【3/30締切】アジア最大規模・日本初の「AI Film Festival Japan」と共同開催。「LOOP 2126 ∞prelude∞」、AIクリエイティブ部門の公募開始

2026年4月25日（土）に新宿・歌舞伎町で初開催する体験型サイエンスフィクション・フェス「LOOP 2126 ∞prelude∞」は、AI Film Festival Japan (AIFJ) と共同で作品公募（オープンコール）を実施いたします。本公募は、AI Film Festival Japan と連携し、国や地域を問わず世界中のクリエイターから、AIと人間の共創による映像表現を広く募集する国際的なオープンコールです。

本オープンコールでは、審査員により選ばれた優秀作品を、イベント当日に歌舞伎町エリア一帯の公共空間やステージ、ビジョンなどで発表・上映する予定です。都市空間そのものを舞台に、未来を体験する表現の数々を展開します。



今回は第二弾として、フェス全体の世界観を映像表現によって象徴するAIクリエイティブ部門の募集要項を発表いたします。その他の部門については、後日発表予定のプレスリリース、または本イベント公式HP（https://www.loop8fest.com/(https://www.loop8fest.com/)）をご覧ください。

■募集の背景

「LOOP 2126 ∞prelude∞」は、「未来は予測するものではなく、想像し、選択し、創造していくもの」という考えのもと、参加者一人ひとりが未来を考える主体となることを目指す体験型フェスティバルです。

近年、生成AIや機械学習の進化により、映像表現の制作プロセスは大きな転換点を迎えています。AIは単なるツールにとどまらず、創作のパートナーとして、人間の想像力を拡張する存在になりつつあります。

本AIクリエイティブ部門では、AIと人間の共創によって生まれる新たな映像表現を通じて、「100年後の世界」をどのように描けるのかを問いかけます。技術的な完成度だけでなく、AIと向き合う姿勢や思想そのものも、作品の重要な要素と考えています。

本オープンコールは、AI時代における映像表現の現在地と、その先に広がる可能性を社会にひらくための取り組みです。参加者一人ひとりの視点が、未来の映像文化を形づくる一歩になることを目指しています。

本イベントに参画いただくアーティストやクリエイターの皆様とは、単発のイベントに留まらず、今後の開催においても作品展示やコラボレーションを通じて、継続的かつ多面的なパートナーシップを築いていくことを目指しております。

本イベント全体の詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。

【初開催】新宿・歌舞伎町で体験型サイエンスフィクション・フェス「LOOP 2126 ∞prelude∞」2026年4月25日開催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000175306.html)

■AIクリエイティブ部門

本部門では、「100年後の世界（2126）」という共通テーマのもと、ディストピアやユートピアといった解釈に縛られない自由な発想で、未来のリアリティを描く映像作品を募集します。生成AIや機械学習を制作工程の主要部分に使用していることが応募条件となります。

・作品形式： 90秒～3分以内の短編映像（実写、アニメ、実験映像など）

・展示場所： KABUKICHO TOWER 大型ビジョン 等

・応募資格： 制作にAI/機械学習技術を使用していること

・応募期間： 2026年1月10日(土) ～ 3月30日(月) 12:00

・応募方法： 以下FilmFreewayから応募してください

https://filmfreeway.com/AIFilmFestivalJapan2026

最新情報は公式HP（https://www.loop8fest.com/）にて随時お知らせします。

■「AI Film Festival Japan」コメント

AI Film Festival Japanは、人とAIの共創によって生まれる新しい映像表現を世界にひらくことを目指しています。今回、「100年後の世界」をテーマに掲げる「LOOP 2126 ∞prelude∞」と連携することで、テクノロジーと想像力が交差する、より実験的で挑戦的な表現が生まれることを期待しています。

歌舞伎町という都市空間を舞台に、世界中のクリエイターの視点が集まり、未来の映像文化をともに描いていけることを楽しみにしています。

■受賞特典

＜BEST AI Creative＞

AIクリエイティブ部門において上位10作品に選出された作品は、「BEST AI Creative」として表彰され、東急歌舞伎町タワーの大型ビジョンをはじめ、歌舞伎町エリア一帯やTokyo Innovation Baseなど、都内各所の会場で上映される予定です。

