼働音、清掃スピード、給排水の運用イメージなど、カタログだけでは分からないポイントを現地で確認いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Opu4vDmpAtc ]

省人化・品質標準化・レポート対応まで、清掃業務の課題をまとめて解決

PUDUの清掃ロボットは、掃き掃除・床洗浄・吸引・乾拭きといった清掃工程の自動化に加え、AIによる汚れ検知や清掃強度の自動調整、清掃レポートの自動生成などにより、人手不足対策・品質の均一化・作業データの見える化を支援します。本実演会では、施設管理や設備清掃に携わる皆さまが「導入して終わり」にならないよう、運用設計の観点も含めてご案内します。

【対象】このような方におすすめです

・ 商業施設・医療/介護・ホテル・オフィスビルの施設管理責任者

・ 清掃の省人化・品質標準化・報告業務の効率化を推進する担当者

・ 導入/買い替えを検討する法人（比較検討中の方）

・ 取り扱い商材として検討する企業（販売代理、SIer、設備会社）

PUDU 清掃ロボット4機種無料実演会／商談会 in 新橋汐留 概要

開催日： 2026年2月20日（金）

時間 ： 12時45分 受付開始

13時00分～14時15分 実演／商談会（第1部）

14時30分～15時45分 実演／商談会（第2部）

16時00分 完全撤収（会場都合によりご協力をお願いいたします）

※実演は13時00分～15時45分まで通して実施します。

商談会は第1部または第2部にご参加ください。商談会後のお時間も実演をご覧いただけます。

会場 ： TKP新橋汐留カンファレンスセンター 5F カンファレンスルーム5A

〒105-0021 東京都港区東新橋1-1-16 汐留FSビル

※本会場では当イベントに関するお問い合わせは受け付けておりません

参加費： 無料

定員 ： 各回先着6社（20名程度）※定員に達し次第締切

対象者： ・清掃ロボットの販売・取り扱いを検討されている企業様

・清掃ロボットの導入・購入を検討されている法人様

実演／紹介対象製品

・PUDU CC1 Pro

堅牢な設計とAI制御技術を融合した「CC1 Pro」は、汚れの検出から清掃強度の自動調整、清掃結果の可視化まで、清掃サイクルを自律で管理する業務用清掃ロボットです。自動給排水や充電、清掃の再開、複数階での運用にも対応し、手動作業の削減に貢献します。

https://sekido-rc.com/?pid=187835792

・PUDU CC1

1台で掃き掃除・床洗浄・吸引・乾拭きに対応する業務用清掃ロボット。高精度な自動運転を実現する「PUDU SLAM」を搭載し、給排水や充電、清掃の再開も自動化。商業施設や医療・介護現場など幅広い環境に対応し、最大12,000m²の清掃が可能です。

https://sekido-rc.com/?pid=185248743

・PUDU SH1

高圧・高周波洗浄と強力な吸引を備えた多機能スクラバークリーナー。水と洗剤を80%節約し、清掃時間も70%短縮。乾湿両用の強力モーターで即座に乾燥し、二次汚染を防止。隅や壁、ガラス面の清掃にも対応し、飲食店や商業施設など幅広い現場で活用できます。

https://sekido-rc.com/?pid=185248742

・PUDU MT1

AIによるゴミ認識と自律走行機能を備えた業務用清掃ロボット。デュアルディスクブラシで効率的な清掃を行い、最大8時間の連続稼働が可能。LiDAR SLAM＋VSLAM技術で複雑な環境にも対応し、商業施設や工場などでの24時間清掃に最適です。

https://sekido-rc.com/?pid=185248746

・今後の開催予定

2026年3月17日（水）：https://sekido-rc.com/?pid=189407768

Pudu Roboticsとは

Pudu Roboticsは、スマートサービスロボットの開発・製造を手がけるグローバルテクノロジー企業です。2016年に中国・深センで設立され、配膳・清掃・配送・案内など、多様な業務向けにロボティクスソリューションを展開しています。

主力製品には、飲食店で広く使われている配膳ロボット「BellaBot」や、業務用清掃ロボット「CC1」シリーズなどがあり、世界70カ国以上で累計7万台以上の導入実績を誇ります。革新的なAI制御技術と高精度な自律走行システムを強みに、施設内業務の省人化・標準化・自動化を支援。日本国内でも飲食店や医療機関、オフィスビル、商業施設などで導入が進み、近年は清掃業務のデジタル化（DX）領域にも注力しています。

最新技術を使った業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの方に最新技術を活用した業務効率の改善を実現していただくため、各種ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニー。日本で先駆けてドローン事業を始め、後にドローンの世界最大手 DJI社の日本初の代理店となり、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

［株式会社セキド］

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10:00～17:30

https://sekidocorp.com

［セキドオンラインストア］

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00