＜Best AI Movie＞

LOOP 2126の思想および世界観を体現する優れた作品は、東急歌舞伎町タワー内のステージスクリーンにて上映されます。

また、LOOP 2126の世界観とは必ずしも一致しない場合でも、作品として高い完成度を持つものについては、2026年11月開催予定の「AI Film Festival Japan 2026」へのエントリーが自動的に完了となり、審査対象となります。

＜その他特典＞

上記のほかにも受賞作品には、次の特典が付与される場合があります。

・LOOP∞ 記念トロフィーの授与

・ZEROTOKYOのVIPシートへの招待

・AI Film Festival Japan のグローバルクリエイターネットワークや、関連パートナーイベントを通じた国際的な発信機会

※本公募は、「LOOP 2126 ∞prelude∞」と「AI Film Festival Japan」を横断する取り組みとして位置付けられており、選出作品はその後のプログラム展開や国際的な発信機会につながる可能性があります。※内容は変更となる場合があります。

■開催概要

⚪︎イベント名：LOOP 2126 ∞prelude∞（ループ ニイイチニイロク プレリュード）

⚪︎開催日：2026年4月25日（土）

⚪︎開催時間：昼の部／夜の部（二部構成）※詳細な時間は後日、公式HPにて発表予定

⚪︎開催場所：東京都新宿区 歌舞伎町エリア一帯 東急歌舞伎町タワー ほか ※一部プログラムはZEROTOKYOにて実施予定

⚪︎公式HP：https://www.loop8fest.com

⚪︎主催：IYS株式会社

■AI Film Festival Japan（https://aifilm.jp/(https://aifilm.jp/)）

AI Film Festival Japan（AIFJ）は、アジア最大規模かつ日本初となるAIフィルムフェスティバルです。「人とAIの共創が、次のAIイノベーションを形づくる」というビジョンのもと、人工知能とのコラボレーションによる新たな映像表現の可能性を探求しています。

私たちのミッションは、日本をAIフィルム制作における世界的な拠点として確立し、次世代のクリエイターを育成するとともに、持続可能な未来に向けたビジョンを社会に提示することです。

AIFJは、共創を軸に、国際的な交流を促進しながら、AI時代における倫理的な基準を重視し、芸術的価値と社会的価値の両立を目指しています。

本イベントでは、共に盛り上げてくださるメディアパートナー様を広く募集しております。協力内容や特典の詳細は、以下の資料（PDF）よりご確認いただけます。

■IYS株式会社（https://www.iysmedia.com/(https://www.iysmedia.com/)）

https://prtimes.jp/a/?f=d175306-6-b31d50ca716a44fb1444d4f7a7d24130.pdf

IYS株式会社は、日本が持つ優れたIP（知的財産）を、最先端のデジタル技術とグローバルな視点を掛け合わせ、世界へと展開することを目的としたエンターテインメントカンパニーです。



2024年の創業以来、「日本の良いIPを世界に届ける」というミッションのもと、芸能・音楽・映像・出版・デジタルコンテンツなど、エンターテインメント領域全体を横断する事業を展開しています。芸能人関連の商標ビジネスや制作事業、書籍・漫画・動画コンテンツ、レコード会社が保有するIPなど、投資および事業領域は多岐にわたります。



また、Alibaba EntertainmentおよびIMS Group（Inmyshow Digital Technology Group）といった、エンターテインメントおよびデジタル分野で実績を持つ企業グループの知見とネットワークを背景に、国内外のパートナー企業との連携や共同プロジェクトを通じて、IPの可能性を拡張し続けています。

企業名：IYS株式会社

所在地：〒135-0063 東京都江東区有明３丁目５－７ TOC有明イーストタワー１５階

設立：2024年1月16日

資本金：1億

URL：https://www.iysmedia.com/



